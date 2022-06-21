В Киргизии создан Госконцерн "Кыргызтранснефтегаз"

22:24 22.06.2022

22 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Очередная госкомпания. Кабмин определил оператора по добыче нефти и газа



В Кыргызстане создано государственное предприятие "Кыргызтранснефтегаз" при Министерстве энергетики. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



Компания создана для государственного регулирования и управления в нефтегазовой отрасли. Она наделена правами национального оператора по транспортировке, хранению, переработке природного и сжиженного газа и продаже нефти, газа и продуктов их переработки.



Фонду по управлению государственным имуществом поручено передать Министерству энергетики объекты газотехнических сооружений, расположенных на территории нефтегазового месторождения "Северный Сох" Кадамджайского района Баткенской области.



"Кыргызтранснефтегаз" будет включать в себя ошский и баткенский филиалы, а также "Сохское природное газовое хранилище".