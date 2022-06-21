В Европе на первый план вышло возмущение ростом стоимости жизни

00:14 23.06.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ



Готовы ли европейцы участвовать с русскими в состязании на выносливость?



The Wall Street Journal пишет, что Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза - по их электоральному рейтингу. Конфликт Украины с Россией создает чрезвычайно невыгодные условия для предвыборной кампании европейских политиков; уже сейчас европейцы не испытывают большого желания участвовать в состязании на выносливость, которое предрекает Байден: "Я действительно думаю, что на каком-то этапе это превратится… в игру ожидания - в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа".



The Washington Post публикует результаты опроса, который показал, насколько граждане Евросоюза обеспокоены экономическими последствиями поддержки Западом Украины. Читатели WP сомневаются, что их страну ведут по верному пути. Опрос, проведенный в десяти европейских странах, показал, что на первый план вышло возмущение ростом стоимости жизни на континенте.



