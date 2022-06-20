Промышленной политикой ЕАЭС займется специальный орган - комиссия по интеграции

00:52 22.06.2022

Интеграцию приняли на комиссию

Промышленной политикой ЕАЭС займется специальный орган



Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о создании комиссии по интеграции и промышленной кооперации, чтобы попытаться гармонизировать промышленную политику стран "пятерки". Предполагается, что новый орган ЕАЭС будет отбирать наиболее перспективные интеграционные проекты в приоритетных отраслях. Однако союзу придется больше внимания уделить механизмам их финансирования - из-за их непроработанности уже имеющиеся проекты откладываются. В числе предложений - создание союзного рынка облигаций в национальных валютах.



Решения очередного заседания межправсовета ЕАЭС 20–21 июня в Минске во многом призваны снять проблемы, которые хоть и обострились в связи с ужесточением санкций, но не поддавались урегулированию и в рамках стратегического планирования работы союза в более благоприятные времена. Так, для координации промышленной политики в ЕАЭС (сейчас она проводится на национальных уровнях обособленно, в результате чего возникают дублирующие производства и несоответствие структур экспорта и импорта стран союза) создается отдельная комиссия по промышленной кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности ЕАЭС - распоряжение об этом во вторник подписали премьер-министры "пятерки".



Как отметил глава российского правительства Михаил Мишустин, одновременно со снижением зависимости таких отраслей от зарубежных поставок необходимо запускать и совместные инновационные проекты - в частности, по разработке и выпуску "востребованной продукции, особенно в сфере вычислительных мощностей, авиастроения и фармацевтики". Продукцией из стран ЕАЭС, пояснила по итогам встречи представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкова, может быть замещено около четверти импорта союза (примерно $70 млрд) - задача же комиссии будет заключаться в отборе наиболее перспективных проектов. В целом же, как следовало из выступления премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, страны готовы пойти и несколько дальше, рассчитывая "выйти на создание евразийских консорциумов и корпораций".



Проблема, однако, не в отсутствии проектов - как отметил премьер Киргизии Акылбек Жапаров, уже сформированный пул из более 170 интеграционных инвестиционных инициатив необоснованно отодвигается на неопределенный срок из-за отсутствия внятных механизмов их финансирования. Новой комиссии и предстоит разработать их "в кратчайшие сроки". Отметим, ранее "мощность" евразийских институтов развития оценивалась как уступающая европейским примерно в сто раз, а потребность в финансировании совместных программ развития - в 1,5 трлн руб. в год (см. "Ъ" от 26 мая).



Для повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС к внешним шокам и "создания условий для эффективной мобилизации и инвестирования финансовых ресурсов" Акылбек Жапаров предложил запустить "евразийскую инициативу облигационного рынка с котировками в национальных валютах".



О повышении роли нацвалют говорил и Михаил Мишустин, предложив ускорить переход на "собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования нацвалют во внешнеторговых операциях между нами и с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами".



ЕАЭС пытается адаптироваться к новому миру



Особенно беспокоит руководство стран ЕАЭС, как показало сегодняшнее обсуждение, продовольственный вопрос - хотя в "пятерке" довольно высоки показатели продбезопасности. Негативно сказаться на ней, как заметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, могут возникающие "в силу объективных причин" ограничения в поставках. Чиновник призвал коллег "противодействовать рискам на коллективной основе, минимизируя возможность возникновения дефицита продовольственных товаров". Отметим, одним из наиболее чувствительных ограничений за последнее время был запрет на вывоз зерна из РФ - экспорт в страны ЕАЭС планируется разрешить с 1 июля.



По итогам заседания, как сообщили в ЕЭК, подписано распоряжение о свободном обращении наиболее чувствительных товаров (например, пшеницы и сахара) во взаимной торговле в рамках индикативных балансов (их еще планируется подготовить). При этом, добавляют в комиссии, при вывозе такой продукции в третьи страны государства союза не должны допускать обхода мер экспортного регулирования, в том числе принятых одной из стран ЕАЭС.



Евгения Крючкова, Минск