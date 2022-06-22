При КазПарламенте учреждают Общественную палату. Оно кому надо?

09:38 23.06.2022

Кошанов: Создание Общественной палаты – шаг к реализации концепции "Слышащего государства"



При Мажилисе будет создана новая диалоговая площадка – Общественная палата. Постановление об этом приняли сегодня, 22 июня, на пленарном заседании депутаты нижней палаты Парламента, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, создание Общественной палаты – это веление времени и еще один шаг по реализации концепции "Слышащего государства", инициированной президентом.



Сегодня, к сожалению, существует мнение, что законодатели оторвались от народа, то есть граждане об одном говорят, закон другие проблемы решает. Поэтому основная цель Общественной палаты – это рассмотрение наиболее актуальных, резонансных законопроектов "до первого чтения" с учетом мнения экспертов и гражданского общества. То есть, как сказал глава государства, общественно значимые дискуссии должны идти не в социальных сетях и на площадях, а в Парламенте.

Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

К заседаниям Общественной палаты по видеосвязи будут подключаться и общественные советы из регионов. Состав Общественной палаты будет постоянно обновляться. В нее войдут авторитетные общественники, представители НПО, политологи и другие эксперты, уточнил спикер Мажилиса.



Константин Вноровский

Нур-Султан