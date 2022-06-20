"Алтын адам" не имеет к казахам никакого отношения, - Алишер Акишев

07:59 22.06.2022 "Алтын адам" не имеет к казахам никакого отношения – ученый

Обнаружение захоронения "Золотого человека" в 1969 году было потрясающим историческим открытием для археологии, но ставить находке памятник на площади Республики было лишним



Алина Искендирова, turanpress.kz, 20 июня



Обнаружение захоронения "Золотого человека" в 1969 году было потрясающим историческим открытием для археологии, но ставить находке памятник на площади Республики было лишним.

5 января 2022 года во время погромов в Алматы вооруженные бандиты ворвались в Центральный музей Алматы. Искали оружие и драгоценности, а также оригинал "Золотого человека". Естественно, не нашли, потому что там его нет. Историки отмечают, что древний покойный воин все 50 лет после обнаружения периодически оказывается ньюсмейкером.

Вокруг "Алтын адама" и предметов, обнаруженных в его могиле советскими учеными, действительно всегда было много загадок. Кто этот таинственный воин – мужчина или женщина? Куда делся его череп после раскопок? Почему его могила оказалась сбоку от центрального захоронения? На эту тему археологи, проводившие раскопки, написали книги. Но на этом "приключения" покойного воина не закончились. Считавшиеся давно утерянными, кости в 2014 году сотрудники историко-культурного заповедника-музея Иссык нашли в коробке в здании судмедэкспертизы Алматы, где они пролежали десятилетия. Вопросы вызывает и надпись на серебряной чаше, которую пытались расшифровать разные ученые десятки раз. Одним из авторов открытия "Золотого человека" является основоположник казахстанской археологии – Кималь Акишев. Его сын Алишер также участвовал в раскопках, помогал отцу идентифицировать находку и сегодня знает ответы на многие вопросы. Но, как оказалось, тема "Алтын адама" для Алишера Кималевича – не из приятных.

– Алишер Кималевич, понимаем, что на тему "Алтын адама" и его происхождения написано огромное количество статей. И тем не менее, после обнаружения в 2014 году коробки с костями в здании судмедэкспертизы появились вопросы. Например, нашелся ли череп воина?

– Первое заключение по черепу, который в момент обнаружения был разбит на куски, давал антрополог Оразак Исмагулов. Весь скелет был у него в момент исследования. Потом, как выяснилось, останки "Золотого человека" попали в отдел, по-моему, памятников археологии. А несколько лет назад их нашли в здании госэкспертизы. Как они туда попали, я не знаю.

Нас тогда с Бекеном Нурмуханбетовым (в момент открытия возглавлял Иссыкский археологический отряд. – Авт.) позвали, чтобы определить, точно ли в коробке останки "Золотого человека". Это оказались они. Определить это было несложно – весь скелет, окисленный от бляшек, которые были нашиты на одежде. Черепа, к сожалению, не было. Потому что если бы сохранился даже один зуб, можно было бы сделать анализ ДНК. Все, что я могу сказать, это то, что останки находятся в музее Иссык на территории Иссыкского могильника. Я уже никакого отношения к этой истории не имею. И сейчас не хочу говорить о ней как раз из-за того, что вокруг находки слишком много вымыслов, домыслов и всяких махинаций.

В музее в Иссыке, кстати, и находится сейчас большинство материалов по раскопкам, все фотографии, и кости, которые нашли в судмедэкспертизе. Каким образом все это оказалось в музее, я тоже не знаю.

– Когда выяснилась судьба останков, десятилетиями простоявших в коробке в здании судмедэкспертизы, пошли разные кривотолки, кто и с какой целью их там прятал.

– С самого начала раскопок этого кургана много неумных и невежественных людей влезло в эти дела. Создана куча реконструкций, не имеющих к правде никакого отношения, всякие фантастические истории о самом "Алтын адаме". Но единственно верная реконструкция "Золотого человека" принадлежит Владимиру Садомскому. Остальные – вымысел и диснейленд.

– Правда ли, что череп пропал вообще?

– В коробке с костями, которую нашли в судмедэкспертизе, черепа не было, я его видел только во время раскопок. Эту раздавленную часть вместе со скелетом изучал Оразак Исмагулов, и в моей книге есть сноска на него. Он дал заключение по черепу – черты европеоидные с незначительной примесью монголоидных.

– И вообще есть гипотеза, что это женщина.

– По тазовым костям легко определили, что это мужчина. То, что это женщина – придумали журналисты, которые уже давно умерли. Но сейчас это повторяется всеми, кому не лень. Приезжают потом из дальнего зарубежья любопытные люди, не имеющие никакого отношения к науке, и придумывают разные теории. Все написано в книге "Курган Иссык", и в моей книге "Мифология саков". Остальное – беллетристика, вымысел.

– Согласитесь, в 1970 году технологии проведения генетической экспертизы для определения реального возраста костей были совсем другими, чем сейчас.

– Так и есть, радиокарбонный анализ был проведен в разных лабораториях – в российских и американских – относительно недавно. И этот анализ подтвердили ту датировку кургана Иссык, которую дал я, – IV-III век до нашей эры.

– Ну так если наука далеко шагнула, где ответы на все вопросы по костям?

– А какие вопросы по костям?

– Развеять тот же миф относительно пола.

– О поле уже давно написано в книге "Курган Иссык". Описание предметов кургана делал я, в книге об этом сказано. Антрополог Исмагулов по полу также давал заключение. Это юноша 18–20 лет. Ну как юноша, для того времени это был уже зрелый мужчина, высокого роста – около 180 см в костях, с европеоидными чертами. Так что никакого отношения к казахам он не имеет. Я это много раз говорил. И даже тогда, когда памятник "Золотому человеку" на площади Республики ставили.

– Он же был похоронен в боковой могиле, рядом с центральным курганом. А кто тогда покоился в центре, и кем "Золотой человек" приходился центральному покойнику?

– Никто ничего не знает, поскольку центральный курган разграблен неоднократно. То, что было центральное захоронение, совершенно не доказано. Напротив, в древности иногда так и хоронили, чтобы сохранить могилу. На многих курганах археологи не находят погребения, а они оказываются в стороне. Ничего сверхъестественного в этом нет. Я лично уверен, что второго погребения там и не было, а "Золотой человек" – основное погребение. Его курган по сравнению с размерами больших сакских курганов небольшой. Значит, "Алтын адам" был маленьким вождем, ябгу, из которого раздули "царицу Томирис", по сути.

К сожалению, все серьезные специалисты, которые были в теме и знали, кто такой был на самом деле "Золотой человек", давно умерли. Нынешние придумывают мифы, и это продолжается до бесконечности. Кстати говоря, термин "Алтын адам" придумали журналисты. Мы его так не называли, когда нашли.

– То есть вы считаете, что находка не была какой-то революционной с той самой исторической ценностью, которую ей придали?

– Находка имеет огромную историческую ценность с точки зрения археологии. Наука – гораздо более сложная вещь. Для науки "Золотой человек" был потрясающим открытием. Это уже современники придали ему скандальность.

– Ну а как иначе, если появились даже слухи, что половину золотых изделий, которые были обнаружены в могиле, кто-то стащил?

– Я тоже встречаю такую информацию. Но лучше всего спросить об этом у работников музея.

Когда я работал над диссертацией по этой находке, описывал все изделия, то сидел в кладовке под замком, меня охраняла милиция. В хранилище невозможно было попасть просто так. А когда все эти вещи стали кочевать из одного музея в другой, что я считаю плохим делом, там уже непонятно, все ли на месте. В последний раз я оригиналы видел в 80-х годах прошлого столетия, когда ездил в Данию на выставку.

– Почему вы отстранились от истории "Золотого человека"? Или вас отстранили?

– Я сам ушел, не хотел работать в той ситуации, какая сложилась на тот момент. Это было связано и с составом команды, которая занималась наукой в академии наук. В частности, – в институте археологии. Там уже пошли такие процессы, что не хотелось там работать. Да и изначально это было не моей темой – заниматься раскопками могил ради золота.

– А надпись на чашу-то расшифровали, в итоге? 26 интерпретаций перевода вроде есть, но окончательно текст никто так и не перевел.

– Расшифровали, и давно. Еще в 1999 году это сделал великий венгерский лингвист Янош Гарматта. Там написано "Чаша содержит виноградное вино для святого бессмертия для молитв". Она была связана с ритуалом погребения, и все.

Аналогичная письменность зафиксирована в нескольких местах – в Афганистане, например. Письмо на чаше из могилы "Золотого человека" не имеет никакого отношения к руническому письму или древнетюркскому. Это письмо имеет отношение к письму кушанов.

Я все-таки настоятельно рекомендую всем, кто интересуется историей "Золотого человека", обратиться в иссыкский музей. Самые последние новости знают только его хранители. Но уверяю, на самом деле, все ответы на все вопросы о той нашей находке уже давно есть. А новые возникают благодаря фантазиям современников. Источник - turanpress.kz

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