Миф о спасении Европы газом из Израиля обманет лишь наивных

00:40 23.06.2022

ДМИТРИЙ МИНИН



Урсула фон дер Ляйен состязается в сочинении "сказок на ночь" с братьями Гримм



За какие только варианты замены российского газа для ЕС не хваталась Европейская комиссия во главе с ее сверхамбициозной главой Урсулой фон дер Ляйен – от Африки и Америки до Азии и Кавказа. И все без толку.



Оказывалось, как в случае с выбившимся было в фавориты Азербайджаном, что либо ресурсная база недостаточна, либо все резервы надолго вперед заняты потребителями из Восточной Азии. Об это разбились, например, надежды европейцев в Катаре. Руку помощи протягивают "братские" США, но по такой заоблачной цене, что хоть дровами топи.



