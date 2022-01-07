|Задержан бывший командующий Погранвойск Казахстана Дархан Дильманов
20:50 22.06.2022
В Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили информацию о задержании бывших руководителей Пограничной службы КНБ, передает Zakon.kz.
22 июня в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.
Пресс-служба КНБ РК
В ведомстве отметили, что "иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".
Динара Халдарова
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ДИЛЬМАНОВ Дархан Айткалиевич
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[09.01.1969 - ..]
Родился в городе Кызыл-Орда, казах.
В 1990 году окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище им.Моссовета.
В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт-Ата.
В 2009 году - Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.
Офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя комендатуры части, начальника пограничного отряда.
С июня 2006 по декабрь 2008 года - Заместитель начальника Регионального управления "Шығыс" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
С декабря 2008 по июль 2010 года - Начальник Регионального управления Береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
С апреля 2012 по июль 2013 года - Заместитель начальника Регионального управления "Солтүстік" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
С июля 2013 по 2014 год - Заместитель начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
с 2 нояб. 2014 - врио. председателя Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
С июня 2015 - 5.04.2022 - Заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директор Пограничной службы.
генерал-лейтенант (6 мая 2020)
Награжден Орденом Айбын 2 степени, медалями.
Ряд СМИ 7.01.2022 сообщили, что он погиб при обороне здания Академии от восставших (международных террористов) в г. Алматы.
22 июня 2022 в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержан и водворен в изолятор временного содержания