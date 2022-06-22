КырПарламент засекретил список депутатов, голосовавших за скандальный закон о казино

10:03 23.06.2022

23 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Это секретно? Депутат не может получить список проголосовавших за закон о казино



Отдел Жогорку Кенеша не выдает депутатам распечатку голосования по законопроекту об игорных заведениях. Об этом на заседании парламента сообщил член фракции "Бутун Кыргызстан" Исхак Масалиев.



Он обратился к вице-спикеру Нурбеку Сыдыгалиеву поручить отделу выдать распечатку депутату.



"Они говорят, что спикер запретил. Это мое право. Как-то неудобно, когда просишь у сотрудников отдела. Или это секретно?" - задался вопросом Исхак Масалиев.



Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев ответил, что распечатку депутаты получат с разрешения спикера.



"Я тоже не видел. К вам подойдут и покажут", - сказал вице-спикер.



Накануне парламент принял законопроект о казино в трех чтениях с пятой попытки, а сегодня члены фракции "Бутун Кыргызстан" заявили о незаконности процедуры голосования.