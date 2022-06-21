 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.06.2022
22:28  Казахстанский марганец: как связаны Болат Назарбаев, чета Кулибаевых и Кенес Ракишев
22:24  В Киргизии создан Госконцерн "Кыргызтранснефтегаз"
22:22  Главную генерирующую компанию Кыргызстана - "Электрические станции" - возглавил Таалайбек Байгазиев
21:46  Платон Беседин: Если сегодня война: то, что не сказано о фашистах
21:23  Путин заговорил о новой валюте для стран БРИКС, которая придет на смену доллару
20:50  Задержан бывший командующий Погранвойск Казахстана Дархан Дильманов
20:47  Число погибших от землетрясения в Афганистане приближается к 1 тысяче человек

20:31  Москва и Тегеран оказались в положении друзей-соперников, - "НГ"
17:34  Американцы не хотят повторения президентских выборов 2020 года
13:09  Хюсню Озйегин: как разбогател "самый богатый турок из России"
13:06  Пандемия и кризис оставили Китай без шансов получить чемпионат мира по футболу 2030
13:04  В Одессе началась паника: моряки эвакуируют семьи
13:00  Умер "Шоколадный заяц" - камеруно-российский певец Пьер Нарцисс
12:44  Российские вузы обменяются лучшими практиками привлечения абитуриентов из ЦентрАзии
12:13  "Война серой зоны": зачем Китай послал десятки самолетов к Тайваню, - "МК"
11:45  Учителя в Казахстане не получили зарплату за май. Бюджет слили в референдум? - "Э-К"
08:59  Мощное землетрясение в Афгане - в Пактике более 250 погибших
08:56  РосЭлиткам обрисовали перспективу национализации, - Геворг Мирзаян
08:11  Сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем являются фейком
08:08  Д.Ашимбаев: Ситуация с отказом президента Токаева от наград выглядит как минимум странной
07:59  "Алтын адам" не имеет к казахам никакого отношения, - Алишер Акишев
07:12  "Токаев ослабил влияние семьи Назарбаева, но люди все равно не доверяют власти", - Пол Стронски
06:53  Хакер из RaHDIt: к организации беспорядков в Казахстане причастны ВСУ
06:49  Что начал Евросоюз – рельсовую войну против России или битву за Калининград? - А.Паулаускас
06:35  Евразийская экономика ищет точки опоры, - Анатолий Комраков
00:52  Промышленной политикой ЕАЭС займется специальный орган - комиссия по интеграции
00:35  Техас рвется на выход из США, - А.Яшлавский
00:05  Токио создает антикитайский придаток НАТО, - Владимир Скосырев
00:01  Казахстан приостановил транзит российского угля
Вторник, 21.06.2022
21:21  Грядущая СВО Китая на Тайване станет Армагеддоном для мировой экономики
21:12  Эрдоган поставил расширение НАТО в зависимость от выборов в своей стране
21:09  Из-за украинской атаки на остров Змеиный встал вопрос взятия Одессы
21:06  В Минске Россия и Белоруссия пытались "поделиться санкциями" с остальными странами ЕАЭС
17:28  Саакашисты укрепляются: Грузию ведут к кровавому путчу, - Лаша Шавдия
15:30  Нур-Султан в дыму. Как тушат пожар на окраине столицы
15:19  "Его слушают от лавочек до окопов". 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет
15:17  МГИМО финишд: почему президент Токаев решил не признавать ДНР и ЛНР
14:41  Сопли и слезы: Рамзан Кадыров показал без глянца наемников на Украине
14:22  Мели Урала. У двух нянек река без воды
14:09  Выборы КазАкимов. Новые правила, - Д.Ашимбаев
13:42  Президент Токаев гостит у Катарского эмира
13:27  Рядом с Бухарой археологи нашли древние пещеры
13:10  Политический инфантилизм или недобрый умысел Касыма Токаева? - Ю.Борисов
12:56  Национальный Курултай в Казахстане: на манеже все те же, - А.Алибаев
12:55  Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининградской области
12:53  За что в Казахстане сидит китаевед Сыроежкин? - китаевед Вавилов
12:51  Украина и лицемерие глобальных ростовщиков, - Л.Савин
12:50  Почему в школах Узбекистана растет число конфликтов между педагогами и учениками
12:48  Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений
12:44  Новым командующим ВДВ России стал уроженец Донбасса - генерал Теплинский
10:46  Еще раз о пятой колонне – историческая информация к размышлению, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москва и Тегеран оказались в положении друзей-соперников, - "НГ"
20:31 22.06.2022

Лавров едет говорить об иранской нефти

Геннадий Петров

В Иране хотели бы вместе с Россией бороться с "американским империализмом", но не за свой счет.
Начался двухдневный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Иран. Он проходит в принципиально новых для двух государств условиях, которые могут как способствовать, так и препятствовать углублению сотрудничества. С одной стороны, Россия и Иран, будучи под прессом международных санкций, должны, по идее, политически и экономически сближаться. С другой – в отличие от РФ Тегеран может, не меняя своей внешней и внутренней политики, в скором времени рассчитывать на снятие ранее наложенных рестрикций. Правда, для этого нужно сдвинуть с мертвой точки неожиданно застопорившиеся переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий относительно иранской ядерной программы – так называемой "ядерной сделке".
В программе визита Лаврова – в том числе и переговоры с президентом Эбрахимом Раиси, первые с момента вступления главы государства в должность. По сообщению российского внешнеполитического ведомства, министр планирует обсудить положение дел в Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье, Йемене и вокруг Каспийского моря, вопросы двусторонней повестки и, наконец, переговоры по возвращению к "ядерной сделке". Обсуждать все это РФ будет в новом положении. Антироссийские санкции, введенные после 24 февраля, гораздо жестче антииранских. Политически это должно сблизить Тегеран и Москву, а экономически изменить весь характер их взаимоотношений. По итогам 2021 года 80% товарооборота двух стран составляла сельскохозяйственная продукция. Теперь же, по крайней мере в России, излагаются планы закупок иранских промышленных товаров, взаимных инвестиций и интеграции национальных платежных систем. На практике достижения скромнее: вопреки ряду прогнозов не заключено даже постоянное вместо временного Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Но и другие прогнозы о том, что договоренность по "ядерной сделке" будет достигнута, антииранские санкции снимут и страна потеряет интерес к сотрудничеству с Россией, так как восстановит свои экономические связи с Европой, тоже не сбылись.

Еще в этом месяце постпред РФ в Вене Михаил Ульянов говорил, что итоговый документ по "ядерной сделке" готов на 99%. И вот, после заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое проходило 6–9 июня, ситуация кардинально изменилась. Была принята фактически осуждающая Иран резолюция с рядом претензий к этой стране – в том числе касающихся обнаружения частиц урана на объектах, не заявленных Тегераном как ядерные. Инициаторами документа стали США, Великобритания, Германия и Франция, против высказались управляющие только от России и Китая. Иран отверг претензии и ограничил возможности МАГАТЭ для мониторинга на своих ядерных объектах. А 15 июня, как сообщило издание Politico, члены команды Джозефа Байдена заявили на закрытом брифинге в Конгрессе, что США могут даже ужесточить антииранские санкции.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в комментарии "НГ" указал, что объективно и Соединенные Штаты, и Иран заинтересованы в возвращении к "ядерной сделке". Для Байдена она стала бы выполнением его предвыборных обещаний. Кроме того, сейчас, после введения эмбарго на российскую нефть, США и Европе важно вернуть на нефтяной рынок Иран. "Иранцы могут выставить на продажу сразу много нефти, настолько много, насколько позволит ОПЕК. Все это поможет снижению очень выросших цен на бензин в США, что для Байдена, учитывая предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, крайне важно", – заметил Сажин. Ирану, в свою очередь, очень нужно снятие санкций, так как его экономика находится в плачевном состоянии.

А России, не заинтересованной в том, чтобы Иран имел возможность получить ядерное оружие, и снятие эмбарго на иранские нефтяные поставки, следствием чего станет снижение цен на нефть, сейчас крайне невыгодно. "Открыто Россия не сможет выступать против восстановления "ядерной сделки". Поэтому Лавров полетел в Тегеран, чтобы дипломатично этот вопрос решить", – предположил Сажин.

Впрочем, длительность тайм-аута в переговорах по "ядерной сделке" зависит не только и не столько от России. Препятствием может стать стремление Ирана добиться не только снятия санкций, но и исключения из американского списка террористических организаций Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Администрация Байдена в принципе выступает против увязывания этого вопроса с "ядерной сделкой". Но Иран на этом настаивает, предлагая, по данным источников портала Middle East Eye, снять его, только если будут ослаблены какие-либо антииранские санкции, не обсуждаемые в переговорах по "сделке". Как замечает Сажин, для КСИР его исключение из списка ничего не изменит: все его руководство останется под санкциями. Но для Ирана важен сам этот жест – признание США, что "стражи" не террористы.

"Я думаю, что до ноября, до выборов в Конгресс, каких-либо подвижек по КСИР не будет. Республиканцы очень пристально рассматривают все шаги Байдена на иранском направлении. И, конечно, дать им в руки такой козырь, исключив КСИР из террористического списка, он не решится", – полагает Сажин. Значит, скорее всего и иранская нефть на мировой рынок не вернется. Благодаря США иранская миссия Лаврова окажется удачной.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655919060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Взаимодействие на принципах равноправия всех стран: в Минске состоялось заседание Евразийского межправсовета
- Почему реализация ряда проектов ГЧП превращается либо в фикцию, либо граничит с криминалом?
- В Мажилисе презентован законопроект по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Новые правила минтруда увеличили финансовую нагрузку на бизнес
- Рабочий график главы государства
- Члены Бюро утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  