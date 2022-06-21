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|Главную генерирующую компанию Кыргызстана - "Электрические станции" - возглавил Таалайбек Байгазиев
22:22 22.06.2022
В главную генерирующую компанию Кыргызстана - "Электрические станции" назначен новый генеральный директор. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Генеральным директором ОАО "Электрические станции" решением совета директоров назначен Таалайбек Байгазиев. С июля 2021 года он занимал пост председателя правления ОАО "Национальный энергохолдинг".
Предыдущий генеральный директор компании Эркин Тавашаров назначен заместителем министра энергетики КР. Он занимал этот пост с января 2022-го.