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РосЭлиткам обрисовали перспективу национализации, - Геворг Мирзаян
08:56 22.06.2022

Элитам обрисовали перспективу национализации
Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
22 июня 2022,

Народ должен кормить свою армию – иначе он будет кормить чужую. Правоту этого тезиса россияне уже как минимум несколько месяцев не подвергают сомнению. Спецоперация четко показала, зачем нужно было тратиться на "Калибры" (вселяющие страх в украинских нацистов даже в сотнях километрах от линии фронта, на артиллерию (системно перемалывающую украинских боевиков и позволяющую их боевому духу с каждой неделей пробивать новое дно), на танки, обеспечивающие российское наступление.

Однако есть еще один тезис, которую часть российского народа – собственники крупных компаний, предприниматели и управленцы – могли не до конца усвоить. И звучит этот тезис следующим образом: "элита должна кормить свой народ – иначе она будет кормить чужую элиту".

Казалось бы, западные партнеры сделали все, чтобы российские чиновники и олигархи не подвергали его сомнению. В Соединенных Штатах и Европе идет самая настоящая охота за российской собственностью. Причем ее не просто замораживают, но и пытаются изымать – в Вашингтоне и Брюсселе шлифуют юридические инструменты для того, чтобы передать российскую собственность "на нужды Украины". То есть, проще говоря, конфисковать ее и сказать, что вот из этих денег финансируются различные программы помощи Киеву.

А ведь президент Владимир Путин много раз предупреждал их, что так будет. Предупреждали и эксперты. Говорили, что российские деньги там будут отнимать, что право частной собственности на Западе касается только граждан западных стран (да и то не всех). Что попытки российских олигархов стать своими в Европе (за счет получения "золотых паспортов" или покупки футбольных клубов) не принесут им никаких политических дивидендов. Говорили – однако олигархи и бизнесмены эти аргументы не слушали. Рассказывали о рыночной экономике, о каких-то свободах. Советам не вняли – и вот результат. Налицо.

Владимир Путин имел все основания для того, чтобы свое обращение к крупному бизнесу на экономическом форуме в Петербурге построить по принципу "я вас предупреждал". Однако президент выбрал иной тон. Вместо того, чтобы ругать их, он предложил им альтернативу и перспективу.

Да, в его послании были известные, в общем-то, тезисы. О том, что "дома надежнее", и те, кто думал по-другому, "потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов". О том, что "прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной". Проще говоря, Путин предлагал чиновникам/бизнесменам учиться, лечиться и отдыхать в России – а, значит, вкладывать в нее деньги. Поднимать уровень экономики, чтобы качество систем образования, здравоохранения и туристической отрасли было таким, чтобы они с удовольствием могли ими пользоваться.

Говорил об экономическом стимуле для инвестиций. "Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают, я знаю – просто хочу еще раз это подчеркнуть", – обратился президент к слушавшим его бизнесменам.

Однако в довесок к экономическим стимулам президент мотивировал бизнес и через игру на амбициях. Людям, которых Запад сейчас считает выработавшими свой ресурс дойными коровами и бесправными изгоями, российский лидер предлагает доказать, кто они на самом деле есть. Самореализоваться в общественном плане – но не на Западе (где это никто не оценит) а в России. "От вас слышал много раз, что бизнес – это гораздо больше, чем извлечение прибыли, так оно и есть, а изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации, служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом и весь смысл жизни, весь смысл работы заключается", – заявил президент.

По словам Путина, российский бизнес исторически поднимал Россию. Не использовал ее исключительно как средство заработка денег для комфортной жизни в других странах, а поднимал. "Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушины и Морозовы, Щукины и Рябушинские, Акчурины и Галеевы, Апанаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Арсанов, Дадашев, Гаджиев. Многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие и предпринимательские семьи, которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали свое имя в историю нашей страны", – говорил Путин.

И вопрос теперь в том, последуют ли предложенному пути российские бизнесмены. Или будут продолжать попытки стать "своими" на Западе? Каяться за русскость, выделять деньги на "помощь Украине" в надежде на то, что не введут новые санкции – проще говоря, идти дальше по пути самоунижения. Услышат ли сигнал чиновники – или будут пытаться нажиться на российском бизнесе, вытягивания из него соки? Проще говоря, считать, что это бизнес для них, а не они для бизнеса.

Наконец, признают ли национализацию элит простые люди – или дальше будут воспринимать бизнесменов, инициативных людей и меценатов как "наворовавших выскочек", а не как пример для подражания? Время покажет. Вот только времени этого на раскачку, увы, давно нет. И если не раскачаемся здесь и сейчас, то будем кормить чужих. Настоящих чужих.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655877360


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