Страсти на границе: почему казгенерал Дильманов при задержании не пустил себе пулю в висок

09:32 23.06.2022

23 июня 2022

Елтебер Ашина



22 июня в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, были задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие руководители пограничной службы Казахстана. Среди них и заместитель председателя КНБ – директор пограничный службы генерал-лейтенант Дархан Дильманов. Orda.kz еще 8 июня писала о том, что в доме генерала шли обыски. Тогда это была лишь инсайдерская информация. Подтверждения ее мы ждали 2 недели.



Бывшие сослуживцы и теперь уже бывшие подчиненные экс-главного пограничника страны Дархана Дильманова вздохнули с облегчением. Он в СИЗО, и теперь уж точно некому будет "грузить" на деньги должностных лиц по всему периметру государственной границы. Несмотря на то, что у этого генерала с подпольной кличкой "коммерсант" было все для нормальной и безбедной жизни, чекисты говорят, что жадность "фраера" сгубила окончательно.



Есть предположение, что Дильманову позволили после снятия с должности директора ПС КНБ РК немного погулять на свободе. Вероятно, те, кто его вел из антикоррупционной службы, и после январских событий плотно держал под колпаком, решили "отпустить поводок" и, дав возможность понадежнее спрятать награбленное, проследили куда он его схоронил.



Страсти на границе: почему генерал Дильманов при задержании не пустил себе пулю в висок

Высший эшелон ПС КНБ РК. Фото из личного архива автора

Суммы астрономические. Уже не секрет и в открытом доступе витает информация, что Дархан Дильманов владеет целой кучей элитных ЖК в Алматы, редких авто и шкатулок с драгоценностями. Что у него хорошо поставленный бизнес, так как стартовый капитал он себе наработал еще в звании "капитан". Служить на границе всегда было не только престижно, но и прибыльно. Это все знают.



Напомним, Дархан Дильманов (тогда еще полковник) был назначен ВРИО директора Погранслужбы в ноябре 2014 года. То есть через месяц после ареста генерал-лейтенанта Нурлана Джуламанова. Последнего кадровые пограничники называли между собой "шурупом". Называли так обидно потому, что Джуламанов пришел в погранслужбу из Министерства обороны. Нурсултан Назарбаев его посадил в кресло главного пограничника страны для наведения порядка, и Нурлан Джуламанов козырял этим везде, где только мог. Махал директорской шашкой направо и налево, снимал с должностей, тасовал, рушил устоявшуюся систему мздоимства, пока не нажил себе злейших врагов в глубине самого КНБ. Послал как-то одного из действующих замов председателя КНБ на три веселые буквы и это ему скоро аукнулось.



Страсти на границе: почему генерал Дильманов при задержании не пустил себе пулю в висок

Нурлан Джуламанов. Фото kazpravda.kz

Поскольку армейский генерал не прошел все положенные должности от начальника заставы до начальника пограничного отряда и выше, не знал специфику зеленых фуражек, то и не вписался сразу в элиту идущих по грани родной земли полководцев. Кличка "шуруп" накрепко прилипла к Нурлану Джуламанову. Ему казалось, что своими резкими движениями он начал наводить в погранведомстве порядок и ломать систему взяток и поборов, на самом же деле он только усиленно рыл себе яму. И попал туда не без помощи тогдашнего заместителя начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ РК полковника Дархана Дильманова. Подсидел этот дикорастущий полковник генерала-шурупа, свалил руками правосудия и сам занял заветное кресло.



Страсти на границе: почему генерал Дильманов при задержании не пустил себе пулю в висок

Дархан Дильманов. Фото из личного архива автора

Чтобы было понятно, надо вспомнить, что Нурлан Джуламанов обвинялся по двум статьям УР РК: 235 часть 3 "Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем" и 311 часть 5 "Получение взятки". По версии обвинения, за период с лета 2013 по 27 октября 2014 организованная группа, созданная и руководимая Джуламановым, с использованием своего служебного положения получила при установленных следствием обстоятельствах в качестве взятки в виде денег на общую сумму 173 млн 181 тыс. 750тенге и $436 тыс. (по курсу Национального банка составило 79 млн 850 тыс. 280 тенге). Из указанных сумм взяток Джуламанову было передано 59 млн 700 тыс. тенге и $371 тыс. 300.



В марте 2015 суд приговорил экс-главу Погранслужбы КНБ РК к 11 годам строгого режима. На суде Джуламанов грозился обнародовать компромат на всех и вся, но сделать ему это, конечно же, не дали.



Как только Джуламанова по суду лишили генеральского звания и всех наград, изолировали от общества всерьез и надолго, полковник Дархан Дильманов стал полноправным заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК – директором Пограничной службы. Через пять лет 6 мая 2020 года Указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант. Карим Масимов вел его лично. Потому все шалости Дильманову сходили с рук.



Страсти на границе: почему генерал Дильманов при задержании не пустил себе пулю в висок

Карим Масимов и Дархан Дильманов. Фото из личного архива автора

Офицеры-пограничники еще советской закваски, сумевшие сохранить в себе и честь, и совесть, и доблесть зеленых фуражек, арест своих оступившихся коллег обсуждают на кухнях. Не выносят на публику выкрутасы охамевших и потерявших всякий стыд управленцев. Понимают, что задержания и аресты продолжатся. Дильманов, к сожалению, не первый и не последний, кого берут с поличным, хотя и не сообщают детали. Следствие, конечно же, покажет, какие косяки тянутся за ним, но будет это, скорее всего, не скоро.



Суммы хищений при этом руководителе ПС КНБ РК вырисовываются умопомрачительные. Исходя из утечки инсайдерской информации, Дильманову много чего вменяют. Офицеры говорят, был бы этот посаженный в СИЗО генерал хоть немного совестливым, то давно бы уже пустил себе пулю в висок. Не смог. Добро, видимо, жалко, которое зарыто где-то и ждет своего часа.



Orda.kz и дальше будет следить за развитием событий. Вышедший недавно на свободу Нурлан Джуламанов тоже может еще раз попытаться набраться смелости и все же достать из загашника блокнот, в котором, как он заявлял на суде, "все ходы записаны". Ждем откровений. Двери нашей редакции всегда открыты.