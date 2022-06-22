Молодой президент Сердар Бердымухамедов улетел на лечение в Германию

12:55 23.06.2022

urkmen news: Президент Сердар Бердымухамедов уехал на лечение в Германию

Редакция



21 июня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился в Германию на лечение, утверждает издание Turkmen news.



Вылетевший из Ашхабада пассажирский Боинг 777-200 LR с бортовым номером EZ-A780 в 6:40 часов утра по местному времени приземлился в аэропорту Мюнхена, а затем вылетел во Франкфурт.



По информации издания, Бердымухамедов-младший направился в одну из клиник Мюнхена и вернется в Туркменистан 23 июня.



Эти данные косвенно подтверждаются тем, что по понедельникам глава государства как правило проводит рабочее совещание с главами регионов, однако 21 июня в лентах новостей государственных изданий репортажей о работе президента не публиковалось.



Кроме того, несмотря на то, что этот самолет является пассажирским (его авиакомпания "Туркменские авиалинии" получила в июне 2021 года), экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов часто использовал его для своих перелетов, хотя в президентском авиапарке зарегистрированы три других Боинга (два – 737-ых и один – 777-й) в VVIP-конфигурации.



На нем же в начале июня Сердар Бердымухамедов летал в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа.