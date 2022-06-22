 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Число погибших от землетрясения в Афганистане приближается к 1 тысяче человек
20:47 22.06.2022

Землетрясение в Афганистане унесло жизни не менее 920 человек
22 июня 2022,
В результате землетрясения на востоке Афганистана погибло по меньшей мере 920 человек, еще свыше 600 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на представителей управления Афганистана по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее The Guardian со ссылкой на афганское информагентство "Бахтар" сообщило о 225 погибших.

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром 22 июня, с эпицентром в районе города Хост к югу от столицы Афганистана Кабула и недалеко от границы с Пакистаном. Магнитуда колебаний составила 6,1. Служба присвоила землетрясению желтый уровень опасности, что говорит об относительно локальном воздействии.

Представитель министерства внутренних дел Салахуддин Аюби сообщил, что пострадали труднодоступные районы и есть опасения, что число жертв может возрасти.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, "сильные и продолжительные толчки" ощущались в Кабуле, в 200 километрах к северу от эпицентра. Землетрясение почувствовали и в столице Пакистана Исламабаде, в 300 километрах от Хоста.

Метеорологическое управление Пакистана оценило магнитуду землетрясения в 6,1.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655920020


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