Задержан бывший командующий Погранвойск Казахстана Дархан Дильманов

20:50 22.06.2022

В Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили информацию о задержании бывших руководителей Пограничной службы КНБ, передает Zakon.kz.

22 июня в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.

Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве отметили, что "иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".



Динара Халдарова



--------------------



ДИЛЬМАНОВ Дархан Айткалиевич

/ /

[09.01.1969 - ..]

Родился в городе Кызыл-Орда, казах.



В 1990 году окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище им.Моссовета.

В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт-Ата.

В 2009 году - Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.



Офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя комендатуры части, начальника пограничного отряда.

С июня 2006 по декабрь 2008 года - Заместитель начальника Регионального управления "Шығыс" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

С декабря 2008 по июль 2010 года - Начальник Регионального управления Береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

С апреля 2012 по июль 2013 года - Заместитель начальника Регионального управления "Солтүстік" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

С июля 2013 по 2014 год - Заместитель начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.



с 2 нояб. 2014 - врио. председателя Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С июня 2015 - 5.04.2022 - Заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директор Пограничной службы.



генерал-лейтенант (6 мая 2020)



Награжден Орденом Айбын 2 степени, медалями.



Ряд СМИ 7.01.2022 сообщили, что он погиб при обороне здания Академии от восставших (международных террористов) в г. Алматы.



22 июня 2022 в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержан и водворен в изолятор временного содержания