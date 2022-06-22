США в Центральной Азии: Покупка лояльности, - Сергей Кожемякин

22:55 23.06.2022

США продолжают работать над закреплением в Центральной Азии. Вслед за дипломатами регион посетили американские военные, не скупившиеся на лесть и выдвинувшие провокационные идеи вроде возвращения семей исламистов из Сирии.



Интенсивность международных контактов центральноазиатских республик достигла такого уровня, что из аэропортов можно не убирать красных ковровых дорожек, а переводчикам, видимо, придется забыть о летних отпусках. Шутки шутками, а регион действительно оказался в центре внимания ведущих держав. Обострение глобального противостояния повышает в глазах их руководства значение Центральной Азии.



Особенно актуально это в отношении Соединенных Штатов. Их стратегия национальной безопасности в качестве главных угроз американскому влиянию уже несколько лет выделяет три страны - Китай, Россию и Иран. Будучи регионом, граничащим с этими государствами, Центральная Азия представляет несомненный интерес для Вашингтона.



В последние месяцы это внимание трудно назвать иначе, как навязчивым. Только в апреле и мае состоялось два региональных турне высокопоставленных чиновников американского госдепартамента. Сначала здесь побывала заместитель государственного секретаря США Узра Зея, затем все четыре столицы региона (за исключением Ашхабада) принимали делегацию во главе с помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу. Эта последняя отличалась представительностью: помимо работников внешнеполитического ведомства, в нее вошли функционеры Пентагона, Совета национальной безопасности и Агентства международного развития (ЮСАИД).



Новый "десант" был "высажен" в регионе в середине июня. На сей раз его возглавил руководитель Центрального командования вооруженных сил США генерал сухопутных войск Майкл Курилла. Согласно официальной трактовке, визит был "ознакомительным": после назначения в апреле на свой пост военачальник сообщил о желании посетить все страны, входящие в зону ответственности командования. Помимо Центральной Азии, в нее включена большая часть Ближнего Востока, а также Афганистан и Пакистан.



Однако формальной поездку назвать точно нельзя. На это указывало как то, что генерал посетил страны региона одними из первых, так и сделанные им заявления. Курилла не жалел красноречия, пытаясь "оболь-стить" местные элиты и покрепче привязать их к Вашингтону. "Мы восхищаемся ведущей ролью Казахстана в Центральной Азии. Наше длительное партнерство исторически крепкое, Казахстан является одним из наших самых надежных партнеров в регионе", - заявил он в Нур-Султане, ставшем первым пунктом турне. По словам генерала, он обсудил с казахстанскими коллегами укрепление сотрудничества в сфере безопасности, включая обмен опытом контртеррористических операций. "Нам есть чему поучиться у военных Казахстана. Это будут очень полезные взаимоотношения", - добавил Курилла.



Ташкентские речи заморского гостя были составлены как под копирку. "Узбекистан является лидером в регионе, безопасность Узбекистана - это безопасность всего региона", - нахваливал он республику. В сладких речах генерала нашлись похвалы "мужественному и удивительному узбекскому обществу", "невероятной культуре и историческим достижениям". Что касается более "специальных" вопросов, то, как сообщили в министерстве обороны Узбекистана, стороны обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах, включая совместную борьбу с международным терроризмом.



В Киргизии, по отчетам военного ведомства, упор был сделан на укрепление границ и противодействие транснациональным угрозам "в контексте ситуации в Афганистане". Находясь в республике, Курилла дал интервью радио "Азаттык" - подразделению "Радио Свобода", финансируемому правительством США. В нем генерал сделал несколько любопытных заявлений. Так, он высоко оценил уровень сотрудничества с Бишкеком. По его словам, Вашингтон подготовил более 500 военных и сотрудников других силовых структур, а в отдельные годы выделял Киргизии по пять с лишним миллионов долларов на обучение, поставку оборудования и другую поддержку. После временной паузы, продолжил гость, США готовы возобновить связи на прежнем уровне. В качестве положительного сигнала он отметил открытый недавно офис военного сотрудничества при бишкекском посольстве, а также партнерство между национальной гвардией штата Монтана и Киргизией.



На вопрос, не собираются ли Соединенные Штаты снова открыть свои военные базы в регионе, Курилла ответил уклончиво. По его словам, борьба с терроризмом требует глобальных усилий. "Мы продолжим привлекать партнеров… по всему миру к поиску решений, как лучше всего противостоять угрозе, исходящей от порочной, насильственной идеологии, - пояснил он. - Моя цель - наладить отношения с лидерами Центральной Азии, чтобы мы могли продуктивно обсуждать, как США могут поддержать безопасность региона".



Наконец, генерал обрушился с обвинениями на Китай, повторив заезженное и безосновательное пропагандистское клише, что Пекин закабаляет страны с помощью долгов. Другое дело, утверждает Курилла, политика Вашингтона. Последний-де стремится исключительно к долгосрочным и взаимовыгодным отношениям, "на которые страны могут опереться во время кризиса". "В то время когда у Китая есть клиенты и заказчики, у США есть партнеры и союзники", - заявил он.



Последним пунктом визита главы Центрального командования стал Таджикистан. Здесь он также не скупился на любезности, обещая помощь в укреплении границы, борьбе с экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.



Впрочем, помимо щедрых посулов и грубой лести, генерал привез еще одно предложение, которое настойчиво навязывал всем республикам. В случае принятия оно способно резко дестабилизировать обстановку в регионе и дать Соединенным Штатам козыри для вмешательства. Апеллируя к гуманистическим идеалам, Курилла не поскупился на краски для описания "ужасов" сирийского лагеря Аль-Хол. В нем содержатся члены семей боевиков "Исламского государства"*. "Условия в лагере ужасные. Многие люди в лагере чувствуют себя брошенными международным сообществом, и это чувство только подталкивает их к экстремистским группировкам", - лил крокодиловы слезы представитель страны, которая сыграла зловещую роль в развязывании гражданской войны в Сирии и открыто поддерживала экстремистские группировки.



Единственным выходом, уверяет генерал, является возвращение этих людей на родину. Он умолчал, что большинство западных стран, включая США и Великобританию, отказываются репатриировать опасных "эмигрантов", а некоторые, например Швеция, Норвегия и Нидерланды, ограничились тем, что вывезли детей-сирот. Но Курилла требует от центральноазиатских республик стопроцентной репатриации, цинично добавляя, что тем самым власти заслужат благодарность Вашингтона.



В США хорошо знают о слабых сторонах местных элит и активно используют их в своих задумках. Этот расчет оправдался в ходе турне. Показательно, что гостя принимали не только министры обороны и начальники штабов вооруженных сил, но и другие высокопоставленные чиновники. Встречи с Куриллой провели президенты Узбекистана и Таджикистана, глава МИД Киргизии и т.д. Таким образом, в Вашингтоне могут быть довольны: процесс закрепления в регионе идет по плану.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин