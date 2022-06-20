Д.Ашимбаев: Ситуация с отказом президента Токаева от наград выглядит как минимум странной

08:08 22.06.2022

Об отказе от наград



Данияр Ашимбаев, 20 июня



Ситуация с отказом президента от наград выглядит как минимум странной.

Решение не принимать отечественные и зарубежные награды до завершения президентских полномочий выглядит похвальным, но нужно отметить, что, согласно закону о госнаградах, президент РК по должности становится кавалером ордена "Алтын Қыран" (ст. 9). Другими казахстанскими наградами президент награжден быть по закону не может, т.к. награждение производит сам как глава государства.

Кроме того, по сообщениям СМИ, в октябре прошлого года президент Казахстана был награжден орденом "Битараплык" (Туркменистан), а в феврале нынешнего - орденом "Дуслык" (Татарстан). То есть, исходя из логики, решение об отказе от наград было принято совсем недавно. А конкретная информация об отказе принимать награды выглядит оскорбительной для глав двух соседних дружественных государств. Пресс-секретари последних дружно дезавуировали информацию Астаны, чем придали еще большую пикантность ситуации.

С учетом большого числа кадровых дипломатов, работающих в Ак Орде, подобная ситуация весьма удивительна.

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Орден Александра Невского можно было бы и принять. Все-таки не чужой человек. Внук кыпчакского хана Котяна. Великим князем стал по мандату и при военной поддержке Золотой Орды. При нем оформилось т.н. "татаро-монгольское иго". Неоднократно привлекал миротворцев из Улуса Джучи для обеспечения внутриполитической стабильности, переписи населения и сбора налогов. Совместно с Ордой противостоял западной экспансии.

Наш человек, в общем-то.