В Киргизии опять ставят на игорный бизнес, - Виктория Панфилова

00:36 23.06.2022

Власти республики намерены пополнить казну за счет азартных иностранцев

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.06.22

Садыр Жапаров поддерживает открытие игорных зон в Киргизии.

В парламенте Киргизии находится законопроект о легализации игорной деятельности на территории республики, который может быть принят в ближайшее время. На заседание пришли премьер-министр Акылбек Жапаров и председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев. Можно не сомневаться, что документ под пристальным вниманием ГКНБ будет принят. Однако большая часть общества и особенно духовенство категорически против возрождения в стране игорной индустрии, запрещенной десять лет назад. Как сказал "НГ" лидер фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, на депутатов оказывается давление, принятие документа станет рубиконом между властью и обществом.



Накануне законопроект о легализации игорного бизнеса одобрил комитет по бюджету, экономической и фискальной политике.



Заседание проходило в закрытом режиме при выключенных микрофонах и записывающих устройствах. По настоятельной просьбе представителей кабинета министров депутаты приняли документ сразу во втором и третьем чтениях.



Напомним, что в первом чтении, документ был принят еще в апреле. Но дальнейшее рассмотрение было приостановлено из-за наступившего в исламском мире священного месяца Рамадан (см. "НГ" от 27.04.22). Но скорее всего понадобилось время, чтобы убедить депутатов поддержать этот законопроект.



Лоббирование данного законопроекта и его агитация происходят при полной поддержке президента Садыра Жапарова. По его мнению, "казино ничуть не большее зло, чем алкоголь и табак". В интервью ресурсу "Кабар" он заявил, что если закон примут и он вступит в силу, то "мы сможем контролировать 15–20 казино, иначе, какое мы государство?". Более того, по предложению главы государства казино нужно открывать не только на Иссык-Куле и в Баткенской области, как предлагалось первоначально, но и в Бишкеке, и во всех областных центрах. Владелец казино будет покупать лицензию на 1–1,5 млн долл., уточнил президент Жапаров. "Но если в казино будут играть кыргызстанцы, то лицензия будет аннулирована, а игроки привлечены к ответственности", – заявил глава страны. Играть в казино будут, по замыслу властей, только богатые туристы. Чиновники ссылаются на опыт разных стран мира, где работают казино, но при этом не учитывая историческую и духовно-нравственную специфику Киргизии.



В Министерстве экономики Киргизии подсчитали, что игорный бизнес принесет республике доход в бюджет от 3 до 5 млрд сомов в год (до 60 млн долл.). До 5 тыс. человек получат работу. А это и подоходный налог в более чем миллион долларов, и отчисление страховых взносов – 2,5 млн долл. в год. Легализация казино выведет экономику из тени, увеличит доходность бюджета, а еще обеспечит мультипликативный эффект. Это особенно важно сейчас, когда в стране началось строительство Камбаратинской ГЭС-1, деньги на которую пока идут из бюджета.



У Киргизии уже был опыт функционирования казино до 2012 года, но богаче страна не стала. По словам депутата Адахана Мадумарова, доход от игорных заведений даже в лучшие времена был около 1 млн долл. в год. "Казино были закрыты по настоянию общества. Игроки проигрывали все свои заработанные деньги, закладывали квартиры, машины, семьи оставались на улице без средств существования. А сколько было суицидов… Это была трагедия. Там, где казино, там и незаконный оборот наркотических средств, проституция и все виды преступности. Это всегда сопутствует именно игорному бизнесу. И то, что представители властной верхушки настойчиво проталкивают законопроект, говорит лишь о том, что это в интересах определенной теневой группы людей, которых президент поддерживает. Судя по всему, он или кому-то обязан, или потерял чувство самосохранения", – сказал "НГ" Мадумаров.



По его словам, многие депутаты не согласны с этим законопроектом, но не все из них могут открыто противостоять исполнительной власти. На них оказывается давление. Так, спикер парламента Талант Мамытов в нарушение регламента провел беседы со всеми руководителями фракций, кроме лидеров фракций "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман нуру". Как отметил Мадумаров, "нас не пригласили, потому как знают, что с нами не договориться".



Более того, депутатов не предупредили, когда законопроект вынесут на голосование, чтобы все присутствовали на своих местах. По регламенту, им полагается 72 часа на изучение документа, но исполнительная власть в случаях, когда часть депутатов не согласна, применяет практику "эффекта неожиданности". Это когда представитель президента и правительства в парламенте Алмасбек Абышев в ходе заседания неожиданно предлагает проголосовать за тот или иной "нужный" документ, многие отказаться не могут. Так, в среду он предложил этот законопроект и попросил принять его сразу в двух чтениях - первом и втором.



"Это антинародная и антигосударственная политика, которая ведет к расколу власти с обществом", – считает Мадумаров. Парламентарий пояснил, что жители страны достаточно консервативны вне зависимости от вероисповедования и следуют тем ценностям, которые проповедует ислам, христианство, иудаизм и другие представленные в стране религии.



"Несмотря на то что духовенство республики выступило против подобных планов, представители власти продолжают настаивать на легализации казино. Такая настойчивость неизбежно наводит на мысль, что властная верхушка отрабатывает свой долг либо перед внешними, либо перед внутренними силами. С учетом того, что казино – это всегда сфера интересов криминала, вряд ли можно надеяться, что в Киргизии будет иначе", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.



"Если казино рассчитаны на иностранцев, то точно не на казахов, у которых есть игровая зона на Капчигае (ныне Кунаев, в 70 км от Алма-Аты. – "НГ"). Вероятность того, что поедут таджики или узбеки, тоже стремится к нулю. У России есть свои игровые зоны, да и вряд ли россияне массово поедут в Киргизию поиграть. Остаются туристы из арабских стран или из Китая. Но их тоже будет не так много. А заход китайцев в Киргизию через казино в перспективе может иметь весьма плачевный результат для будущего страны. Таким образом, нет ни одного плюса, кроме того, что правящая элита отдает долги каким-то теневым силам", – полагает эксперт. По его мнению, открытие казино в небогатых странах – это окончательное уничтожение граждан, даже если они не будут играть, то они будут вовлечены в теневую составляющую этого бизнеса и криминал, в который неизбежно будут втянуты и силовые структуры. "Власть недостаточно хорошо просчитала последствия от развития игровой сферы, доход которой может оказаться ниже ожидаемого, а негативные последствия значительно его превысят", – заключил Кобринский.



На момент подписания номера стало известно, что парламент проголосовал за закон о казино.