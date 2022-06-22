 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.06.2022
00:30  Россия пробила коридор к Индийскому океану
00:27  Евразийская электроника подключается к госзакупкам
00:23  Бывший левый партизан Густаво Петро – новый президент Колумбии
00:22  Контратака Путина началась раньше, чем ждали. Хотя основная "веселуха" все равно будет осенью и зимой
00:19  Конец иглы. Как нефтяные санкции рушили экономики
00:13  Псевдооппозиция Казахстана создает Фонд возврата активов - Elge Qaitaru
00:11  Средняя Азия внутри России. Может ли Запад внести в российское общество межэтнический раскол, - Борис Подопригора

00:10  Куда российская армия двинется после Донбасса
00:07  На саммите БРИКС с Путиным случился "технический скандал": общались жестами
Четверг, 23.06.2022
22:55  США в Центральной Азии: Покупка лояльности, - Сергей Кожемякин
15:57  Петербургский форум: бенефис Казахстана, - Рустам Абдрахманов
14:04  Африка ждет Россию. С инвестициями и военными базами
14:01  Алматы. Эхо Кровавого января: сколько потратят на восстановление госзданий и кто это будет делать
13:58  Он горел заживо, но продолжал под детский плач вести самолет к своим. Подвиг летчика из Таджикистана А.Мамкина
13:57  Правительство Казахстана утвердило новую Концепцию инвестиционной политики
13:54  Мигрантов на стройках России в четыре раза меньше, чем в 2020 году
13:51  Бывшего заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова обвиняют в рейдерстве и вымогательстве
13:40  Донбассфронт. Закипает "Лисичанский котел"
13:39  Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 1500 человек
13:03  После встречи Бердымухамедова и Путина бипатридам в Туркменистане начали выдавать загранпаспорта
12:55  Молодой президент Сердар Бердымухамедов улетел на лечение в Германию
12:51  НАТО с разгона уперлось в Эрдогана, - Георгий Ярцев
12:29  Премьер Болгарии Петков обвинил в своей отставке посла России Митрофанову
12:27  Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов
11:24  Министерство образования и науки Киргизии запретило проведение выпускных вечеров
10:03  КырПарламент засекретил список депутатов, голосовавших за скандальный закон о казино
09:49  Милиция с большой дороги: преступления, которые совершаются в погонах, - 24.kg
09:43  В узбекской Сурхандарье 8 чиновников арестовали за хищения прямо во время собрания. Как в старые добрые времена...
09:41  Президент Рахмон отныне будет увольнять глав регионов за свадьбы и незаконную продажу земли
09:38  При КазПарламенте учреждают Общественную палату. Оно кому надо?
09:32  Страсти на границе: почему казгенерал Дильманов при задержании не пустил себе пулю в висок
09:26  В Израиле развалилось правительство Беннета. Будут новые выборы
09:22  Донбасский период русской истории, - Александр Проханов
08:20  Токаев превращается в защитника интересов Запада, - Арман Курманов
07:51  У Казахстана нашлись свои слабости, - Тимофей Бордачев
00:40  Миф о спасении Европы газом из Израиля обманет лишь наивных
00:36  В Киргизии опять ставят на игорный бизнес, - Виктория Панфилова
00:27  Газ испаряется и дорожает
00:23  На Иссык-Куле начали строить первую солнечную электростанцию
00:16  Попадет ли Jusan Bank в руки Казгосударства?
00:14  В Европе на первый план вышло возмущение ростом стоимости жизни
Среда, 22.06.2022
22:28  Казахстанский марганец: как связаны Болат Назарбаев, чета Кулибаевых и Кенес Ракишев
22:24  В Киргизии создан Госконцерн "Кыргызтранснефтегаз"
22:22  Главную генерирующую компанию Кыргызстана - "Электрические станции" - возглавил Таалайбек Байгазиев
21:46  Платон Беседин: Если сегодня война: то, что не сказано о фашистах
21:23  Путин заговорил о новой валюте для стран БРИКС, которая придет на смену доллару
20:50  Задержан (как госзаговорщик по делу Масимова) бывший командующий Погранвойск Казахстана Дархан Дильманов
20:47  Число погибших от землетрясения в Афганистане приближается к 1 тысяче человек
20:31  Москва и Тегеран оказались в положении друзей-соперников, - "НГ"
17:34  Американцы не хотят повторения президентских выборов 2020 года
13:09  Хюсню Озйегин: как разбогател "самый богатый турок из России"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На саммите БРИКС с Путиным случился "технический скандал": общались жестами
00:07 24.06.2022

Больше всего не повезло Нарендре Моди

У лидеров стран БРИКС, собравшихся на саммит в прямом эфире, возникли проблемы с коммуникацией. Без помех удалось выступить только президентам России, Китая и Бразилии. У лидера ЮАР исчезла картинка, а у премьер-министра Индии - звук. Всем, включая Владимира Путина, пришлось временно перейти на язык жестов. Однако в реальной жизни проблем у БРИКС нет: все участники заверили, что сотрудничество углубляется, а авторитет "пятерки" на мировой арене неуклонно растет.

В отличие от других международных объединений, участники которых давно проводят встречи в очном формате, БРИКС продолжает оставаться на карантинном режиме. Активно путешествуют по миру только президенты ЮАР и Бразилии. Тогда как лидеры Китая, России и Индии предпочитают находиться на родине и выезжают за рубеж только в исключительных случаях. Владимир Путин принимал участие в саммите БРИКС из резиденции "Завидово", где начиная с четверга гостит Александр Лукашенко. Поскольку общение двух лидеров, как пояснил журналистам Дмитрий Песков, носит неформальный характер, Путину было нетрудно прерваться и в назначенный час выйти на связь с участниками "пятерки".

Мероприятие на правах хозяина открыл председатель КНР Си Цзиньпин. Обычно китайцы очень тщательно готовятся к подобным встречам - продумывают культурную программу, составляют особое меню, выпускают разнообразную сувенирную продукцию. Но сейчас им явно не до этого: страна находится в перманентном локдауне - когда жителей одних городов ненадолго выпускают подышать свежим воздухом, других вновь запирают в четырех стенах. Неудивительно, что Си Цзиньпин в своем выступлении снова говорил о пандемии, а также о других традиционных для Пекина темах - в частности, о строительстве многополярного мира и вреде односторонних санкций. Глава КНР призвал партнеров по БРИКС отказаться от менталитета "холодной войны" и противостояния блоков. "Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", - пояснил историческую миссию "пятерки" Си, хотя в нынешней ситуации его пожелания, прямо скажем, выглядят утопически: Россия от противостояния с НАТО отказываться не собирается и не скрывает этого.

Когда камера показала всех участников саммита, оказалось, что без сувениров все-таки не обошлось. Каждому президенту китайцы прислали чашку в знаменитой технике "цинхуа" (когда белый фарфор расписывают синими красками. - "МК"). У четырех лидеров подарок стоял на столе без дела. И только Владимир Путин, который еще несколько лет назад пристрастился к зеленому чаю, на глазах у всех прихлебывал из расписного бокала. Российский президент выступал четвертым, и к этому времени уже выяснилось, что со связью на онлайн-саммите большие проблемы. Переводчиков практически не было слышно. А изображение президента ЮАР Сирила Рамафозы периодически исчезало с экрана. Владимир Путин заявил, что авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается - это связано с экономическим, политическим и человеческим потенциалом стран-участниц. Транснациональный характер вызовов и угроз, по его словам, требует совместных ответов. Ну а западные страны с помощью финансовых механизмов перекладывают на мир собственные ошибки в макроэкономической политике. "Убеждены, что сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего курса на построение многополярной системы международных отношений", - заявил ВВП, отметив, что такая повестка найдет поддержку у многих государств Азии, Африки и Латинской Америки. Стоит отметить, что накануне российский лидер был более конкретен и объяснил, чем в условиях санкционного давления полезен России БРИКС. Китай и Индия наращивают покупки российской нефти. Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов и поставках китайских автомобилей. Российские IT-технологии востребованы в Индии и Южной Африке, а космические спутники - в Бразилии. На повестке дня - вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют пяти стран. В общем, перспективы, обозначенные российским лидером, действительно хорошие, но вот реальность пока не очень. Экспорт товаров из дружественных стран не растет, а снижается. Что касается нефти, то закупки увеличились в связи с большим дисконтом, который, пользуясь ситуацией, выторговывают для себя китайские и индийские компании.

Последним на саммите выступал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Судя по лицу, он говорил вдохновенно и с увлечением, но, к сожалению, его никому не было слышно. Другие президенты попытались привлечь внимание коллеги к проблеме с микрофоном: Владимир Путин показал на кнопку на столе, Рамафоза потряс наушниками, Болсонару сделал двумя руками знак "стоп". (Один Си продолжал как ни в чем не бывало улыбаться в экран.) Но быстрого эффекта это не дало. Моди говорил в пустоту около 2 минут, пока, наконец, организаторам трансляции удалось на английском языке донести до индийской стороны, что "другие лидеры господина премьер-министра не слышат". Когда со связью разобрались, выяснилось, что Моди тоже беспокоит пандемия, однако он надеется, что взаимное сотрудничество стран БРИКС внесет вклад в глобальное восстановление.

Елена Егорова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656018420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2022 года №936
- Мажилис одобрил в I чтении законопроект "О геодезии, картографии и пространственных данных"
- Изменения в Налоговый кодекс обсуждают в Сенате
- Глава МИД Казахстана принял участие в работе Первой конференции государств-участников ДЗЯО
- Российский вектор: какова стратегия Казахстана?
- "Мягкая сила" национальных интересов
- Дефицит воды нарастает
- Кадровые перестановки
- В связи с сокращением внешнеторговых операций России и Беларуси под влиянием международных санкций, "Ак жол" предлагает увеличить долю Казахстана в распределении поступлений от таможенных платежей ЕАЭС
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  