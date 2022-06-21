Путин заговорил о новой валюте для стран БРИКС, которая придет на смену доллару

21:23 22.06.2022

Пока она станет резервной для стран БРИКС



В четверг открывается виртуальный саммит БРИКС. В его преддверии президент России Владимир Путин сообщил, что идет работа по созданию новой международной резервной валюты на основе корзины валют стран, входящих в содружество.



Разговоры о дедолларизации ведутся давно, а после того, как в результате антироссийских санкций были заморожены наши золотовалютные резервы, многие страны задумались о том, насколько надежно хранить стратегические запасы денежных средств в долларах и евро.



"МК" выяснил, легко ли будет создать альтернативную доллару международную резервную валюту, и кто из стран БРИКС больше всего в том заинтересован?



Пока она станет резервной для стран БРИКС

ФОТО: KREMLIN.RU

"Запрос на альтернативную резервную валюту, конечно, есть. Причем не только у нашей страны, которая находится сейчас под санкциями. Многие страны мира после февральских и мартовских событий, когда западные страны объявили о заморозке, а фактически о конфискации российских валютных резервов, опасаются хранить свои сбережения в долларах, - считает финансовый аналитик Сергей Дроздов. - Однако выбрать другую резервную валюту на основе валют стран БРИКС будет очень сложно, так как они все очень волатильные".



Реклама

Резные картины из дерева от 4450 р.

Резная картина из дерева станет отличным подарком для украшения интерьера!

от 4 450 ₽



tri-putnika.ru

Узнать больше

По словам эксперта, экономики развивающихся стран очень нестабильны. Достаточно вспомнить аргентинский экономический кризис или что творилось с бразильским реалом. Валюты развивающихся стран – одни из самых быстрорастущих, поэтому их любят спекулянты финансового рынка, а для торговли между странами нужна стабильная валюта. Такими качествами обладают только доллар и евро, даже японская йена им уступает.



"Российский рубль – тоже волатильная валюта. И прежде, чем предлагать его в качестве резервной международной валюты, нужно будет стабилизировать его курс. Не уверен, что наши партнеры по БРИКС согласятся пойти на такой риск", - говорит эксперт.



Между тем, президент РФ сообщил в среду, что прорабатывается не только вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран, ведется разработка механизмов альтернативных международных расчетов.



Например, Россия предлагает своим партнерам по БРИКС подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является альтернативой SWIFT, ведь если часть российских банков столкнулась с отключением от SWIFT, то где гарантии, что завтра тоже самое не произойдет с китайскими банками или южноафриканскими.



"Думаю, что в ходе саммита вопрос международной резервной валюты может обсуждаться, но сомневаюсь, что страны-участницы смогут до чего-то конкретно договориться. Претендентом номер один на роль такой альтернативной резервной валюты мог бы быть юань. Но что будет, если Китай в скором будущем вступит в вооруженный конфликт с Тайванем? Понятно, что США и другие страны Запада не оставят эти действия без ответа. Получается, юань также нельзя считать очень стабильной валютой", - продолжает Дроздов.



На самом деле, какую бы валюту страны БРИКС не выбрали резервной для своих международных расчетов, отталкиваться им придется все равно от доллара. Пока сырьевые товары номинированы в долларах, до тех пор все расчеты за товары на мировых рынках будут идти через кросс-курс (курс обмена валют).



По мнению зарубежных экспертов, на предстоящем саммите стран БРИКС обязательно будет обсуждаться вопрос резервной валюты. И дело тут не только в том, что наша страна после заморозки своих финансовых активов в западных банках активно стремится найти альтернативу доллару и евро для международных расчетов. Другие страны, в первую очередь из Юго-Восточной Азии, также нуждаются в такой резервной валюте. Например, Китай и Индия активно с нами торгуют, они являются крупными покупателями российских энергоносителей, поэтому вынуждены искать способы обойти ограничения, наложенные западными санкциями против России.



Профессор и политический экономист из Университета Квинсленда (Австралия) Шахар Хамейри уверен, что дедолларизация – это та область, в которой интересы правительств стран БРИКС действительно совпадают.



"Скорее всего в ходе саммита мы не услышим решительной поддержки России, возможно, во время встречи будет много неловких моментов. Однако, несмотря на неловкость, любые содержательные попытки отойти от долларовой системы потенциально будут иметь большое значение", - заявил он в своем интервью CNN.



Авторы: ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА