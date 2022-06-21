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Попадет ли Jusan Bank в руки Казгосударства?
00:16 23.06.2022

Попадет ли Jusan Bank в руки государства?

15 июня депутат от партии Amanat Канат Нуров на заседании мажилиса разразился критикой в адрес Jusan Bank. Главной претензией парламентария стало необоснованное получение государственной помощи при покупке Цеснабанка и АТФБанка и ее последующее перераспределение на выплату дивидендов акционерам Jusan Bank.

Хочется верить, что г-н Нуров читает Orda.kz, ведь наши с ним расчеты и выводы практически сходятся. Так, на покупке АТФБанка за счет государственной помощи Jusan Bank заработал более 100 млрд тенге. Также банк выплачивал щедрые дивиденды своим акционерам, несмотря на рекомендации АРРФР не делать этого: 113 млрд тенге в 2020 году и 115 млрд – в 2021-м.

Общие убытки государства на оздоровление и покупку АТФБанка составили не менее 250 млрд тенге.

Все эти расходы взяли на себя государственные структуры в лице ФНБ "Самук-Казына", "Казахстанского фонда устойчивости" и "Фонда проблемных кредитов". При этом руководство Jusan Bank не постеснялось выплатить себе 15 млрд тенге бонусов за 2020 год.

Отдельно предстоит разобраться в том, сколько государство потеряло на спасении Цеснабанка, который впоследствии и стал именоваться Jusan Bank. Здесь речь идет как минимум о 1,5 трлн тенге.

И самый важный тезис в выступлении Каната Нурова состоит в том, чтобы оценить ущерб государства от всех сделок с Jusan Bank за последние пять лет и предложить пути его возмещения государству.

"Байтерек" зашел в Jusan

29 апреля в Jusan Bank серьезно обновился совет директоров, его покинули Ербол Орынбаев, Даулет Кабылбаев и Жаркинбек Азбеков, которых многие связывают с бывшим председателем КНБ Каримом Масимовым.

На их место были назначены Санжар Жамалов и Джованни Капаннелли, люди, связанные с НУХ "Байтерек". В феврале г-н Жамалов также вошел в совет директоров "Отбасы банка", с приходом в "Байтерек" нового главы – Каната Шарлапаева. В свою очередь, г-н Капаннелли возглавляет другую дочку "Байтерека" – Kazakhstan Project Preparation Fund. Следует отметить, что Санжар Жамалов является высококлассным дипломированным финансовым аналитиком, и ему, по всей видимости, поручено разобраться в полученной Jusan Bank государственной помощи и ее целевом использовании.

Во всем виноват Масимов

Под крыло государства может перейти не только Jusan Bank, но и весь "Назарбаев Фонд" со всеми его активами. За последние три года в собственность фонда попали казахстанский АТФБанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) в России, крупный пакет акций Kcell, контрольный пакет "КазТрансКом", миноритарная доля "Казахтелекома".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем "интервью" прямо возложил ответственность за все финансовые нарушения, связанные с деятельностью фонда и его дочерних структур, на Карима Масиова. Буквально бывший президент сказал следующее:

"Непосредственно вопросами управления финансами Назарбаев Университета, его инвестиционной деятельностью, в том числе и связанной с отдельными финансовыми институтами страны, занимался Попечительский совет вуза. Председателем совета стал Карим Масимов, занимающий на тот момент пост премьер-министра".

"Таким образом, именно в его компетенцию входила финансовая деятельность и вуза, и связанных с ним структур, в числе которых оказались и отдельные финансовые организации. В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и, я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы".

За тем, как будет развиваться дальнейшая история Jusan Bank, мы можем только наблюдать – последнее слово останется в любом случае за государством. Наверняка понятно одно: возвращение "Назарбаев Фонда" или отдельных его активов в государственную собственность общественность воспримет на ура.

Автор: Святослав Семенов

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655932560


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