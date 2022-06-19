Американцы не хотят повторения президентских выборов 2020 года

17:34 22.06.2022

19.06.2022

Демократы сомневаются в способности Байдена баллотироваться на второй срок

Данила Моисеев Геннадий Петров



Очередное падение американского президента не осталось без внимания СМИ.

Президент США Джозеф Байден может через несколько месяцев официально объявить о намерении баллотироваться на новый срок от Демократической партии на выборах 2024 года, сообщают со ссылкой на источники американские СМИ. Побороться за президентское кресло вновь собирается и Дональд Трамп. Выставить свои кандидатуры они готовы несмотря на то, что американцы, судя по свежему опросу, не хотят видеть главой государства ни того, ни другого. А у Байдена обнаружились еще и проблемы с его собственной партией.

В субботу губернатор штата Иллинойс Джейби Притцкер выступил на ежегодном съезде Демократической партии Нью-Гэмпшира в городе Манчестер. То есть там, где ему по должности вовсе не полагается участвовать. Ранее он встретился с представителями Национального комитета Демократической партии. Как пишет Wall Street Journal, такого рода действия характерны для тех политиков, которые собираются баллотироваться в президенты. Притцкер не относится к числу самых популярных американских политиков, но многие эксперты признают, что у него большой потенциал. По крайней мере проблем с деньгами на избирательную кампанию у него не будет. Будучи представителем влиятельной бизнес-династии, он со своим состоянием в 3,5 млрд долл. является самым богатым губернатором США. В ответ на прямой вопрос журналистов, есть ли у него президентские амбиции, Притцкер загадочно ответил: "Я не могу вам сказать ничего, кроме того, что мне нравится моя работа".



Все это подхлестнуло разговоры о том, что Демократическая партия может выдвинуть в президенты не Байдена. Тем более что в субботу он неожиданно напомнил о своем возрасте и не лучшей физической форме. 78-летний президент упал с велосипеда после того, как остановился, чтобы ответить на несколько вопросов журналистов, невольно ставших виновниками происшествия. К счастью, обошлось без травм. А 14 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден подумывает о том, чтобы баллотироваться на второй срок в 2024 году. Она напомнила, что действующий президент США об этом "неоднократно заявлял". Washington Post подчеркивает, что Белый дом и его союзники на внутриполитической арене формально даже не допускают мысли о том, что кто-то, кроме Байдена, из демократов может быть серьезной кандидатурой. Тем не менее и возраст, и положение дел, и социология – не в его пользу.



На внешнеполитической арене побед у Вашингтона меньше, чем поражений, самым чувствительным из которых стал неудачный вывод войск из Афганистана. Все это заставляет умеренного избирателя подумать над своим выбором. Главным тестом на профпригодность для Байдена станут промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократы скорее всего выступят менее удачно, чем в прошлый раз. Наконец, согласно опросу YouGov, проведенному с 10 по 13 июня, 64% опрошенных против 21% считают, что Байдену не стоит баллотироваться в президенты. Причем его намерение переизбраться не одобряют почти 36% избирателей-демократов. Одобряют – 43%. Можно сказать, что партия расколота по этому вопросу почти поровну.



Некоторым утешением для Байдена может служить то, что и Трампа американцы видеть президентом не очень хотят. 55% считают, что ему не стоит идти в президенты, 31% считают, что стоит. Правда, в своей партии он несоизмеримо популярнее Байдена: за него – 58% республиканцев, против 21%.



И все же республиканцы также не уверены в том, кого попытаться "протащить" через праймериз на выборы 2024 года. Одной из кандидатур считается бывший вице-президент Майк Пенс. Но не исключен и вариант, при котором бороться за президентское кресло будут те же самые люди, что и в 2020 году. Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о своих притязаниях на возвращение в Белый дом и, судя по утечкам в прессе, намерен официально объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года ближе к промежуточным выборам в Конгресс.



Но не только Трамп беспокоит истеблишмент демократов, уверен директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.



"Байден вообще был приглашен выставить свою кандидатуру не из-за Трампа, а из-за опасений, что праймериз может выиграть представитель левого крыла, которое возглавляет Берни Сандерс – харизматичный и яркий политик. Его победа руководителей партии, конечно, не устроила бы, хотя, по сути, он предлагал просто строить социал-демократию в стиле Рузвельта, который хотел, чтобы все американцы были одеты, обеспечены медициной, образованием и жильем", – сказал эксперт "НГ".



Рогулев полагает, что вряд ли в партии действительно верят во второй срок Байдена, и дело тут не только в его возрасте. Однако выдвижению действующего президента может просто не оказаться альтернативы, потому что в рядах демократов положение сложное. "Их электорат менее сплочен, нежели у республиканцев. Левое крыло насчитывает до половины состава демократов в Палате представителей. Среди них есть активные политики – чего стоит одна Александрия Окасио-Кортес. В умеренном крыле, которое представляет Байден, дефицит на яркие фигуры. Даже на губернаторском уровне демократы менее активны, чем республиканцы", – считает эксперт. Тот же Притцкер пока не выглядит кандидатом общенационального масштаба. Впрочем, до выборов президента еще два года.