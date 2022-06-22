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|Правительство Казахстана утвердило новую Концепцию инвестиционной политики
13:57 23.06.2022
Кабинет министров РК проголосовал за утверждение новой Концепции инвестиционной политики. Этот документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны, передает Zakon.kz.
По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, в концепции поставлены амбициозные целевые индикаторы – довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд.
Также глава правительства дал поручения госорганам:
Обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Концепции инвестиционной политики.
Министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с центральными и местными исполнительными органами произвести декомпозицию новых целевых индикаторов концепции.
Министерству иностранных дел сформировать график заслушивания отраслевых министерств и акиматов о проводимой работе по привлечению инвестиций и реализуемых проектах на заседаниях Инвестиционного штаба ежемесячно под председательством первого заместителя премьер-министра и ежеквартально – под председательством премьер-министра РК.
Акимам необходимо держать на особом контроле ход достижения индикаторов и оперативно реагировать на проблемные вопросы при реализации инвестиционных проектов.
Ранее первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил, что предусмотрено повышение притока прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов уже в 2026 году.
Динара Халдарова