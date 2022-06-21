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Газ испаряется и дорожает
00:27 23.06.2022

Наращивая закупки СПГ в США и Катаре, Европа увеличивает и потери топлива

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Алексей Гривач

Перефразируя русскую поговорку и вспомнив о том, что газ нужно запасать летом, некоторые европейские политики стали проявлять признаки беспокойства насчет топливных запасов. Так, министр энергетики Нидерландов Роб Йеттен уже предупредил, что грядущей зимой газа может не хватить, если не будут приняты "дополнительные меры", сообщает РБК. По его словам, "общие поставки из России в Европу быстро иссякают" и в настоящее время "на счету почти каждый кубометр газа".

Что касается "дополнительных мер", то Йеттен назвал пока только одну - экономия топлива компаниями и домохозяйствами, в том числе в летний период.

Следует заметить, что уменьшение поступления газа из РФ совпало с неприятным для Европы падением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов, где совсем недавно в результате пожара был сильно поврежден экспортный терминал в Техасе. Вообще, надежда на поставки СПГ из Штатов и Катара выглядит соломинкой, за которую хватаются европейские лидеры в надежде спасти свою начавшую тонуть экономику.

Между тем, СПГ обладает рядом неприятных для Европы свойств - он дороже трубопроводного и к тому же требует дополнительных усилий для доставки и последующего преобразования для хозяйственных потребностей на специальных регазификационных терминалах. Наконец, данный вид газа может испаряться во время транспортировки, о чем "СП" ранее сообщал генеральный директор ЗАО "ИнфоТЭК-Терминал", ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Правда, единого мнения о том, какая доля голубого топлива теряется в процессе доставки до места назначения нет. Так, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сообщил "СП", что общие потери СПГ могут достигать 15−20%.

- Но эта доля может теряться не только во время транспортировки - уточнил он. - Часть газа расходуется на так называемые технические нужды, которые, разумеется, закладываются в себестоимость продукта.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Крыловского государственного научного центра Олег Таровик рассказал "СП", что расстояние при доставке сжиженного природного газа из Соединенных Штатов и Катара принципиально не отличается.

- На самом деле, дистанция перехода приблизительно одинакова и составляет порядка 5000 морских миль, в зависимости от порта отправления и назначения. Средняя эксплуатационная скорость морских газовозов СПГ составляет около 16 узлов, то есть время в пути составит приблизительно 12,5 суток. При вместимости газовоза порядка 140−170 тысяч кубометров, это самый распространенный типоразмер, для определенности примем 150 тысяч кубометров, суточные потери груза составляют порядка 0,15%.

"СП": - Не так уже много выходит…

- Тогда полные потери от испарения за один переход составят около 2800 кубометров или 1320 тонн. То есть, это не будет очень сильно зависеть от того везут ли СПГ из Катара, или из США. Кроме того, стоит учитывать, что маршрут из Катара идет в пиратоопасных водах Аденского залива, что, согласитесь, имеет свои нюансы.

"СП": - Несомненно.

- Также надо понимать, что указанные объемы выпара не являются потерями как таковыми. Дело в том, что многие газовозы СПГ используют груз в качестве топлива. Так что, практически весь объем выпара будет израсходован в энергетической установке судна.

Если же газовоз не может расходовать СПГ (есть такие суда), то на нем будет стоять установка повторного сжижения, которая сжижает весь испарившийся газ.

Что касается газовых потерь, то, как заметил Алексей Гривач, заключаемые контракты учитывают подобные нюансы.

- Потребители покупают готовый продукт и оплачивают его либо перед поставкой, либо после получения - здесь разные могут быть варианты. И в подписываемых документах стараются это предусмотреть - переплачивать никому не хочется. Впрочем, не стоит забывать, что потери различного характера возможны только у СПГ, но и трубопроводного газа - в частности, при транспортировке.

И объем газа, закачиваемый в трубы и приходящий к потребителю не один и тот же. Более того, после доставки к покупателю, происходит его распределение конечному потребителю по трубам. Это касается трубопроводного газа и СПГ, который еще и регазифицируется. В общем, здесь присутствуют свои особенности. Конечно, весь цикл уже до мелочей отработан, но забывать о нем не стоит.

"СП": - Насколько серьезно влияют потери СПГ на газовый рынок в данном сегменте?

- Разумеется, главные проблемы этого рынка сегодня заключаются не в потерях СПГ, а в отсутствии дополнительных мощностей. В связи с известными событиями в настоящее время в Европу действительно перенаправляются довольно значительные объемы газа. Потому что цены на континенте растут и газовые трейдеры стараются заработать, наращивая закупки для того, чтобы направить сырье на европейский рынок. Но это происходит в тех случаях, когда возникают излишки топлива.

"СП": - В каких случаях это происходит?

- Они могут появиться по ряду причин. Скажем, когда в Китае был локдаун и снизилось потребление энергоносителей, в том числе газа. Оно может упасть и в связи с погодными условиями. Кроме того, в настоящее время в Азии некоторые не очень богатые государства, конечно, не могут покупать газ по ценам, сопоставимым с Европой. Эти страны вынуждены экономить, отказываться от приобретения каких-то объемов газа. Разные могут быть варианты.

"СП": - Проблему пытаются решить ростом объемов газового рынка?

- Пока можно сказать, что общий объем топлива на рынке практически не растет. Конечно, нарастить его отдельные игроки пытаются, но пока это не слишком получается. Более того, произошедший в США пожар на газовых терминалах даже стал причиной некоторого снижения.

Но при этом не стоит забывать, что если в Азии произойдет похолодание, то это приведет к тому, что излишков в тамошней зоне газового рынка может и не быть. Впрочем, здесь, конечно, многое будет зависеть от трейдеров, торгующим топливом от производителей…

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655933220


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