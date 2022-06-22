"Война серой зоны": зачем Китай послал десятки самолетов к Тайваню, - "МК"

12:13 22.06.2022

Пекин пытается изматывать местных военных и проверяет их реакцию



Во вторник в общей сложности 29 китайских боевых самолетов вошли в самопровозглашенную опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Это одна из самых масштабных миссий за последние месяцы была устроена на фоне резкого обострения ситуации в регионе, подогревая опасения возникновения военных действий.



Пекин пытается изматывать местных военных и проверяет их реакцию

Тайваньское оборонное ведомство заявило, что залетевшие в опозновательную зоны ПВО острова самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представляют собой смесь истребителей, самолетов раннего предупреждения и управления, самолетов радиоэлектронной борьбы, противолодочных самолетов, самолетов электронной разведки и самолетов-заправщиков.



Как отмечает CNN, это было третье по величине количество китайских самолетов, залетевших за день в тайваньскую ПВО с начала года, и это произошло менее чем через месяц после того, как Китай отправил 30 боевых самолетов для выполнения аналогичной миссии. Самый крупный на сегодняшний день в этом году произошел 23 января с участием 39 самолетов.



По сообщению министерства обороны Тайваня, последняя китайская миссия во вторник включала в себя помимо прочих самолетов 17 истребителей и шесть бомбардировщиков H-6.



В ответ тайваньские военные подняли в воздух боевую авиацию, чтобы предупредить китайские самолеты, выпустили радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями, добавило министерство обороны Тайбэя.



Не было произведено ни одного выстрела, и китайские самолеты летали не в воздушном пространстве Тайваня, а в его ПВО, более широкой зоне, которую Тайвань контролирует и патрулирует, что дает ему больше времени для реагирования на любые угрозы.



Как пишет The Guardian, Тайвань называет неоднократные действия военных Китая близ острова "войной серой зоны", предназначенной как для того, чтобы изматывать тайваньские силы, заставляя их постоянно дергаться, так и для проверки реакции Тайваня.



Немедленных комментариев со стороны Китая не последовало, который в прошлом заявлял, что такие действия были учениями, направленными на защиту суверенитета страны.



Коммунистическая партия Китая (КПК) рассматривает Тайвань как часть своей территории, несмотря на то, что КНР никогда не контролировала его. Пекин не исключает использования военной силы для захвата Тайваня и в течение последних нескольких лет продолжает оказывать давление на остров, часто совершая полеты военных самолетов в зону ПВО острова.



Опознавательная зона ПВО устанавливается в одностороннем порядке и отличается от суверенного воздушного пространства, которое в соответствии с международным правом определяется как простирающееся на 12 морских миль от береговой линии территории.



Федеральное авиационное управление США определяет его как "выделенную зону воздушного пространства над сушей или водой, в пределах которой стране требуется немедленная и точная идентификация, определение местоположения и управление воздушным движением воздушных судов в интересах национальной безопасности страны".



Представитель Госдепартамента США сообщил агентству Reuters, что Пекин должен "прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и запугивание Тайваня".



Тайваньский вопрос оказался в центре внимания американо-китайских отношений в последние месяцы. Напряженность из-за Тайваня между Вашингтоном, который стремится поддерживать самооборону острова, и Пекином доминировала в новостях СМИ в начале июля, когда министры обороны КНР и США встретились на оборонной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.



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В программной речи в Сингапуре министр обороны Китая Вэй Фэнхэ обвинил Соединенные Штаты в том, что они являются "хулиганами" в регионе, и поклялся, что НОАК будет "бороться до самого конца", чтобы остановить провозглашение независимости Тайваня.



После конференции "Диалог Шангри-Ла" министерство иностранных дел Китая подтвердило прежние заявления о том, что Тайваньский пролив "не является международными водами".



"Воды Тайваньского пролива простираются от берегов по обе стороны пролива до центральной линии пролива и являются внутренними водами Китая, территориальным морем, прилежащей зоной и исключительной экономической зоной в этом порядке", - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. на брифинге 13 июня со ссылкой на Конвенцию ООН по морскому праву и внутреннее законодательство Китая.



Подтверждая позицию Пекина в среду, редакционная статья государственного китайского таблоида Global Times заявила, что весь Тайваньский пролив - водоем шириной 180 километров между Тайванем и материковым Китаем - не является международными водами, а находится полностью под юрисдикцией Пекина.



Действия американских и иностранных военных кораблей, которые регулярно проходят через пролив, представляют собой провокации, нарушающие суверенитет Китая, и не являются мирным проходом, признанным международным правом, пишет Global Times.



Военно-морской флот США смотрит на вещи иначе, регулярно отправляя боевые корабли через Тайваньский пролив, в том числе 10 мая, когда прошел транзитом ракетный крейсер USS Port Royal.



Как и в случае с воздушным пространством, международное право предусматривает, что территориальные воды страны простираются на 12 морских миль от ее береговой линии.



Между тем, как напоминает The Guardian, в минувшую пятницу Китай спустил на воду свой третий авианосец "Фуцзянь", названный в честь провинции, расположенной напротив Тайваня.



В прошлом месяце китайские военные заявили, что провели учения вокруг Тайваня в качестве "торжественного предупреждения" против своего "сговора" Тайбэя с Соединенными Штатами.



Это произошло после того, как президент США Джо Байден разозлил Китай тем, что, казалось, сигнализировал об изменении американской политики "стратегической двусмысленности" в отношении Тайваня, заявив, что Соединенные Штаты вмешаются военным образом, если Китай нападет на остров.



Китай усилил давление на Тайвань, чтобы тот согласился с его претензиями на суверенитет. Правительство Тайбэя заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.



Андрей Яшлавский

22.06.22