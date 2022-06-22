Донбассфронт. Закипает "Лисичанский котел"

13:40 23.06.2022

Началась битва за Лисичанск



Олег Кравцов



Для вооруженных формирований Украины продолжает ухудшаться ситуация под Лисичанском.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщает авторитетный военно-аналитический телеграм-канал "Рыбарь".



