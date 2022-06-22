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Мигрантов на стройках России в четыре раза меньше, чем в 2020 году
13:54 23.06.2022

Оценочно в стройке сегодня примерно четверть от того объема, который был раньше.

Количество мигрантов-строителей в России снизилось до 500 тысяч человек, что составляет четверть от показателей конца 2020 года. Об этом РИА Недвижимость сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По его словам, на конец 2020 года по официальной статистике на стройках работали 800 тысяч мигрантов, по оценкам экспертов - около 2 миллионов.

"Сегодня официальной статистики практически нет, потому что все они заезжают к нам как туристы. Оценочно в стройке сегодня примерно 500 тысяч мигрантов, то есть четверть от того объема, который был раньше", - сказал Глушков.

Он отметил, что наибольший дефицит рабочих-мигрантов сегодня испытывают российские регионы, так как Москва, Санкт-Петербург и еще пара крупных городов оттягивают на себя весь существующий поток за счет более высоких зарплат.

По словам Глушкова, мигранты традиционно занимались отделочными работами. Сегодня замещение этой ниши российскими специалистами практически не происходит, из-за чего в стране сократилось предложение жилья с готовой отделкой, отметил он.

"Застройщики стараются придумать продукт, который минимизирует необходимость таких специалистов. Поэтому объем жилья с отделкой white box вырос в разы", - заключил глава объединения.

Между тем, глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил РИА Недвижимость, что они больше не получают обращений от строительных компаний, связанных с проблемой нехватки мигрантов.

"В стабильном режиме Минстрой отрабатывает те пандемийные меры, которые были ранее озвучены. При этом у нас нет жестких обращений (по дефициту рабочей силы - ред.)", - рассказал он.

По словам Файзуллина, межведомственная рабочая группа правительства "очень четко работает в отношении рабочих из Узбекистана и Таджикистана".

Кроме того, добавил министр, в рамках борьбы с санкциями недружественных стран Минстрой будет отрабатывать новые направления появления рабочей силы.

"Может, появятся индийские строители", - сообщил он.

Источник - Азия-Плюс
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