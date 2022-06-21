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Техас рвется на выход из США, - А.Яшлавский
00:35 22.06.2022

Оценены перспективы заявки республиканцев на отделение Техаса от США
Местный сепаратизм назвали "поляризацией на стероидах"
21/06/22

Республиканцы Техаса на своем съезде в эти выходные призвали к референдуму, чтобы определить, должен ли штат "восстановить свой статус независимой нации". Это уже не первый раз, когда часть техасцев выступает за отделение "штата Одинокой звезды" и образование независимого государства. Насколько велики на этот раз шансы техасских сепаратистов на успех – попробуем разобраться.

Местный сепаратизм назвали "поляризацией на стероидах"

Техасские республиканцы хотят выйти из состава США. Могут ли они это сделать? "Федеральное правительство нарушило наше право на местное самоуправление. Следовательно, федеральное законодательство, нарушающее права Техаса, закрепленные в 10-й поправке, следует игнорировать, противодействовать, отвергать и аннулировать", - говорится в политической платформе, одобренной делегатами партийного съезда техасских республиканцев.

Как пишет Independent, призывы к отделению не являются чем-то новым для Техаса. В конце концов, этот штат, который гордится своей независимостью. Но есть ли шанс у сепаратистов в эпоху повышенной поляризации?

Даррелл М. Уэст, директор по исследованиям в области управления в Институте Брукингса, полагает, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.

"В Техасе есть люди, которым не нравится направление, в котором Соединенные Штаты движутся по широкому кругу вопросов, включая иммиграцию, контроль над оружием, изменение климата. Но одно дело жаловаться на национальное правительство, а другое - прокладывать собственный курс, - комментирует он изданию Independent. – Как только они войдут в это, они обнаружат, насколько это сложно. Потребуется ли Техасу разработка собственной валюты? Будет ли у него своя армия? Понадобится ли людям паспорт, чтобы поехать из Техаса в Оклахому? И, конечно же, возникает вопрос, действительно ли нация позволит Техасу отделиться".

Ответ на последний из этих вопросов уже был дан Верховным судом США более 150 лет назад, после нескольких трудных десятилетий, ознаменовавших молодые годы штата. Как напоминает Independent, Техас был частью Мексики, пока не обрел независимость в 1836 году. Он был независимым государством в течение девяти лет, прежде чем присоединился к Соединенным Штатам. Затем в 1861 году Техас вышел из США в знак солидарности с "братскими рабовладельческими штатами" и образовал Конфедерацию, которая положила начало Гражданской войне в США.

Еще до окончания Гражданской войны Верховный суд объявил отделение незаконным. В деле Техас против Уайта 1869 года суд постановил, что штаты не могут отделиться в одностороннем порядке, и свел на нет усилия техасцев по выходу из состава американской федерации. Штат воссоединился с США в 1870 году по завершении Гражданской войны.

Тем не менее, некоторые техасцы в штате, где доминируют республиканцы, не оставляют надежды снова выбрать свой собственный путь. По словам Даррелла Уэста, эти призывы становятся громче, когда Белый дом занимает демократ. Но сегодня играет роль и национальная политическая атмосфера.

"Это логическая кульминация политической поляризации. Только что произошло резкое увеличение наших внутренних разногласий, и люди не доверяют друг другу. Сецессия - это, по сути, поляризация на стероидах", - говорит эксперт.

"Это просто говорит нам о том, в какое рискованное время мы живем. Сумасшедшие идеи, которые раньше были на периферии, теперь оказываются на партийных платформах", - добавляет Уэст.

Мечты об отделении принадлежат не только республиканцам. Когда в 2016 году был избран Дональд Трамп, надежно демократический штат Калифорния также заигрывал с идеей отделения - так называемого "Калиэкзита".

Ричард Крейтнер, автор книги "Разрушь это: отделение, разделение и тайная история несовершенного союза Америки", говорит, что, хотя отделение любого штата сегодня кажется отдаленной перспективой, это не означает, что этого никогда не произойдет.

"Вполне ожидаемо, что партия, лишенная власти в своем крупнейшем штате, будет думать об отделении, как это сделали либералы в крупнейшем штате демократов (Калифорния) при Трампе, - говорит он. – Однако при каждом президентстве заигрывание, так сказать, с отделением подходило все ближе и ближе к завершению".

Крейтнер утверждает, что частые призывы к отделению с обеих сторон должны вызвать у американцев некоторую переоценку ценностей.

В любом случае, по словам Даррелла Уэста, демократам вскоре может снова пора задуматься о выходе. Следующие несколько лет, вероятно, ознаменуют переход власти от демократов к республиканцам из-за институционального дисбаланса в Коллегии выборщиков и исторического прецедента промежуточных выборов.

"На самом деле было бы недальновидно со стороны Техаса пытаться уйти сейчас, потому что, по всем признакам, республиканцы готовы преуспеть в 2022 и, возможно, даже в 2024 году. быть во главе страны. У других людей может вырасти недовольство доминирующим положением консерваторов", - говорит Уэст.

Для Крейтнера "сигнал" от техасских республиканцев предвещает более серьезные проблемы с американской политической системой: "Это подтверждает то, что мы все уже знаем, а именно то, что у нас совершенно нефункциональная политическая система, совершенно не соответствующая вызовам, с которыми сталкивается наше общество, и что, если не будет какого-то конституционного прорыва, который приведет к более разумной переработке сверху донизу, кто-то в конце концов решит, что им лучше расстаться и заняться своими делами".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655847300


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