Учителя в Казахстане не получили зарплату за май. Бюджет слили в референдум? - "Э-К"

11:45 22.06.2022

Учителя в Казахстане не получили зарплату за май - депутат Мажилиса

Алан ИСАЕВ



О возникшей проблеме сообщила депутат Юлия КУЧИНСКАЯ. Она потребовала от правительства срочно разрешить проблему, сообщает Экспресс К.

Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила либо получила не в полном объеме зарплату за май. Кроме того, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге,



- поведала Юлия КУЧИНСКАЯ.



Как отметила депутат, в отпуск вышли 300 тысяч учителей. Однако часть из них не может провести свой отпуск достойно.



Причина нехватки средств оказалась в том, что была увеличена стоимость часа учебной нагрузки и сокращена законодательно нагрузка на педагога.



Однако фактически часы вы не сократили. Это привело к увеличению расходов,



- посетовала депутат.



Также при выделении бюджетных средств не было учтено увеличение контингента учащихся. Возникший дефицит как могли закрывали регионы.



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