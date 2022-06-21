На Иссык-Куле начали строить первую солнечную электростанцию

00:23 23.06.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В селе Тору-Айгыр в Иссык-Кульской области начато строительство первой солнечной станции (СЭС) в Кыргызстане мощностью в 300 мегаватт. Об этом сообщает ОсОО "Бишкек Солар", которое возводит объект.







"Тору-Айгыр 2022" строится на основе государственно-частного партнерства. Со стороны государства партнером выступает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Вместе с партнерами из Казахстана - компанией "ТГС Констракшн" - начинается строительство первых 50 мегаватт.



"Общий объем мощности составит 300 мегаватт, но мы планируем в будущем довести его до 1 гигаватта. В Тору-Айгыре на один квадратный метр может дать выработку до 1,6 тысячи ватт. Это максимальный показатель по Кыргызстану", - рассказал глава "Бишкек Солар" Азамат Искембаев.



Напомним, соглашение о реализации проекта подписано на первом Евразийском экономическом форуме между Евразийским банком развития (ЕАБР), Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Центром зеленых финансов международного финансового центра "Астана" и ОсОО "Бишкек Солар". ЕАБР готов выделить на проект $40 миллионов.



Солнечная станция сможет вырабатывать 600 миллионов киловатт-часов в год. Это эквивалентно использованию более 140 миллионов кубометров природного газа.