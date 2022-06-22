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НАТО с разгона уперлось в Эрдогана, - Георгий Ярцев
12:51 23.06.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Вопреки ожиданиям, Швеция и Финляндия так и не смогли договориться с Турцией, и теперь процесс расширения Альянса заблокирован, причем надолго.

После начала военной операции на Украине два внеблоковых балтийских государства стремительно решили изменить свой статус. Долгие годы Швеция и Финляндия оставались вне НАТО, хотя и сотрудничали с ним, а также давно перестроили свои армии под его стандарты. Тем не менее, Швеция предпочитала сохранять тот нейтральный статус, которого она придерживалась даже во время Второй мировой войны. Ну а Финляндия стала внеблоковой как раз после 1945 года.

Что касается финнов, то для них возможность вступить в НАТО долгие десятилетия была сильным аргументом при отстаивании своей относительной независимости от главного торгового партнера и крупнейшего соседа - Советского Союза. При любом усилении давления с его стороны, а позднее со стороны России, в Хельсинки сразу вспоминали о возможности вступления в Североатлантический альянс, и Москва оставляла их в покое.

На этот раз власти Финляндии и Швеции радикально и резко изменили свою позицию, как и большинство населения этих стран (если, конечно, верить соцопросам). Еще в декабре за вступление к НАТО выступало немногим более трети финнов, а к апрелю их стало уже больше 60%.

В итоге парламенты и правительства двух стран без проведения референдумов и в крайне сжатые сроки подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. США и европейские союзники обещали завершить процесс буквально в несколько месяцев.

Фото с сайта [a href="http://www.kremlin.ru/"]www.kremlin.ru[/a]
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Однако коллективный Запад не подумал о стране, располагающей "второй армией в НАТО", то есть Турции. Последние годы ее противоречия с Евросоюзом, куда входят Швеция и Финляндия, активно возрастали. Серьезно испорчены и отношения Анкары с Вашингтоном.

И вот тут турецкий правитель Реджеп Эрдоган решил не упускать шанс показать себя. Он внезапно сообщил, что его страна накладывает вето на расширение Альянса - до тех пор, пока финны и шведы не выполнят все его условия. Власти Турции потребовали дать им гарантии, что новые страны Альянса не поддерживают курдские организации, которые президент Эрдоган и его правительство называют террористическими.

Поначалу казалось, что это временная преграда - мол, Эрдоган поторгуется и уступит. Однако все оказалось совсем не так. Внутри НАТО не нашлось никого, кто обладал бы достаточным ресурсом влияния на турецкого лидера или заручился его доверием настолько, чтобы суметь переубедить.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, но уже через пару недель появились большие сомнения, что их удастся принять на мадридском саммите Североатлантического альянса 29–30 июня. Теперь же, за неделю до саммита, стало окончательно ясно, что "миссия провалена".

Финляндия признала, что не смогла договорится с Турцией. Она, скорее всего, не сможет вступить в НАТО до сентября, заявил финский президент Саули Ниинисте. Шведы еще раньше зашли в тупик в своем общении с Эрдоганом, который под предлогом борьбы с терроризмом пытался получить право влиять на внутреннюю политику этой страны.

На то, чтобы уломать "султана Эрдогана" осталось всего неделя, и понятно, что сделать это могут сейчас только США. Но, похоже, что они не будут даже пытаться. Предел возможностей Вашингтона влиять на Анкару был отчетливо продемонстрирован ранее, когда американцы не смогли убедить Эрдогана не покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Таким образом, снятия турецкого вето добиться явно не удастся, а значит, никакого принятия Швеции и Финляндии в НАТО не будет. В Альянсе оговариваются, что вопрос все же может быть решен еще в этом году, после следующего саммита. Но это, скорее всего, попытка сохранить лицо.

Вполне возможно, что расширение НАТО в Скандинавии откладывается на ближайшие годы. Если так, то стратегически это будет мощное поражение ЕС и политики США в Европе одновременно. Вполне вероятны и серьезные проблемы внутри НАТО. А равно и внутриполитический кризис в самих Финляндии и Швеции, где оппозиция получит козырь в борьбе с действующими правительствами, поссорившимися с Россией, но не сумевшими укрепить безопасность своей страны.

Такое развитие событий, конечно, большая удача для Кремля. Причем вряд ли российские власти как-то влияли на процесс, например, уговаривая Эрдогана "затормозить расширение НАТО". Скорее, тут речь как раз именно про везение.

Георгий Ярцев
22.06.22

Источник - rosbalt.ru
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