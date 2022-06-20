Мощное землетрясение в Афгане - в Пактике более 250 погибших

08:59 22.06.2022

При землетрясении в афганской провинции Пактика погибли 255 человек



По меньше мере 255 человек погибли при землетрясении в афганской провинции Пактика, порядка 150 пострадали, сообщают местные СМИ.



О большом числе погибших в результате землетрясения в провинции Пактика, расположенной в восточной части Афганистана сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на правительственный источник, передает ТАСС.



Между тем глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери на данный момент подтверждает сведения о 120 жертвах.



"По предварительной информации [...], в районе Гиян в Пактике погибло 100 человек, а в афганской деревне Дубаи района Спера в провинции Хост эксгумировано 20 тел. Наши группы прибыли в район Гиян", – приводит его слова РИА "Новости".



напомним, последнее сильное землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Афганистана, в 30 км западнее границы с Таджикистаном в прошлом году.