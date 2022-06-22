Он горел заживо, но продолжал под детский плач вести самолет к своим. Подвиг летчика из Таджикистана А.Мамкина

13:58 23.06.2022 Он горел заживо, но продолжал под детский плач вести самолет к своим



Гафур Шерматов, Asia-Plus



Истории простого героизма таджикистанцев, ушедших на Великую Отечественную войну в далеком 1941 году.



Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых памятных дат в истории Таджикистана, начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем всех таджикистанцев, погибших на полях сражений, замученных в фашистских лагерях смерти, умерших на трудовом фронте.



Вспоминаем тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите нашей общей, Родины – Советского Союза.



В годы войны в Таджикистане были сформированы три кавалерийские дивизии, две стрелковые бригады, три запасных полка и другие соединения. Кроме того, на территории Таджикской ССР дислоцировалась 20-я Таджикская кавалерийская дивизия, которая в начале войны была пополнена и отправлена на фронт.



Всего за два с половиной года войны из Таджикистана ушло на фронт 209 тыс. человек и еще более 45 тыс. на трудовой фронт предприятий Урала и Сибири.



Пылающий ангел



Утром в субботу 16 июня 1941 года летчику Александру Мамкину выдалась редкая возможность отдохнуть. Абсолютно нелетная погода над Хорогом приостановила полет его пассажирского самолета ПР-5 из Сталинабада на Памир и дала возможность отдохнуть.



Стояла хорошая, солнечная погода и Александр вместе с другим пилотом Виктором Полетаевым отправился на Комсомольское озеро, где их сфотографировал фотокорреспондент газеты "Комсомолец Таджикистана".



А 22 июня 1941 года фотография с летчиками была размещена в воскресном номере газете…



Вечером 22 июня 1941 в аэропорту Сталинабада состоялся митинг авиаторов Таджикского управления Гражданского флота в связи с началом Великой Отечественной войны. Выступил на митинге и летчик ГВФ Таджикистана Александр Петрович Мамкин, он сказал просто:



Пилоты Таджикского управления ГВФ Александр Мамкин и Виктор Полетаев, Таджикская ССР, г. Сталинабад, Комсомольское озеро, 16 июня 1941 года. Газета "Комсомолец Таджикистана". Фото И. Карасева.



"Личный состав Гражданского воздушного флота сделает все, чтобы разгромить врага. Беспримерная наглость не пройдет даром фашистским захватчикам, они будут уничтожены там, откуда пришли".



С началом Великой Отечественной войны Александр попросился на фронт добровольцем.



Александр не дожил до Победы. В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года гвардии лейтенант, летчик 105-го гвардейского авиаполка гражданского воздушного флота (ГВФ), уже седьмым рейсом вывозил из глубокого тыла врага сирот Полоцкого детского дома, спасенных белорусскими партизанами.



Над линией фронта самолет был обстрелян, кабина летчика запылала. Мамкин горел заживо, но продолжал под детский плач вести машину к своим, сумел посадить ее на лед озера близ города Велижа.



Медики полка так и не поняли, как мог человек в горящем комбинезоне вести машину, как мог в оплавленных очках - "консервах" и в чаду, заволокшем кабину, совершить посадку и перевалить полусгоревшее тело через борт, шагнуть…



Обгоревшие ноги в меховых унтах надломились. Самый взрослый мальчик из детишек, Володя Шишков, открыл дверцу кабины. Вместе с воспитательницей Валентиной Латко вынес испуганных малышей и двух тяжелораненых партизан. Все 13 человек, которых он вез в своем последнем рейсе, остались живы.



Апрель, 1944 года. Кадр военной кинохроники, запечатлевший Александра Мамкина в партизанском отряде в момент погрузки в самолет Р-5 воспитанников Полоцкого детского дома для отправки на Большую землю



27-летний Александр Мамкин не успел завести собственных детей. Но десятки мальчишек и девчонок, которых он вывез в 1944 году из немецкого тыла, называли себя "детьми Мамкина". Они выросли, у них появились свои дети, внуки, правнуки... Все они обязаны тем, что живут на свете благодаря невероятному мужеству человека, который ценой собственной жизни совершил невозможное.



"Мы скоро вернемся"



В июне 1941 года командир расчета станкового пулемета "Максим" младший сержант Акобир Махмудов, призванный из Канибадама, наводчик пулемета ефрейтор Илья Гончаров, призванный из Сталинабада и рядовой Бесенбеков из Курган–тюбинской области Таджикистана проходили службу в 222 стрелковом полку расположенной, в Брестской крепости.



Неразлучные друзья – земляки, служили даже в одном стрелковом взводе.



В ночь на 22 июня, находясь в дзоте, на советском берегу реки Буг они приняли первый бой. Но немцы обошли дзот и тогда воины, подхватив пулемет, заспешили к крепости. Однако пройти не удалось, фашисты обложили крепость. Что оставалось делать?



Военный комиссар городского райвоенкомата г. Сталинабада Паршин встречается с призывниками 1941 года. Снимок сделан в мае 1941 года



Друзья двинулись на восток в сторону Беловежской пущи. Вскоре вышли к своим. На опушке леса, у перекрестка запруженном машинами, людьми, отступающими войсками, беженцами их остановил неизвестный капитан, приказав прикрывать отступающих.



"Мы скоро вернемся, - сказал капитан на прощание. - Ждите!".



Он оставил им боеприпасы. Воины вырыли окоп и установили пулемет. С утра до поздней ночи они вели неравный бой, уничтожив свыше сотни вражеских солдат...



На месте их гибели после войны воздвигли обелиск, извлекли из земли пулемет и поставили на постамент. На памятной доске надпись: "Поклонитесь! Здесь спят вечным сном герои Великой Отечественной войны, отважные советские пулеметчики, которые 23 июня 1941 года уничтожили фашистскую роту". "Известия" 26 сентября 1974 г.



Отважный наводчик



В июне 1941 года наводчик орудия младший сержант Ходи Кинжаев проходил службу в артиллерийском полку, в районе г. Львов.



Полк, в котором служил Ходи, одним из первых принял на себя внезапный удар немцев.



Днем 22 июня 76-мм пушка Ходи Кинжаева прикрывала стрелковую роту и была атакована группой немецкой мотопехоты.



Герой Советского Союза Ходи Кинжаев



Чтобы бить наверняка, наводчик подпустил бронетранспортеры на близкое расстояние и выстрелил в ближайшую машину. Немецкий БТР задымил. Ходи же, наводил орудие на другой, на третий БТР.



За смелость, стойкость и отвагу проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в июле 1941 года Кинжаев был награжден медалью "За отвагу". А в октябре 1943 года за героизм, проявленный в боях на Курской дуге, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



Беру огонь на себя…



В июле 1941 года известный советский писатель Борис Горбатов в очерке "Разведка боем" рассказал о подвиге, совершенном в июне того же года политруком кавалерийского эскадрона 26 особой кавалерийской дивизии, уроженцем Кызыл – Мазарского района Кулябской области Таджикской ССР Назаром Алиевым.



Политрук Алиев ночью с группой бойцов провел разведку боем с целью уточнения системы огня противника. Приблизившись к вражеским позициям, воин вызвал огонь противника на себя.



Получив тяжелое ранение, истекая кровью, Алиев нашел в себе силы вернуться назад, с донесением добытых сведений командиру полка. За что был представлен к ордену Красной Звезды.



До последней капли крови



В июне 1941 года первый Герой Советского Союза из Таджикистана Негмат Карабаев направил телеграмму Правительству Таджикской ССР, где есть такие строки: "Призываю молодежь Таджикистана включиться в борьбу с кровавым гитлеризмом. Надеюсь, что таджикский народ пошлет новое пополнение в ряды Красной Армии, для защиты нашей Родины, будет помогать фронту в тылу. Обязуюсь бить врага до последней капли крови".



Встреча Героя Советского Союза Негмата Карабаева на сталинабадском вокзале в декабре 1940 года



Летом 1942 года командир пулеметного взвода 56-го кавалерийского полка Негмат Карабаев прикрывал отход отступающих советских войск при переправе через реку Дон, сдерживал пулеметным огнем наступление передовых немецких пехотных частей. Уже, будучи тяжелораненым Карабаев не ушел с поля боя, пока все наши части не переправились на другой берег Дона.



Позже, из–за высокой кровопотери и от полученных ран, Герой Советского Союза Негмат Карабаев скончается в полевом медсанбате.



Ценою жизни



Весной 1941 года для проведения военно-строительных работ в Белоруссии был направлен сформированный в Сталинабаде из призывников и призванных из запаса специалистов отдельный строительный технический батальон.



В его составе был первый главный архитектор столицы Таджикистана Бейнус Марголин, призванный в Красную Армию из запаса.



Днем 22 июня строительный батальон во главе с его начальником Марголиным получил оружие и вместе с частями стрелковой дивизии противостоял противнику, сдерживая его продвижение, в недавно построенных дотах. Защитники дотов, военные строители, сражались до последнего патрона в пулемете. Если сооружение блокировалось врагом, бойцы открывали дверь и вступали в рукопашную схватку.



Первый Главный архитектор Сталинабада Бейнус Марголин с семьей, снимок сделан 30 апреля 1941 года, в день его отъезда в Западный Особый военный округ



В одном из боев создавалась безвыходная обстановка и гарнизон дота, возглавляемый инженером Марголиным, не желая попасть в плен, подорвал сооружение, ценой своих жизней уничтожив штурмовавших его фашистов.



"Мы обязательно победим!"



22 июня 1941 года, вечером, в Сталинабадском парке культуры и отдыха состоялся общегородской митинг. Присутствовало 15 тысяч человек. Одной из выступавших стала артистка Таджикского театра оперы и балета Рена Галибова, которая сказала:



"Смерть и разрушение несет фашизм культуре, которая веками создавалась на земле. Фашисты сжигают творения лучших художников и мыслителей, уничтожают школы и театры, все прекрасное, что создано человечеством на земле. Но мы победим! Мы обязательно победим! Дыхание грядущей победы чувствуется уже сегодня".



Рена Галибова - Народная артистка Таджикской ССР, фотография сделана в мае 1941 года, в Москве на Декаде таджикского искусства



Рена Галибова в составе фронтовых бригад артистов гастролировала на протяжении всей войны, много раз она выезжала на самые опасные участки фронта, не боясь бомбежек и артиллерийских обстрелов. Источник - Азия-Плюс

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