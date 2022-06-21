|Миф о спасении Европы газом из Израиля обманет лишь наивных
00:40 23.06.2022
ДМИТРИЙ МИНИН
Урсула фон дер Ляйен состязается в сочинении "сказок на ночь" с братьями Гримм
За какие только варианты замены российского газа для ЕС не хваталась Европейская комиссия во главе с ее сверхамбициозной главой Урсулой фон дер Ляйен – от Африки и Америки до Азии и Кавказа. И все без толку.
Оказывалось, как в случае с выбившимся было в фавориты Азербайджаном, что либо ресурсная база недостаточна, либо все резервы надолго вперед заняты потребителями из Восточной Азии. Об это разбились, например, надежды европейцев в Катаре. Руку помощи протягивают "братские" США, но по такой заоблачной цене, что хоть дровами топи.
И вот на днях, наконец, громогласно объявлено, что решение почти найдено. Спасать Европу газом будет Израиль. 15 июня между ним, Евросоюзом и Египтом было подписано в Каире трехстороннее соглашение о поставках этого сырья в Европу в "возрастающих масштабах". Из "Земли обетованной", обретшей недавно свое "газовое чудо", искомая субстанция будет сначала по системе газопроводов передаваться в Египет, где на строящихся заводах подвергнется сжижению, а затем специальными судами будет перебрасываться на Европейский континент.
Патронировавшая подписание соглашения фон дер Ляйен с пафосом объявила, что это поможет Евросоюзу избавиться от российской зависимости. "Какой особенный момент, – заявила она, – я очень тепло приветствую подписание этого исторического соглашения!" Но что-то подсказывает, что этот "спасительный" газовый пузырь для Европы лопнет скорее, чем предыдущие.
В настоящее время Израиль эксплуатирует три крупных газовых месторождения. Тамар, обнаруженное первым в 2009 году в 90 км к западу от Хайфы, содержит 240 млрд кубометров газа. Год спустя западнее обнаружили крупнейшее израильское месторождение Левиафан, содержащее 450 млрд кубометров газа. За все последующие годы из крупных месторождений к ним добавились лишь Кариш и Танин, объемом около 100 млрд кубометров. Итого 790 млрд кубометров с перспективой, по мнению экспертов, после доразведки выйти на 1 трлн кубометров, но едва ли больше.
Вообще, история попыток переброски на континент вновь открытых газовых ресурсов Восточного Средиземноморья началась не сегодня. В 2020 году с той же помпой Греция, Кипр и Израиль подписали в Афинах соглашение о создании Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который, протянувшись почти на 2000 километров, должен был стать самым протяженным подводным газопроводом в мире. Ожидалось, что он станет поставлять газ в Европу, соединив с 2025-26 годов израильское месторождение Левиафан и кипрское – Афродиту. Однако проект заглох из-за несопоставимости затрат на него и предполагавшейся слабой мощности – 10 млрд кубометров газа в год по первой очереди. При глубине в зоне пролегания до 3 км металлоемкость газопровода сводила на нет любые шансы на его окупаемость.
Кроме того, свое твердое несогласие с этим проектом выразила Турция. Она категорически противится любым проектам вывода на рынок газа Республики Кипр без учета интересов Турецкой республики Северный Кипр. При этом поставлять чисто израильский газ через свою территорию Анкара была бы согласна. А решающее значение для торпедирования этого проекта имела позиция первоначально одобривших его США.
9 января 2022 года, отказавшись от прежней политики, администрация Байдена заявила, что больше не поддерживает EastMed. Государственный департамент США отправил по электронной почте греческому правительству неофициальный документ, где проект EastMed был описан как "дестабилизирующий регион и противопоставляющий Израиль, Грецию и Кипр Турции". Тогда показалось, что Вашингтон проявил заботу о турецких интересах, но с развитием событий выяснилось, что он, как всегда, руководствовался исключительно собственной выгодой. Дело в том, что предполагавшийся газопровод находился бы в основном под европейским контролем и отчасти оставлял за ЕС влияние на закупки газа для своих нужд.
Подписанное же в Каире соглашение вопреки "ура-европейской" риторике Урсулы фон дер Ляйен передает весь контроль за переброской газа в Европу американской компании Chevron. Она приобрела месторождение Левиафан в октябре 2020, когда прибрала к рукам и газовую компанию Noble Energy, которой принадлежат и все египетские проекты. Большинство специалистов на сооруженных в этой зоне морских платформах по добыче – приезжающие на вахту американцы. В результате цена СПГ отсюда для Европы едва ли будет меньше, чем у поставок из США, которые берут континент через этот проект в газовые клещи.
На пути "спасения" Европы израильским газом есть и другие "клещи". Это Сцилла ливанской "Хизбаллы" и Харибда палестинского ХАМАСа, которые полагают, что Израиль незаконно добывает газ, который должен принадлежать также Ливану и Палестине (в районе сектора Газа). Их воинственные вожди обещают, что будут в состоянии нанести непоправимый ущерб осуществлению указанной сделки, если не будут учтены законные интересы ливанцев и палестинцев. Больше всего копий ломается вокруг находящегося на стыке морских экономических зон Ливана и Израиля месторождения Кариш-Танин, без включения которого в проект его реализовать невозможно.
Израиль, конечно, может игнорировать угрозы правительства Ливана и лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, но поддержат ли израильтян в этом международные страховщики? Едва ли, особенно с учетом нарастающего контрабандного потока ракетного оружия из превращающейся в его главного поставщика Украины, прежде всего, на заинтересованный в оружии Ближний Восток. На юге палестинцы в Газе также требуют своей части пирога от разработки Левиафана. Они в свою очередь могут повлиять на распространение негативного отношения к указанному проекту в Египте, без участия которого проекта не будет.
Даже если американцам и бредущим у них на поводу европейцам каким-то чудом удастся протиснуть через все "клещи" подписанное соглашение, никакого сказочного эффекта оно не даст. Потребление на европейском газовом рынке составляет около 500 млрд кубометров в год, из которых в 2021 году Россия поставляла 155 млрд кубометров, имея ресурсную базу в 37,4 трлн кубометров. Вся ежегодная добыча Израиля составляет 20 млрд кубометров с перспективой удвоения и ресурсной базой в 0,7 - 0,9 трлн кубометров. При этом на свои нужды он намерен тратить ровно половину, а еще 10 млрд обязался поставлять соседям по долгосрочным контрактам. В идеале для Европы у Израиля остается не более 10 млрд кубометров газа в год. Капля в море, или очередная "сказка на ночь" от Урсулы фон дер Ляйен!