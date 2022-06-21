Главную генерирующую компанию Кыргызстана - "Электрические станции" - возглавил Таалайбек Байгазиев

22:22 22.06.2022

В главную генерирующую компанию Кыргызстана - "Электрические станции" назначен новый генеральный директор. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Генеральным директором ОАО "Электрические станции" решением совета директоров назначен Таалайбек Байгазиев. С июля 2021 года он занимал пост председателя правления ОАО "Национальный энергохолдинг".



Предыдущий генеральный директор компании Эркин Тавашаров назначен заместителем министра энергетики КР. Он занимал этот пост с января 2022-го.