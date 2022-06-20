 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хакер из RaHDIt: к организации беспорядков в Казахстане причастны ВСУ
06:53 22.06.2022

Хакер из группы RaHDIt заявил, что к организации протестов в Казахстане в начале текущего года причастен украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций.

Он уточнил, что на территории Украины было создано четыре таких центра: 16-й, расположенный в Житомирской области, 72-й (главный) в Броварах (Киевская область), 74-й во Львове и 83-й в Одессе.

"83-й центр засветился, он был причастен к организации протестов в Казахстане. В том, что они приложили руку есть подтверждения", - заявил хакер в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Местные жители выступали против повышения цен на сжиженный газ.

Олег Цыганов

Источник - МК
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