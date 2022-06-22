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Милиция с большой дороги: преступления, которые совершаются в погонах, - 24.kg
09:49 23.06.2022

23 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

С начала года в Кыргызстане произошло больше 30 фактов вопиющего нарушения законов теми, кто по идее должен следить за их исполнением. Речь идет только о тех случаях, которые стали достоянием общественности.

Складывается ощущение, что вымогательство, коррупция и насилие для некоторых сотрудников правоохранительных органов стали обычным делом. 24.kg вспомнило о наиболее громких милицейских происшествиях последних шести месяцев.

Семейные тираны и насильники
Нынешнее руководство МВД в официальных речах не раз отмечало особую роль, которую правоохранители должны исполнять в борьбе с семейным насилием и профилактике преступлений против несовершеннолетних. На деле сами же милиционеры становятся фигурантами уголовных дел по тяжким статьям.

В Таласе в канун нового, 2022 года милиционер до смерти забил собственную супругу. Женщина скончалась до приезда врачей скорой помощи. Сотрудника управления по обеспечению дорожной безопасности задержали.

Оказавшись в ИВС, спустя пять дней он попытался свести счеты с жизнью.

Подозреваемый разорвал наволочку и скрутил из нее веревку, на которой хотел повеситься. Завершить задуманное ему помешали работники изолятора.

В марте фигурантами дела об изнасиловании 13-летней девочки стали участковый ГОМ № 7 Свердловского УВД и сотрудник инспекции по делам детей УВД Ленинского района Бишкека. О преступлении, произошедшем 16 февраля в частном доме по улице Кулиева, сообщила мать пострадавшей. В правоохранительных органах провели служебное расследование и возбудили уголовное дело по статье 156 "Принуждение к действиям сексуального характера" УК КР. Подозреваемых задержали.

Пьяные и беспредельные
Не редки случаи, когда сотрудники милиции совершают преступления и проступки в состоянии алкогольного опьянения.

В мае сотрудник дежурной части Ошского городского управления внутренних дел устроил на улице настоящее шоу.

Пьяный дежурный поначалу просто приставал к прохожим. Позже в одном из кафе он попытался задержать чем-то непонравившегося ему мужчину.

Все это сопровождалось агрессией человека в погонах и нецензурной лексикой. Очевидцы засняли его на видео и опубликовали в соцсетях. Замять скандал не удалось - милиционера уволили.

В середине июня на автодороге Бишкек - Торугарт около села Ак-Кудук Иссык-Атинского района пьяный сотрудник ГУОБДД совершил автоаварию. Mercedes-Benz Daimler Chrysler под его управлением врезался в легковушку Tiko и вылетел на обочину.

В результате столкновения в очередной раз пострадала не только репутация отечественной милиции, но и люди.

По словам очевидцев, в салоне служебного автомобиля находились гражданские. Появилась версия, что шумная компания ехала на природу для продолжения отдыха. Виновника ДТП задержали. Следственная служба возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств" УК КР.

В конце апреля в Таласской области в 100 метрах от кыргызско-казахской границы другой сотрудник ГУОБДД с кулаками набросился на водителя большегруза. Что послужило причиной конфликта - неизвестно. Инспектор забрался в кабину и несколько раз ударил водителя по лицу. Он был трезв. По итогам служебного расследования капитану милиции объявили строгий выговор и отстранили от должности.

Наркоторговцы в погонах
Среди тех, кому мы доверили свою безопасность и покой, есть те, кто не брезгует торговлей наркотиками.

В конце января в Бишкеке сотрудник УВД Первомайского района похитил из специальной ячейки вещественные доказательства по уголовному делу - 10 килограммов 758 граммов смолы каннабиса.

Факт хищения вскрылся совершенно случайно, прокуратура проводила проверку учета и хранения вещественных доказательств. Старшину задержали и взяли под стражу. Куда он дел целое ведро наркотиков, в прокуратуре не уточнили.

В начале апреля в Таласе сотрудники ГКНБ задержали старшего оперуполномоченного службы противодействия экстремизму.

Капитан милиции по версии следствия принуждал жителя города заниматься наркоторговлей.

"Подозреваемый на протяжении определенного времени привозил наркотики и под угрозой привлечения к уголовной ответственности принуждал жителя города Таласа к сбыту марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР", - сообщали в ведомстве.

Отмечалось, что правоохранник был пойман с поличным - при получении части денег за реализованные наркотики.

Двух милиционеров за наркоторговлю задержали в начале апреля и в Оше. В местном "наркокартеле" оказались замешены начальник ОБОП УВД и младший инспектор отдела Патрульной службы милиции.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Один из задержанных в городе Ош милиционеров
В пресс-центре ГКНБ сообщали, что подозреваемые были пойманы с поличным.

По данным ведомства, ночью на одной из улиц Оша они делали закладку - пытались спрятать в тайник 1 килограмм наркотиков. Офицера водворили в СИЗО ГКНБ, старшина отделался домашним арестом.

Взяточники и вымогатели
Коррупция в милиции - это то, к чему кыргызстанцы, к сожалению, уже привыкли, но даже здесь находятся индивиды, способные удивить.

В конце февраля в Бишкеке за вымогательство взятки задержали следователя УВД Ленинского района.

По версии следствия, капитан милиции вымогал $3 тысячи у иностранного инвестора.

Гражданин Турции обратился в МВД с заявлением по факту неправомерного завладения его имуществом на $380 тысяч. Вымогателя поймали с поличным при получении 250 тысяч сомов. Его водворили в СИЗО ГКНБ.

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В апреле за вымогательство взятки спецслужбы задержали заместителя начальника следственной службы ОВД Сокулукского района. Лейтенант милиции требовала 50 тысяч сомов с фигуранта дела, два года назад совершившего ДТП. Несмотря на то что участники аварии пришли к примирению, сотрудник следственной службы продолжала вымогать деньги за прекращение досудебного производства. Она попалась с поличным при получении части денег - 20 тысяч сомов.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержание заместителя начальника следственной службы ОВД Сокулукского района
Также в апреле за вымогательство был задержан старший следователь следственной службы МВД. Майор милиции через посредника требовал с подследственного $4 тысячи за прекращение уголовного преследование. Офицер получил 200 тысяч сомов и вместе с посредником отправился в СИЗО ГКНБ.

Отметим, что все эти факты выявлены всего за полгода. При этом в подборку попали лишь самые громкие, которые попросту не смогли скрыть.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655966940


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