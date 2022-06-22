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Африка ждет Россию. С инвестициями и военными базами
14:04 23.06.2022

Блокада России провалилась благодаря странам третьего мира

Вера Жердева

Ситуацию с провалом блокады наглядно продемонстрировал ПМЭФ-2022, на который прибыло много гостей из Ближнего Востока, Африки и Азии. Да еще в их ряды, несмотря на санкции, затесались представители крупного бизнеса из Франции, Италии, Канады и США.

С европейцами все понятно: они всегда там, где есть возможность заработать. Ближний Восток и Азия - с этими регионами у России плотные и прочные связи. А вот Африка (кроме давних, еще с советских времен, партнеров вроде Египта, Эфиопии, Алжира, Марокко, потенциал сотрудничества с которыми, в принципе, очевиден) - континент колоссальных новых возможностей. Пример тому - Центральноафриканская республика, страна крайне нестабильная в политическом плане, но очень и очень богатая полезными ископаемыми: нефтью, золотом, алмазами, урановой рудой, а также природными ресурсами.

Про эту страну новостей немного. О ней много писали, пожалуй, только в 2018 в связи с гибелью в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Обстоятельства смерти и долгое расследование этого дела не дали ответа на многие вопросы. По официальной версии журналисты были убиты и ограблены чернокожими арабоговорящими бандитами. Сам факт, что в государстве действуют вооруженные банды, свидетельствует о том, что там не все гладко.

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа, прибывший на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), по всей видимости, надеется на то, что Россия сможет помочь навести в стране порядок и обеспечить ей процветание.

"Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Теперь мы бы хотели перейти к сотрудничеству в области экономики. Не только укреплять безопасность, но и развивать инфраструктуру, потому что народ ЦАР ожидает улучшения условий жизни", - сказал он в интервью РИА "Новости".

Надо сказать, что ЦАР уже пострадала из-за антироссийских санкций. Дело в том, что МВФ предложил ей программу восстановления экономики, которую правительство страны уже начало удачно реализовывать. Но из-за сотрудничества с Россией доступ к финансовым ресурсам был перекрыт. Так что теперь вся надежда - на Россию.

Премьер намерен обсудить, как наладить сотрудничество в сфере технологий, транспорта, энергетики, а правительство предполагает заняться индустриализацией, модернизацией животноводства и сельского хозяйства, созданием новых рабочих места в этих отраслях. И ищет инвесторов под эти глобальные проекты.

Африканист Алексей Литвинов считает, что ПМЭФ стал площадкой для этих поисков неслучайно.

- Развитие сотрудничества с ЦАР говорит, во-первых, о том, что Африка никак не согласна с тем миропорядком, который на протяжении десятилетий ей навязывается бывшими и нынешними колонизаторами, под какими бы личинами они не скрывались. Очевидно то, что после всемирной истерики по поводу спецоперации на Украине, которую закатил коллективный Запад, африканцы еще лучше поняли, где свои, а где чужие.

С недавних, к сожалению, пор мы стали развивать отношения с Черным континентом, возвращая их к уровню советско-африканских, но без идеологического наследия. Впрочем, это касается всех развивающихся стран. Конечно, это было нужно делать значительно раньше. Однако в нашем руководстве и в нашем обществе до поры до времени существовала четкая и управляемая ориентация на Запад. Наверное, когда-то это и было оправданно, спорить тут глупо. Но времена меняются, а умные люди всегда говорили, что нельзя складывать яйца в одну корзину.

Что же касается конкретно ЦАР, то признание факта, что всего 300 российских военспецов сделали за пару лет больше для обороноспособности страны, чем тысячи французских и американских за десятилетия - это, конечно, дорогого стоит.

Напомним, 300 российских военспецов были спешно отправлены в ЦАР в 2022 году. По просьбе правительства, разумеется. Там тогда складывалась катастрофическая ситуация: начался мятеж, повстанцы, которых правильнее было бы назвать бандитами, двинулись на штурм столицы. Разнокалиберные вооруженные группировки свободно перемещались по территории страны, захватывая населенные пункты. Власти подозревали, что их действия координируются извне. Для отражения атак незаконных вооруженных формирований пришлось задействовать контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), стоял вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане и военных из Руанды. Российские инструкторы были необходимы, чтобы быстро привести в чувство и обучить национальную армию. И они с этой задачей справились.

Господин Молуа поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в области безопасности и отметил, что в настоящий момент ситуация в этой сфере становится "все лучше и лучше". И намекнул, что рассматривается вопрос о размещении в Центральноафриканской республике российской военной базы.

А посол ЦАР в Москве Леон Додону ранее сообщил, что эта страна заинтересована в увеличении числа российских инструкторов.

И раз уж заговорили о военных базах: президент Никарагуа Даниэль Ортега недавно подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях.

- России новые военные база уж точно не помешают, - считает Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

- Все зависит от того, как будет развиваться спецоперация. Если США и иже с ними будут продолжать накачивать Украину оружием, науськивать Киев типа: давайте разбомбим Крымский мост, то, как и обещал наш президент, мы военно-техническим способом ответим "дорогим американцам". Поэтому если в ЦАР и Никарагуа будут наши военные базы, это нам в плюс. От Никарагуа до Вашингтона лету рукой подать. Так что это вполне адекватный ответ, который заслуживают США, Великобритания и другие сателлиты. За то, что творят нацисты, днем и ночью обстреливающие мирное население Донецка, они должны быть призваны к ответу. Причем не только на территории Украины, но и в мировом масштабе.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655982240


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