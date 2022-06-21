Грядущая СВО Китая на Тайване станет Армагеддоном для мировой экономики

21:21 21.06.2022

21.06.2022 Олег Кравцов.



Очень высока вероятность, что в ближайшие два – три года Пекин начнет военную операцию по возобновлению своего суверенитета над Тайванем.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Василий Кашин.



Очень высока вероятность, что в ближайшие два – три года Пекин начнет военную операцию...

Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.



market.avtoto.ru

РЕКЛАМА



Он отметил, что ранее склонялся к мнению, что Китай предпочитает мирное решение этой проблемы.



"Но теперь я считаю, что в последнее время перспективы мирного решения тайваньской проблемы резко ухудшились. Думаю, Китай уже пришел к выводу, что их мирная политическая стратегия не работает и не оправдывает себя.



Я вижу, что есть реальная вероятность военной операции в отношении Тайваня в течение ближайших двух-трех лет. Вероятность этого очень высока", – сказал аналитик "Московскому комсомольцу".



Он прогнозирует, что китайская военная операция станет очень серьезным экономическим потрясением и считает, что всем заинтересованным странам следует к этому готовиться.



"Например, создавать запасы электронных компонентов, чипов и прочей тайваньской продукции. Потому что этот военный конфликт может стать гораздо более сильным потрясением для мировой экономики, чем нынешняя ситуация на Украине", – предупреждает Кашин.