В Одессе началась паника: моряки эвакуируют семьи

13:04 22.06.2022

А тероборона выбрала своим "щитом" Оперный театр



Сбываются апокалиптические прогнозы украинских активистов, которые еще вчера предупредили: удары по буровым установкам "Черноморнефтегаза" в Черном море могут стать причиной экологической катастрофы в Одессе. От "жемчужины у моря" пораженные ракетами платформы находятся всего в 70 км. Поскольку вызванный обстрелами огонь "ушел в скважину", потушить вышки не могут второй день. Они чадят прямо напротив города-порта. Но жителей Одессы сейчас тревожат не столько зловещий черный дым на горизонте, сколько ответные меры России.



Перепуганные одесситы отсиживаются в подвалах и ждут прихода русских кораблей к берегам Одессы. Новости о том, что эскадра ЧФ "выстроилась в боевой порядок" и куда-то идет, – главная сегодняшняя страшилка местных соцсетей.



Иногда в таких сообщениях вместо флота фигурирует эскадрилья российских Су-30, летящая на Одессу в полной боевой готовности. В городе по несколько раз в сутки звучит воздушная тревога. На этом фоне любой "бах" воспринимается как "предвестник бури".



Во вторник с утра по Одессе пролетела новость, что украинский корабль с кем-то ведет перестрелку в акватории, подтверждением чему были явно слышимые звуки взрывов. Позже выяснилось, что это лишь тральщик, который "бьет мины", расчищая путь для вывоза зерна из порта. Сообщается также о том, что береговая охрана ВСУ в районе Одессы приведена в полную боевую готовность.



О том, что расплачиваться за атаку ВСУ будут простые украинцы, предупредил в очередном видеообращении рупор киевской пропаганды Алексей Арестович. Политик сильно озадачился ответными ударами "по центрам принятия решений", после чего внезапно обратился к простым жителям, рекомендуя "прятаться от греха подальше".



Ответные удары и впрямь были, но по объектам инфраструктуры ВСУ. Официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ сообщил о том, что "высокоточной ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесен удар по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2" и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле".



Однако тероборона Одессы от греха подальше выбрала себе надежное "место укрытия". Свой штаб она перенесла в городской Оперный театр. Как сообщают СМИ, идея разместить там бойцов принадлежит главе ОГА, "айдаровцу" Максиму Марченко. По его мнению, ВС РФ не станут наносить удар по историческому зданию.



На фоне паники усилилось желание одесситов покинуть город. Например, семьи одесских моряков решили эвакуировать в Румынию. Такую возможность предоставил профсоюз морского транспорта Украины. Украинцам будет предоставлена неделя бесплатного проживания, за которую они должны найти постоянное жилье, а дальше – вертись как можешь.



А вот мужская часть населения Одессы, кажется, призыва в ВСУ боится больше, чем русского флота. Молодых парней ловят в подъездах и магазинах, на улицах и во время поквартирных обходов. Однако действия ВСУ саботирует само украинское общество. О том, где караулят мужчин представители военкомата, можно узнать из тех же народных Telegram-каналов, куда сливается информация о всех "засадах" : "Улица Краснова. Стоит толпа военных в количестве восьми человек и автомобиль полиции. Вероятно, ждут именно тебя!", "На Бочарова ходят по подъездам в поисках покемонов. Не хотите попасть в коллекцию - лучше затихаритесь", "На АТБ девушка-полицейский и два качка в штатском. Упрашивают взять повестки"...



Впрочем, есть районы, куда разносчики повесток не ходят. Речь идет о кварталах с элитным жильем, а также дорогих пляжных клубах. По сообщениям СМИ, буйное веселье там не прекращается даже во время комендантского часа, вызывая недовольство простых работяг-одесситов, вынужденных терпеть значительное сокращение зарплаты, часть которой уходит "на нужды армии".



Михаил Алимов