Сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем являются фейком

08:11 22.06.2022

В медиа-пространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан, якобы, заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем

21.06.2022 / экономика



МИИР РК, 20 июня



В медиа-пространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан, якобы, заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем.

В этой связи Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом.

В действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из РК.

"У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", – прокомментировал ложные "новости" руководитель Управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок КТ МИИР РК Сатжан Озбеков.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.

Также МИИР РК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством. Авторитетным СМИ, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуется перепроверять любые подобные сообщения.



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Грузовые поезда между Казахстаном и Россией идут в штатном режиме

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", 20 июня



АО "НК "Қазақстан темір жолы" информирует о том, что на территории Казахстана не блокируют вагоны с российским углем. Движение грузовых поездов через пограничные переходы между Казахстаном и Россией организовано в штатном режиме. Никаких задержек в экспортном и импортном направлении нет.