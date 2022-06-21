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Казахстанский марганец: как связаны Болат Назарбаев, чета Кулибаевых и Кенес Ракишев
22:28 22.06.2022

Мария Горбоконенко

О новом факте рейдерского захвата Болатом Назарбаевым заявил бывший владелец компании по добыче марганца Нурша Какенов. Соучредителем в ТОО "KARUAN" он был всего полгода. Редакция Orda.kz разбиралась, кто получал прибыль за казахстанский марганец.

По информации Агентства финансового мониторинга, Департамент экономических расследований Алматы начал расследование по факту рейдерского захвата ТОО "KARUAN" в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой. Заявление на брата и невестку Елбасы написал один из бывших совладельцев предприятия по разведке и добыче марганца Нурша Какенов. Экс-директор департамента тяжелой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК сообщил, что его потери составили 150 млн долларов.

Редакция Orda.kz выяснила, когда и кому принадлежал ТОО "KARUAN", который ликвидировали в сентябре прошлого года.

Кому принадлежал ТОО "KARUAN"?

В октябре 2004 года компанию по разведке и добыче марганца на месторождении Айткокше в Мангистауской области создал Руслан Амельченко. Спустя полтора года, в январе 2006-го, в предприятие по добыче марганца зашли новые учредители – Яков Табачник, Сергей Бычков и Нурша Какенов. Но уже через полгода компания отошла младшему брату Елбасы Болату Назарбаеву.

Актив не долго был в руках Назарбаева: 13 февраля 2008 года ТОО передали двум новым учредителям и директору. В общей сложности младший брат Елбасы владел KARUAN более полутора лет. Кресло руководителя занял Владислав Быков, а владельцами стали "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" и предприятие ILMAX (GB) LTD. И если вторую компанию уже ликвидировали, то про первую стоит рассказать поподробнее.

На момент покупки предприятия по добыче марганца "Центрально-Азиатской инвестиционной консалтинговой компанией" владели юридические и физические лица.

Организация "АЛМЭКС ПЛЮС" – принадлежит на паритетных началах Тимуру и Динаре Кулибаевым.

Еркин Абишев – экс-директор юридического отдела в АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС".

Марат Мухамбетов – экс-заместитель председателя правления по международной деятельности

АО "Народный Банк Казахстана" (Halyk Bank), экс-заместитель председателя правления и член правления АО "Цеснабанк".

Серик Святов – председатель совета директоров АО "Университет Нархоз".

Болат Святов – экс-директор Аксуского завода ферросплавов и экс-председатель правления национальной горнорудной компании "Тау-Кен Самрук".

Сейчас "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" является дочерней организацией акционерного общества "Fincraft Resources". Еще одним учредителем выступает Диас Кенжубулатов, который одновременно выполняет и функцию директора.

В январе 2012 года в ТОО "KARUAN" сменился руководитель. Им стал Дауренбек Талипов. А еще через пару лет (24 февраля 2014 года – Прим. ред.) поменялся учредитель. Вместо "Центрально-Азиатской инвестиционной консалтинговой компании" предприятием по добыче марганца начал занимать Кенес Ракишев и его предприятие SAT & Co Netherlands N.V.

Но уже в сентябре 2014 года владельцем KARUAN снова стала "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания". На тот момент она уже принадлежала Ракишеву через SAT & Company и Нуржану Маханову, который в прошлом был членом совета директоров АО "Досжан темир жолы".

В марте 2016 года компания ILMAX (GB) LTD уже закрылась и больше не могла быть владельцем. К этому времени кресло директора занял Диас Кенжубулатов, который руководил ТОО "KARUAN" вплоть до ее ликвидации. 28 октября 2016 года новым учредителем стало акционерное общество "Fincraft Resources", 97,85% которого принадлежат Кенесу Ракишеву. Оставшаяся доля находится в руках Единого накопительного пенсионного фонда.

В сентябре 2021 года KARUAN перестал существовать. Начиная с 2017 года компания не уплатила ни одного тенге налогов.

Нельзя сказать, что добыча марганца не прибыльный бизнес. Почти 90% всего металла расходуется в черной металлургии. Сплав с железом добавляют в сталь, чтобы повысить ковкость, прочность и износоустойчивость. Также марганец добавляют в сплав меди и никеля, отличающегося высоким сопротивлением. Он востребован в электротехнике. Поэтому и непонятно, из-за чего ликвидировали компанию, у которой была лицензия на добычу марганца на месторождении в Мангистауской области.

Кто еще заявлял о рейдерском захвате?

Генеральный директор ТОО "Алматы Стекло" Азим Абдуллаев заявил, что сразу после открытия стекольного завода в 2016 году ему пришлось делиться доходом с младшим братом Елбасы Болатом Назарбаевым. Предприятие Азим Абдуллаев построил вместе со своими братьями. Стоимость проекта составила около 50 млн долларов. В апреле 2022 года он сообщил редакции Orda.kz, что сын Болата Назарбаева Нурбол подарил отцовскую долю другому человеку – Руслану Шалину.

В конце мая на стекольный завод пришли представители нового владельца. Чтобы защитить свои рабочие места, сотрудники перегородили вход в здание предприятия. Азим Абдуллаев написал заявление по факту рейдерского захвата и подал иск в экономический суд по Алматинской области, чтобы признать сделки с Болатом Назарбаевым недействительными. 25 мая на заседание апелляционного суда в Алматинской области об отмене решения о возврате иска представитель Болата Назарбаева и его сына Нурбола не явился, хотя его известили.

Заявлял о рейдерском захвате рынка "Алтын Орда" и Данияр Альпиев. В начале 2000-х базаром владел его отец Алтынбек Альпиев. По словам сына, в 2007 году отца убили, а рынок отобрали путем рейдерства. После Кровавого января и многочисленных проверок на базаре выявили высокие цены, ограничение доступа, координацию цен и прочие нарушения.

Территория рынка действительно принадлежала ТОО "KURYLYS LTD", учредителем и руководителем которого числился младший брат Елбасы Болат Назарбаев. Новым владельцем "Алтын Орды" стал Данияр Альпиев. В мае о рейдерстве на базаре заявил уже другой бизнесмен. Экс-директор рынка Данияр Абдигапаров тоже обратился к президенту и обвинил в рейдерстве уже новую администрацию.

Корреспондент Orda.kz побывал на рынке "Алтын Орда" и увидел, как идут дела у нового руководства. Кроме того, в распоряжение редакции есть документы, что 95% доли в ТОО "KURYLYS LTD" принадлежат экс-заместителю столичного ДЭР Еркеблану Хамзину.

Также о рейдерском захвате 25% уставного капитала в AV-Construction заявили родственники Алмаса Абдыгаппарова. Жена и мать арестованного бизнесмена обвиняют во всем приближенных к Болату Назарбаеву людей, среди которых его родная дочь Кундуз Назарбаева. Антикоррупционная служба по Алматы начала досудебное расследование по заявлению пострадавших.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655926080


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