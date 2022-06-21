|В Европе на первый план вышло возмущение ростом стоимости жизни
00:14 23.06.2022
АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ
Готовы ли европейцы участвовать с русскими в состязании на выносливость?
The Wall Street Journal пишет, что Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза - по их электоральному рейтингу. Конфликт Украины с Россией создает чрезвычайно невыгодные условия для предвыборной кампании европейских политиков; уже сейчас европейцы не испытывают большого желания участвовать в состязании на выносливость, которое предрекает Байден: "Я действительно думаю, что на каком-то этапе это превратится… в игру ожидания - в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа".
The Washington Post публикует результаты опроса, который показал, насколько граждане Евросоюза обеспокоены экономическими последствиями поддержки Западом Украины. Читатели WP сомневаются, что их страну ведут по верному пути. Опрос, проведенный в десяти европейских странах, показал, что на первый план вышло возмущение ростом стоимости жизни на континенте.
Респонденты разделились на тех, кто высказался "за мир", даже если для этого потребуются уступки со стороны Украины, и тех, кто считает приоритетом "справедливость", даже если это приведет к затяжному конфликту. Примерно пятая часть колеблется между этими двумя позициями и по-прежнему хочет видеть "сильный европейский ответ". Остальные участники опроса не смогли четко сформулировать, как Европа должна реагировать. Более трети опрошенных хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее, даже если Украине придется уступить часть земель; 22% говорят, что конфликт должен продолжаться столько, сколько нужно, чтобы "наказать" Россию.
Во всех десяти странах, где проводился опрос, за исключением Польши (антироссийские настроения в Польше носят экзистенциальный характер), тех, кто "за мир", больше тех, кто "за справедливость". Европейцы серьезно обеспокоены тем, что их правительства ставят во главу угла "действия против России, а не решение других важных проблем, таких как рост инфляции и кризис стоимости жизни".
И чем ближе зима, тем слабее позиция сторонников сомнительной "справедливости". Перед теми, у кого самое уязвимое место их электорат, трудный выбор: "В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года".
Результаты этого опроса, опубликованные 15 июня, показали, что европейцы расходятся в вопросе о том, как долго они готовы терпеть экономические последствия конфликта. Авторы исследования Иван Крастев и Марк Леонард из Европейского совета по международным отношениям полагают, что настроения жителей Европы повлияют на политику ЕС в отношении Украины: "Результаты опроса показали, что европейское общественное мнение постепенно меняется… самые тяжелые времена могут ждать нас впереди". Европейские и американские политики тоже признают: лучше не будет.
Согласно опросу The Washington Post и Школы политики и управления Schar Университета Джорджа Мейсона, большинство американцев ожидают продолжения роста цен в следующем году, из-за чего корректируют свои привычки в отношении расходов.
Инфляция, которая достигла в США сорокалетнего максимума и превысила 33%, привела к росту цен практически на все, включая предметы первой необходимости - бензин, продукты, жилье. Общие цены выросли на 8,3 процента за последний год. Согласно опросу, 8 из 10 американцев говорят, что они начали искать более дешевые продукты, и около трех четвертей сокращают посещение ресторанов и развлекательных заведений или откладывают запланированные покупки. Более трети американцев говорят, что недавнее повышение цен стало серьезным финансовым стрессом для них, причем опасения достигают пика среди домохозяйств с низким доходом.
Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер затуманивает американцам головы: "Сейчас мы не видим рецессии. Мы не в рецессии! Сейчас мы в переходном периоде, когда мы двигаемся к точке устойчивого роста", - заявляет мадам. Однако конгрессмен-республиканец Лэнс Гуден говорит совсем иное: "Я боюсь, еще какое-то время американцам точно не станет лучше... Администрация Байдена продолжает подливать дорогой бензин в огонь и отказывается признавать свою вину. Они винят Россию, энергетические компании. Мы просим больше мощностей, мы просим это правительство не мешать и позволить реализовать весь потенциал энергетической индустрии, как делал президент Трамп до того, как покинул офис. К сожалению, думаю, что ситуация будет ухудшаться…"
Из-за политики демократов, подчеркивает Лэнс Гуден, бензин стал стоить по 5 долларов, а инфляция достигла рекордных значений. С критикой в адрес главы Белого дома и администрации выступил также сенатор-республиканец Тед Круз. Он заметил, что американцы вынуждены закладывать личные вещи, чтобы заплатить за бензин.
Опросы, как известно, можно трактовать по-разному. Однако сложно отрицать тот факт, что намерение поддержать "справедливость", вызванное дезинформацией относительно причин и средств разрешения конфликта на Украине, понемногу утихает.
Осенью и американцы, и европейцы, и британцы поймут: у них нет ресурсов, чтобы победить в состязании, которое навязал им Вашингтон. Тем более что они на это и не подписывались.