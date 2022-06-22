Премьер Болгарии Петков обвинил в своей отставке посла России Митрофанову

12:29 23.06.2022

23 июня 2022, Александра Юдина

Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.



Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.



"Это была честь для меня – возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова", – передает РИА "Новости" его слова со ссылкой на издание Novinite.



По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".



Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.