Министерство образования и науки Киргизии запретило проведение выпускных вечеров

11:24 23.06.2022

23 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Министерство образования и науки издало приказ о проведении торжественного мероприятия, посвященного вручению выпускникам аттестатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По ее данным, запрещается проведение выпускных мероприятий в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях и иных общественных местах.



"К директорам школ, классным руководителям и учителям, не принявшим меры безопасности и профилактики правонарушений школьников на территории общеобразовательной организации, а также допустившим сбор денежных средств, будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения их от занимаемой должности", - сообщили в ведомстве.



Согласно приказу, торжественные мероприятия с участием органов управления образования, представителей местного самоуправления и родительской общественности будут проведены:



5 июля в 9.00 - для выпускников 9-х классов;

7 июля в 9.00 - для выпускников 11-х классов.