Пандемия и кризис оставили Китай без шансов получить чемпионат мира по футболу 2030

13:06 22.06.2022 Разрушенная мечта Си Цзиньпиня.

Страна теряет один крупный турнир за другим



Хозяин чемпионата мира 2030 г. будет назван на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в 2024 г. Принять соревнование в год столетия с момента проведения первого ЧМ в истории очень хотел Китай. Но грандиозным планам не суждено исполниться.



"Репутация страны подорвана"



В 2011 г., за год до своего избрания генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, Си Цзиньпин озвучил три желания, связанных с чемпионатом мира по футболу: чтобы сборная прошла отбор, однажды завоевала трофей, а страна получила право на проведение турнира. Выступление на ЧМ-2002 до сих пор остается единственным для национальной команды, так что желание Си Цзиньпина устроить мировой футбольный форум в Китае долго выглядело самым реалистичным. Но и здесь все пошло не по плану.



В марте 2022 г. Китай столкнулся с сильнейшей вспышкой COVID-19. Это связано со штаммом "стелс-омикрон", который распространяется быстрее оригинального омикрона и оказался заразнее всех известных ранее штаммов. На карантине оказался весь Шанхай с населением 25 млн человек, закрыты и многие районы Пекина. За тем, чтобы люди не выходили из дома, следит полиция.



По данным на 11 июня 2022 г., в среднем за неделю фиксируется 225 новых случаев заболевания. В стране действуют ограничения на поездки и строгие правила для въезда. Политика нулевой терпимости к ковиду, в результате которой Шанхай и Пекин были подвергнуты строгой изоляции, лишила Китай ряда международных футбольных соревнований, запланированных на 2022 г.



В апреле из Китая в Японию был перенесен чемпионат Восточной Азии. Его участники - Китай, Япония, Южная Корея и Гонконг. Затем были отложены Азиатские игры 2022 г. - соревнования для сборных до 23 лет (по сути, Олимпийские игры континента). Наконец, в мае Китай официально отказался принимать Кубок Азии 2023 г. Новая страна-организатор еще не объявлена.



Проведение Кубка Азии, турнира с участием 24 сборных, могло красиво подсветить готовность Китая принять чемпионат мира. Вместо этого, как пишет британское издание The Guardian, необходимость переносить соревнования привела в раздражение Азиатскую футбольную конфедерацию, которая вынуждена срочно искать замену. Кроме того, в Китайской футбольной ассоциации опасаются, что это оттолкнет и Международную федерацию футбола.



"Кубок Азии был просто прелюдией к заявке Китая на проведение чемпионата мира среди мужчин", - сказал Саймон Чедвик, директор Центра Евразийской спортивной индустрии в Emlyon Business School.



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Принять Кубок Азии должны были 10 городов. В восьми из них строились новые арены, еще два стадиона закрылись на реконструкцию. Китай обратился к крупным инфраструктурным проектам, чтобы оживить пострадавшую от пандемии экономику, вторую по величине в мире. Строительство стадионов было частью этого плана, утверждает портал Yahoo Sports со ссылкой на агентство AFP.



Теперь остро встает вопрос с загрузкой и эксплуатацией стадионов. Больше всего тревоги вызывает 60-тысячная арена "Эгрет", возведенная в городе Сямынь, где нет команды высшего уровня. Остальные стадионы будет сложно заполнить даже на матчах китайской Суперлиги. Особенно при условии, что в национальном чемпионате все еще действуют ковидные ограничения. Интересно, что на "Стадионе Трудящихся" - исторической арене в центре Пекина, восстановление которой обошлось в $484 млн - до последнего времени висели афиши Кубка Азии.



"Репутация Китая как надежного организатора спортивных мероприятий была подорвана", - сказал спортивный консультант Уильям Би. В свою очередь профессор спортивного менеджмента в Университете Майами Бо Ли заявил, что проведение чемпионата мира больше не является приоритетом для Си Цзиньпиня.



Кризис на рынке недвижимости ударил по футбольным клубам



Новость о переносе Кубка Азии появилась спустя 10 лет и три дня после того, как Марчелло Липпи был назначен главным тренером "Гуанчжоу Эвергранд". С активной деятельности этого клуба в китайской Суперлиге началась эпоха щедрых трансферов. Ее пик пришелся на зимнее окно 2017 г., когда китайские клубы подписали новых игроков на общую сумму 405 млн евро. Больше в тот период не потратили ни в одном из футбольных чемпионатов.



"Гуанчжоу Эвергранд" с 2011 по 2019 гг. восемь раз выигрывал чемпионат Китая и дважды становился победителем азиатской Лиги чемпионов. В 2016 г. клуб разместил на китайской фондовой бирже National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) 36 000 акций на сумму в $300 000. Цена каждой акции составила 55 юаней ($8,5). Исходя из того, что всего в обращении на тот момент находилось 396,73 млн акций, рыночная капитализация клуба составила $3,35 млрд. Он стал самым дорогим в мире.



До выхода "Гуанчжоу Эвергранд" на IPO лидерство удерживал "Манчестер Юнайтед", капитализация которого составляла $2,35 млрд. "Гуанчжоу" опередил и мадридский "Реал", стоимость которого американский Forbes по итогам 2015 г. оценивал в $3,26 млрд.



С января 2021 г. клуб выступает под названием "Гуанчжоу" по указанию Китайской футбольной ассоциации, которая обязала участников футбольных соревнований отказаться от имен спонсоров в названиях. К этому моменту China Evergrande Group, один из крупнейших операторов недвижимости Китая, сократил расходы на клуб, поскольку его долги достигли $300 млрд. Из-за того, что девелопер терпит бедствие, местное правительство отобрало у него проект строительства стадиона стоимостью $1,86 млрд. Планировалось, что "Гуанчжоу" будет выступать на 100-тысячной арене в форме лотоса, но теперь проект стал намного скромнее.



Всего более половины из 18 участников Суперлиги поддерживаются компаниями из сферы недвижимости. Вследствие экономических проблем многие из них сейчас направили усилия лишь на погашение кредитов.



"Инвестиции застройщиков в футбол были политически целесообразными, потому что помогли наладить прочные отношения с государством, - резюмировал Саймон Чедвик. Но, похоже, теперь нить между футболом и девелоперским бизнесом перерезана".



"Почему я не могу вернуть свои деньги?"



Общий финансовый климат в китайском футболе также вызывает тревогу. Чемпион 2020 г. "Цзянсу Сунин" объявил о расформировании футбольного клуба перед стартом сезона-2021. Это было связано со стремлением корпорации Suning Commerce Group, которой также принадлежит миланский "Интер", сократить расходы. В мае 2022 г. прекратил существование "Чунцин Лянцзян". Его тренер Чанг Во Рен в слезах рассказывал журналистам о трудностях, связанных с попытками рассчитаться с игроками по зарплатам.



Одной из реакций на неоправданные трансферные расходы стало введение в китайской Суперлиге потолка зарплат (не более 85 млн евро на команду, из них только 10 млн евро на иностранных игроков). Но это не помогло быстро исправить ситуацию. У большинства клубов есть серьезные трудности и долги по зарплатам за предыдущие периоды.



Общие настроения футболистов выразил защитник "Цанчжоу Майти Лайонс" Ван Цзихао: "Мне нужно содержать семью, платить по ипотеке, а теперь я занимаю деньги, чтобы жить, - сказал он. - Футбольная ассоциация попросила нас договариваться с клубами в частном порядке, но нам не платят и в то же время не отпускают нас. Почему я не могу вернуть свои тяжело заработанные деньги?"



После сокращения расходов из Китая начали уезжать звездные легионеры, хотя некоторые до последнего держались за свои контракты. Например, бразильский полузащитник Паулиньо оставался в "Гуанчжоу" до конца 2020 г. Контракт был расторгнут из-за невозможности игрока въехать в Китай. Еще один бразильский хавбек, бывшая звезда "Челси" Оскар, до сих пор остается игроком "Шанхай Порт", хотя на данный момент также не может пересечь границу.



С учетом проблем, вызванных пандемией, два из четырех китайских клубов снялись с розыгрыша азиатской Лиги чемпионов из-за опасений не вернуться вовремя к началу чемпионата страны. Еще два клуба, "Гуанчжоу" и "Шаньдунь Лунэн", отправили молодежные составы. Это моментально отразилось на результатах: на двоих - 12 матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 2-48.



Китайская Суперлига обычно начинается в феврале. В этом году старт турнира перенесли на апрель, а в итоге матчи первого тура прошли только 3 июня. Перенос был связан с попыткой дать сборной Китая подготовиться к квалификации ЧМ-2022, но в итоге на заключительных отборочных этапах команда выиграла лишь один матч из 10.



Другие спортивные соревнования, которых лишился Китай



Универсиада. Вспышка коронавируса в Китае привела к переносу Всемирных студенческих игр, которые должны были пройти в Чэнду с 26 июня по 6 июля 2022 г. Универсиада перенесена вторично и состоится в 2023 г. По первоначальным планам, Игры должны были пройти с 8 по 19 августа 2021 г. Универсиаду пришлось перенести после того, как Олимпийские игры в Токио были сдвинуты с 2020 на 2021 г.



Этапы Бриллиантовой лиги. Два этапа легкоатлетической серии Бриллиантовая лига должны были принять Шанхай и Шэньчжень. Их заменит этап в польском Хожуве 6 августа. Сезон Бриллиантовой лиги открылся этапом в Дохе 13 мая.



Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Должен был пройти в Тяньцзине с 17 по 22 января 2022 г., но в итоге состоялся в эстонском Таллине. Также в 2021 г. сорвался этап серии Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине. Это произошло из-за невозможности организовать турнир в условиях пузыря. Вместо Чунцина этап Гран-при принимал итальянский Турин.



Теннисные турниры. В декабре 2021 г. руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) объявило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай. Теннисистка обвинила в домогательствах бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли, но затем взяла свои слова обратно. Поддержать позицию WTA намерена Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). В этом случае в сентябре Китай лишится турниров в Чэнду и Чжухае, а в октябре не состоится турнир в Пекине и "Мастерс" в Шанхае. При этом инсайдер журнала Sports Illustrated Джон Верхейм сообщил, что официально ATP сошлется на "трудности с коронавирусными ограничениями". Источник - Ведомости

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