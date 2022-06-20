Токио создает антикитайский придаток НАТО, - Владимир Скосырев

00:05 22.06.2022

Реализации идеи мешают раздоры между союзниками США



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Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия намерены провести четырехсторонний саммит на полях встречи НАТО в Мадриде на следующей неделе. "Четверка" надеется, что создание новой структуры поможет сдержать в Индо-Тихоокеанском регионе Китай, расширяющий влияние, пользуясь событиями в Украине. На саммите речь пойдет об усилении поддержки стран Океании, поскольку Китаю удалось заключить пакт о безопасности с Соломоновыми островами. Это породило опасения, что КНР разместит там войска. Токио, главный союзник США в регионе, надеется, что альянсы в Азии помогут защищать Тайвань и отстаивать интересы Японии в территориальных спорах с КНР.



Идея провести саммит "четверки" в Мадриде в кулуарах встречи 29–30 июня выглядит одиозной.



Ведь, как подчеркивает японская газета Mainichi, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия – не члены НАТО. Еще одна странность этой инициативы состоит в том, что Япония, Австралия, США наряду с Индией входят в состав группировки Quad. Закономерен вопрос: на очереди формирование еще одного квази-альянса на Тихом океане?



Откуда же ноги растут? Оказывается, шум начался после того, как Япония запросила мнение Южной Кореи насчет возможного саммита "четверки". Об этом прессу информировал источник в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Еля. То есть Токио предпочел известие о предстоящем саммите не педалировать. Поэтому историю предал огласке Сеул. Дальше эта история становится еще более загадочной. Из информации Mainichi и гонконгской South China Morning Post cледует, что именно Сеул, а не Токио предложил японскому премьеру Фумио Кисиде провести двустороннюю встречу в верхах.



Но отношения между Японией и Южной Кореей остаются ледяными. С 2019 года между двумя странами не проходило встреч первых лиц. Причина – споры о компенсации жертвам японского колониального правления в Корее в 1910–1945 годах. Но, как говорит источник в японском правительстве, еще ничего не решено. То есть состоится ли диалог Юн-Кисида, неизвестно.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Создавать новый альянс не очень логично. Ведь там уже существуют альянсы, в которых Япония участвует. Есть Quad. Есть AUKUS – Австралия, Британия, США. Япония в него не входит, но всячески поддерживает AUKUS. Помимо этого фактически складывается ось Токио–Лондон. Не говоря уже об американо-японском договоре безопасности. И вот теперь Кисида поедет в Мадрид, чтобы пропагандировать идею сдерживания Китая и наказания России, чтобы Китаю было неповадно отнимать у Японии острова Сенкаку (Дяоюйдао) и присоединять к себе Тайвань".



На этом фоне формирование еще одной структуры кажется избыточным, полагает эксперт. "Но, с другой стороны, оно отражает стремление Кисиды создать как можно больше формирований антикитайской направленности. Может быть, он хочет пристегнуть сюда Южную Корею, которая всегда очень осторожно относилась к японским инициативам антикитайского характера. Тем более что в Южной Корее пришел к власти проамериканский, прозападный президент. Он говорил, что хочет исправить отношения с Японией. Но одно дело – декларации, другое – реальная политика. Ведь парламент и общественное мнение настроены антияпонски", – пояснил Кистанов.



Исторические споры по-прежнему не решены и вряд ли будут скоро решены. Президент Юн толкует о налаживании отношений, а южнокорейское исследовательское судно провело недавно исследования в районе спорных островов Токто (Такэсима). Япония заявила протест. Что, конечно, не радует США. Они одобряют идею нового антикитайского альянса, считает эксперт.



Активизацию японской дипломатии на китайском направлении газета Japan Times связывает с тем, что в последнее время отношения Токио с Пекином обострились из-за того, что Китай разместил новые орудия для бурения на поиск газа в Восточно-Китайском море. Оборудование размещено на китайской стороне срединной линии, разграничивающей китайскую и японскую эксклюзивные экономические зоны. В 2008 году стороны согласились вести разработки совместно. Но впоследствии из-за инцидента на море переговоры были прекращены. Токио боится, что разработка залежей газа китайцами в одностороннем порядке позволит им выкачивать ресурсы, принадлежащие Японии.



"Японцы боятся, что китайцы пустят скважины наискось, по наклону. Начнут на своей стороне, а залезут на японскую. Эта вспышка давнего спора связана с тем, что из-за событий в Украине борьба держав за энергоресурсы стала более ожесточенной", – полагает Кистанов.



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За происходящим в регионе наблюдают и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Крупнейшее японское агентство Киодо со ссылкой на анонимные источники в офисе южнокорейского президента сообщило, что, возможно, накануне или даже на полях саммита НАТО пройдет четырехсторонняя встреча лидеров Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, - пишут авторы канала "Мюсли вслух". - Цель встречи: обсудить, как сдерживать Китай "после того, как вторжение России в Украину усилило опасения по поводу его последствий для региона, где Пекин расширяет свое влияние". Якобы Япония прозондировала Южную Корею по поводу возможности такой встречи. Любопытно, что новость сразу же оказалась в числе самых популярных на сайте. Можно понять: антикитайский аналог НАТО на Дальнем Востоке - перспектива сенсационная. Особенно если вспомнить, что двусторонние японо-южнокорейские отношения далеки от дружеских. В частности, уже несколько лет лидеры Южной Кореи отказываются от двусторонних встреч с лидерами Японии".



Авторы канала "Мышь в овощном" напоминают о противоречиях между Японией и РФ, обращая внимание на заявления об "изменении политики в отношении России из-за ситуации на Украине": "У потомков самураев к нам есть территориальные претензии, на данном историческом этапе принципиально неразрешимые мирным путем. Они не скрывают своих амбиций в отношении части нашей территории и активно наращивают свою боевую мощь в непосредственной близости от наших границ. И теперь миру рассказывают о том, что причина настороженности Токио, оказывается, в наших действиях на Украине, о существовании которой вообще вряд ли в курсе чуть менее чем все жители Страны Восходящего Солнца?"