Умер "Шоколадный заяц" - камеруно-российский певец Пьер Нарцисс

13:00 22.06.2022

Умер Пьер Нарцисс. Певцу было 45 лет



Уроженцу Камеруна было 45 лет. В Москве он приехал учиться на журналиста



22 июня стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. У девушки фамилия матери - бывшей жены музыканта.



- Спасибо, папа, тебе за все, - написала дочка. - Это такой человек, которого я буду ставить в пример все свою жизнь, человек которого я буду чтить, это человек который поставил меня на ноги. Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях.



