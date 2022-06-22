|Донбассфронт. Закипает "Лисичанский котел"
13:40 23.06.2022
Началась битва за Лисичанск
Олег Кравцов
Для вооруженных формирований Украины продолжает ухудшаться ситуация под Лисичанском.
Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщает авторитетный военно-аналитический телеграм-канал "Рыбарь".
"По предварительной информации, оборона в Волчеяровке посыпалась и ВСУ оставили населенный пункт. Бои идут уже не только в Белой Горе, но и на окраинах завода резинотехнических изделий в Лисичанске. Официально: битва за Лисичанск началась", – отмечают авторы канала.
Примечательно, что лишь сегодня утром Генштаб ВСУ подтвердил потерю ряда населенных пунктов к югу от Лисичанска (Рай-Александровка, Лоскутовка, Мирная Долина и других), что еще вчера привело к фактическому окружению украинской группировки в районе Горское – Золотое.
"Если Волчеяровка действительно пуста и в ближайшее время перейдет под контроль наших войск, то до полного образования Лисичанского котла останутся дни. Хотя по факту уже сейчас у ВСУ осталась лишь одна трасса из города через Золотаревку, да волчьи тропы через балки и поля с перелесками", – добавляет "Рыбарь".