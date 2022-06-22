Президент Рахмон отныне будет увольнять глав регионов за свадьбы и незаконную продажу земли

09:41 23.06.2022

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Их за это и раньше увольняли, но причины писали другие.



В Таджикистане внесли дополнения в закон о местных органах власти. Теперь председателей регионов могут увольнять за организацию больших свадеб и незаконную продажу земельных участков.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о внесении дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан "О местных органах государственной власти". Изменения внесены в статью 22 данного закона.



Теперь глав областей, городов и районов могут освободить от должности при несоблюдении требований законодательства о противодействии коррупции, об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, а также при намеренном принятии незаконных решений о предоставлении, изъятии и закреплении земельных участков.



По данным Госкомитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана, за первые три месяца 2022 года выявлено 3 тыс. 476 фактов нарушений земельного законодательства. По 3 тыс. 108 фактам возбуждено административное производство и наложено штрафов на сумму 1 млн 559 тыс. 551 сомони. Для правовой оценки в органы прокуратуры направлено 284 материала, в службу исполнения направлено 137 материалов о принудительном взыскании штрафов.

То есть, в причинах увольнения будут написаны нарушения именно этих пунктов. Ранее за вышеуказанные действия главы регионов освобождались от занимаемой должности на основе заявления об уходе в отставку, решения об ограничении дееспособности или признании недееспособности или обвинительного приговора суда.



Основанием для увольнения также могут стать постоянное невыполнение служебных обязанностей, прекращение гражданства Республики Таджикистан и приобретение гражданства другого государства.



Постановление было принято нижней палатой парламента 20 апреля и одобрено верхней палатой 30 мая.



Напоминим, что по закону, только президент Таджикистана имеет право освобождать от должности председателей местных властей.