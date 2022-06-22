Бывшего заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова обвиняют в рейдерстве и вымогательстве

13:51 23.06.2022

За базары ответит?



Михаил КОЗАЧКОВ



Бывшего заместителя акима Алматинской области Багдата МАНЗОРОВА обвиняют в рейдерстве, вымогательстве и нанесении ущерба почти на 6 миллионов долларов



Один из самых одиозных чиновников Алматы и области Багдат Манзоров снова угодил в неприятную ситуацию: на этот раз заявление на него написал парт­нер по бизнесу Абликим МАМЕТОВ. Предприниматель, специализировавшийся на строительстве рынков, утверждает: из-за проблем с бывшим акимом Алатау­ского района он понес огромный ущерб, исчисляемый миллионами долларов, потерял активы, а также возможность зарабатывать. Жалобу коммерсанта уже зарегистрировали в правоохранительных органах по статье "мошенничество", а расследование этого уголовного дела поручили департаменту полиции города. Корреспондент "Времени" узнал подробности.



60-летнего Багдата Манзорова молва называет реальным владельцем нескольких крупных рынков в Алматы и Алматинской области. Правда, эти слухи нисколько не помешали ему сделать неплохую карьеру на госслужбе, куда он пришел более 20 лет назад и шаг за шагом поднимался наверх. В 2008-м он уже стал акимом Алатауского района Алматы, где трудился девять лет, потом два года возглавлял управление государственного архитектурно-строительного конт­роля мегаполиса, ну а после перебрался в кресло заместителя акима Алматинской области. Согласно прогнозам в те времена Манзоров вполне мог претендовать на пост главы региона.



Но осенью 2019-го на Багдата Сайланбаевича написали заявление два алматинца, которые хотели поменять целевое назначение земельного участка в элитном микрорайоне "Галамат". По их словам, Манзоров согласился помочь, но попросил свою долю за услугу - 30 соток, позже пере­оформленных на дочь.



Жалобу приняла в производство антикоррупционная служба, зам­акима области даже задержали, но позже дело прекратили, а Манзоров после этого ушел с госслужбы на вольные хлеба. Правда, недавно некоторые особенно информированные инсайдеры из соцсетей сообщали, что его рассматривают на должность акима Алматинской или Жетысуской области. Впрочем, эти прогнозы не сбылись.



Но зато органы возбудили еще одно уголовное дело, где фигурирует фамилия Манзорова. Пожаловался на экс-чиновника некий Абликим Маметов. Он утверждает, что якобы работал на бывшего акима Алатауского района, когда тот активно осваивал присоединенные к городу земли. В частности, заявитель указывает, что знаком с Манзоровым около 20 лет, а их сотрудничество началось во время строительства гостиницы "Асер" и торгового дома "Евразия", куда бизнесмен поставлял металл. По словам Маметова, оба актива принадлежат Багдату Сайланбаевичу.



Как пишет Маметов, он также участвовал в строительстве других объектов, связанных с Манзоровым, а чиновник рассчитывался с ним квартирами в жилом комплексе "Евразия", что в элитном районе Алматы.



Предприниматель утверждает, что он строил и другие рынки в Алатауском районе, а аким помогал ему получать разрешения на строительство и архитектурно-планировочные задания, акты ввода в эксплуатацию и паспорта на торговые места. При этом стоимость услуг варьировалась от 150 до 250 тысяч долларов, но бизнесмен не рассчитывался деньгами, а оказывал услуги по строительству рынков "Казына-1" и "Алатау Кок Базары".



Еще Маметов указал, что благодаря Багдату Манзорову он получил крупный земельный участок в 60 соток на месте бывшей свалки, где позже были построены коммерческие помещения. За эту землю он должен был заплатить 1,2 миллиона долларов, но партнеры снова произвели взаиморасчет и договорились, что вместо денег фирма Маметова построит санаторий "Ыстык Су" на территории горячих ключей в том же Алатауском районе.



В заявлении также сказано, что Манзоров помогал с документами и другим строителям, которых к нему приводил Абликим. Например, за 350 тысяч долларов он якобы взялся оформить бумаги на возведение части Зеленого базара, занималась этим проектом фирма "Достар Сауда 2".



Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, как пишет Маметов, закончилось из-за жадности чиновника. Строитель якобы выполнил все взятые на себя обязательства по рынкам "Кар Сити", "Строй Сити", "Казына-1", "Казына-2" и "Казына-3", после чего получил за это 20 квартир в ЖК "Евразия" и 40 квартир в доме, где располагается офис филиала партии Amanat по Алатаускому району. Однако расчеты по санаторию "Ыстык Су" поставили крест на многолетних отношениях.



Маметов уверяет: они договорились, что один квартирный метр будет стоить 280 долларов, а Манзоров якобы подсчитал по 100. Возник конфликт, в результате которого бизнесмен лишился своего имущества - построек на месте бывшей свалки общей площадью 4,5 тысячи "квадратов", а также спецтехники на сотни тысяч долларов. Экскаваторы и тракторы были уничтожены и сданы на металлолом, пишет в своем заявлении бизнесмен.



Свой ущерб Абликим Маметов оценивает в 5,8 миллиона долларов. По его словам, он неоднократно обращался к чиновнику, требуя возместить расходы, но тот в ответ начал угрожать бизнесмену убийством и уголовным преследованием, после чего предприниматель был вынужден покинуть Казахстан. При этом Манзоров якобы ссылался на свои связи с бывшим руководителем КНБ и генералом МВД, в данный момент находящимися под следствием в связи с январскими событиями. Все эти фамилии перечислены в заявлении.



Маметов также обещает раскрыть органам правопорядка некие схемы Манзорова по строительству социальных объектов в Алатауском районе, где экономили на цементе, бетоне и металлах. А еще заявитель владеет информацией о том, каким образом и на кого именно зарегистрированы все активы бывшего заместителя акима Алматинской области. И если все изложенное в заявлении действительно правда, то даже удивительно, что никто и не заметил, как высокопоставленный чиновник набрал столько ценных активов за двадцать с лишним лет работы на госслужбе.



Свое заявление Абликим Маметов направил на имя главы государства, после чего через Генеральную прокуратуру его спустили в департамент полиции Алматы. И очень интересно, чем все закончится: будут ли привлекать к ответственности столь авторитетного человека либо дело вновь прекратят, как три года назад, в связи с отсутствием состава преступления?



Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы