Хакер из RaHDIt: к организации беспорядков в Казахстане причастны ВСУ

06:53 22.06.2022

Хакер из группы RaHDIt заявил, что к организации протестов в Казахстане в начале текущего года причастен украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций.



Он уточнил, что на территории Украины было создано четыре таких центра: 16-й, расположенный в Житомирской области, 72-й (главный) в Броварах (Киевская область), 74-й во Львове и 83-й в Одессе.



"83-й центр засветился, он был причастен к организации протестов в Казахстане. В том, что они приложили руку есть подтверждения", - заявил хакер в беседе с РИА Новости.



Напомним, что в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Местные жители выступали против повышения цен на сжиженный газ.



Олег Цыганов