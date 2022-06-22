Алматы. Эхо Кровавого января: сколько потратят на восстановление госзданий и кто это будет делать

14:01 23.06.2022 Айнура Аханова



Эхо Кровавого января: сколько потратят на восстановление госзданий и кто это будет делать



Во время Кровавого января в Алматы пострадало 62 административных здания, в том числе памятники культуры и архитектуры. Корреспондент Orda.kz изучил портал госзакупок и выяснил, сколько на самом деле потратят на их восстановление и как реставраторы связаны с акиматом.



Расчистка зданий началась еще в январе: Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА) провел техническое обследование в зданиях телеканала "Казахстан", представительства Генпрокуратуры, полиции Алматы и городском акимате.



По расчетам Orda.kz, основанных на информации с портала госзакупок, на реставрацию двух акиматов (здания акиматов Алматы и Алматинской области в Талдыкоргане), алматинского филиала РТРК "Казахстан", снос резиденции президента и ремонт зданий прокуратуры и департамента внутренних дел потратят около 30 млрд тенге.



Эхо Кровавого января: сколько потратят на восстановление госзданий и кто это будет делать



Восстановление акимата города Алматы



Во второй половине дня 5 января, когда Токаев принял отставку правительства, группа неизвестных ворвалась в здание акимата и подожгла его.



На реконструкцию здания акимата города Алматы выделили около 11 млрд тенге. Сначала Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры разработал заключение о техническом состоянии здания за 70 млн тенге. Проектно-сметную документацию разработала компания "Стройтекс", директором которой является экс-заместитель руководителя управления строительства города Алматы – Аскар Мапаев.



Строительно-монтажными работами занялась компания ТОО "АТРИКС-СТРОЙ". Среди учредителей числится Амиржан Набиев – член депутатской фракции партии Amanat в маслихате Алматы. Вторым партнером является Сарсен Набиев, который также владеет ТОО "River Park Esentai".



Этап Сумма (с учетом НДС) Поставщик Дата заключения договора

Разработка заключения о техническом состоянии 70,3 млн тенге АО "КазНИИСА" 18 января

Разработка ПСД на реконструкцию 316,7 млн тенге ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" 18 января

Авторский надзор за ходом реконструкции 70,9 млн тенге ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" 15 апреля

Технический надзор за ходом реконструкции 204 млн тенге ТОО "Береке-КАБ" 22 апреля

Работы по реконструкции здания акимата 10,2 млрд тенге ТОО "АТРИКС-СТРОЙ" 27 апреля



Этапы реконструкции здания акимата города Алматы



Технический надзор за реконструкцией акимата проводит ТОО "Береке-КАБ" за 204 млн тенге. Данная компания также следит за ходом строительства нового филиала РТРК "Казахстан".



Восстановление здания телерадиокорпорации Казахстан



Вечером 5 января неизвестные ворвались в здание АО РТРК "Казахстан", разгромили 1 этаж, а второй подожгли. Здание было построено в 1957 году, но его пришлось снести, так как сумма восстановления превысила бы его рыночную стоимость. Снос обошелся бюджету в 257 млн тенге, согласно технической смете. Новый проект разработала компания "Урбостиль", во главе которой стоит Любовь Нынсанбаева, президент Союза градостроителей Казахстана.



Договор на строительные работы заключен с ТОО "Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт "ТрансНефть". Строительство нового здания обойдется областному бюджету в 5 млрд тенге, при этом договор действует до конца 2023 года. О проектах подрядчика мало информации в открытых источниках: официальный сайт компании не содержит список проектов, а в госзакупках товарищество участвует с 2020 года.



Этап Сумма (с учетом НДС) Поставщик Дата заключения договора

Разработка ПСД на реконструкцию 119,2 млн тенге ТОО "УРБОСТИЛЬ" 18 января

Строительство нового здания филиала корпорации 5,2 млрд тенге ЦА НИПИ "Транснефть" 27 апреля

Технический надзор за ходом реконструкции 204 млн тенге ТОО "Береке-КАБ" 3 мая

Авторский надзор за ходом реконструкции 70,9 млн тенге ТОО "УРБОСТИЛЬ" 18 мая



Этапы реконструкция здания филиала РТРК "Казахстан"



Таким образом, общая стоимость строительства – 5,6 млрд тенге. Все договоры по реконструкции здания акимата и филиала РТРК "Казахстан" заключены напрямую из одного источника. Управление строительства города Алматы обосновало такой неконкурентный способ закупки тем, что деньги были выделены из резерва Правительства на незапланированные траты:



"пп.5 п.3 ст.39 приобретение товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей".

ЗАКОН РК "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ"



Резиденция президента: восстановить нельзя сносить



Резиденция президента пострадала 6 января: неизвестные загнали машину в холл здания и взорвали. Огненный столб поднялся вверх и расплавил конструкции верхних этажей. Были уничтожены все системы жизнеобеспечения. Повреждены несущие конструкции второго этажа.



18 января Управление строительства города Алматы заключило договор на проведение оценки технического состояния здания резиденции с Карагандинским техническим университетом имени Абылкаса Сагинова. Договор был заключен напрямую в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации, сумма договора составила 40,7 млн тенге.



По предварительным расчетам стоимость восстановительных работ составила бы более 30 млрд тенге, при этом эксперты заявили, что восстановленное здание простоит не больше 20 лет. Поэтому 2 марта Касым-Жомарт Токаев поручил снести объект, а на территории резиденции построить общественный парк "Единство".



Проектная Академия KAZGOR разработала 4 эскиза парка по собственной инициативе.



В Управлении делами президента ранее сообщили, что на снос резиденции и рекультивацию территории потратят 6 млрд тенге.



Восстановление зданий прокуратуры и полиции



Здание городской прокуратуры загорелось 5 января после обеда. Ночью 6 января вооруженные атаковали департамент полиции и районные управления. Нападавшие использовали автоматы, гранаты, "коктейли Молотова".



Филиалы департамента полиции и прокуратуры были отреставрированы в рамках текущего ремонта. Текущий ремонт – это комплекс работ, который закупается ежегодно. Сюда входят:



Демонтажные работы;

Работы по ремонту и замене оконных проемов;

Отделочные работы;

Сантехнические работы;

Электромонтажные и слаботочные работы;

Благоустройство.



Объекты прокуратуры ремонтирует ТОО "Техно Снаб 2002" за 1,1 млрд тенге. Договор был заключен еще в 2021 году, и в мае был продлен до 30 сентября.



У Департамента полиции города Алматы есть несколько действующих договоров по ремонту участковых пунктов полиции. Общая сумма ремонта составляет 40 млн тенге.



Вид ремонта Сумма Поставщик

Текущий ремонт участковых пунктов полиции 32,2 млн тенге ТОО "Modus Group"

Изготовление металлических дверей и решеток 2,6 млн тенге ТОО "Активный"

Ремонт кондиционеров 1,3 млн тенге ИП "Асылжан"

Ремонт электрооборудования 1,9 млн тенге ИП "Алтынбеков"

Ремонт системы оповещения 1,6 млн тенге ТОО "Алси-Азия-Пейдж"

Список договоров по ремонту пунктов полиции



Акимат Алматинской области



Акимат Алматинской области полностью сгорел 6 января, после того, как толпа примерно из 400 человек прорвала оцепление полиции и подожгла здание. Вопрос "сносить или восстанавливать" долго заботил чиновников. После технического обследования здания научно-исследовательским институтом строительства и архитектуры, было решено реставрировать.



ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" разработал проект реставрации здания за 113 млн тенге, и теперь осуществляет авторский надзор за 31 млн тенге. Компания следит за тем, чтобы ТОО "Техно Снаб 2002" осуществлял реконструкцию согласно проектно-сметной документации. Сами строительно-монтажные работы обойдутся бюджету в 4,6 млрд тенге. Интересно, что руководителем ТОО "Техно Снаб 2002" является Мурат Анаркулов – экс-руководитель Отдела архитектуры и градостроительства города Талдыкорган.



Помимо автора проекта, надзор осуществляет и ТОО "KravИнжиниринг" за 90,4 млн тенге.



Этап Сумма (с учетом НДС) Поставщик Дата заключения договора

Разработка заключения о техническом состоянии 17,4 млн тенге АО "КазНИИСА" 2 февраля

Разработка ПСД на реконструкцию 113 млн тенге ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" 4 февраля

Работы по реконструкции здания акимата 4,6 млрд тенге ТОО "Техно Снаб 2002" 5 апреля

Технический надзор за ходом реконструкции 90,4 млн тенге ТОО "KravИнжиниринг" 4 мая

Авторский надзор за ходом реконструкции 31 млн тенге ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" 11 мая



Этапы реконструкции здания акимата Алматинской области



Общая стоимость реставрации акимата Алматинской области выйдет в 4,9 млрд тенге. Все договоры заключены напрямую, не посредством портала госзакупок. Областное управление строительства обосновало такой способ закупки необходимостью "ликвидации последствий чрезвычайной ситуации". Источник - Orda.kz

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