Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

12:27 23.06.2022

23 июня 2022,



Текст: Антон Никитин

Певец Юрий Шатунов, известный по работе в группе "Ласковый май", умер в ночь на четверг, 23 июня, на 49-м году жизни, сообщил пиар-менеджер артиста.



"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", – приводит "360" слова менеджера артиста.



По данным телеканала "Звезда", Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.



Сообщение о смерти артиста также подтверждают РИА "Новости" и ТАСС.



Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 в семье Василия Владимировича Клименко и Веры Гавриловны Шатуновой в городе Кумертау Башкирской АССР.



В 1984 году из-за обострившейся болезни матери стал воспитанником школы-интерната города Кумертау. С ноября 1984 года, когда умерла его мать, по октябрь 1985 года Шатунов находился в бегах, бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В ноябре 1985 года становится воспитанником детского дома города Акбулак Оренбургской области, там Шатунов увлекается хоккеем и начинается активно заниматься в секции.



В ноябре 1986 года Шатунов сбегает из Акбулакского детского дома в школу-интернат №2 города Оренбурга, где знакомится с Кузнецовым Сергеем Борисовичем – руководителем кружка художественной самодеятельности. Юра начинает заниматься с ним вокалом и делает первые пробные записи песен Сергея Кузнецова. А в декабре того года они создают группу "Ласковый май" по строчке из песни "Лето". В течение 1987 года были записаны все основные будущие хиты Юрия Шатунова – "Белые розы", "Седая ночь" и т. д.



Работа в группе "Ласковый май" принесла Шатунову всесоюзную известность. Группа имела огромную популярность, широкую известность принесли хиты "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь". Количество концертов достигало восьми в день и более сорока в месяц. За время существования группы в ней приняло участие не менее десяти солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Юрия Шатунова.



После ухода из "Ласкового мая" Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. В это время он работал в основном студийно, не давая сольных концертов. Продюсером артиста стал Аркадий Кудряшов, его крестный отец. В 1992 году был записан сольный альбом Шатунова с рабочим названием "Вот и кончился май", однако потом альбом был переименован в "Знаешь". Принимал участие в съемках фильмов и популярных сериалов.



У Шатунова остались жена – Светлана Георгиевна Шатунова (свадьба состоялась 12 января 2007 года в Германии), сын Дэннис и дочь Эстелла.