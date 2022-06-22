На саммите БРИКС с Путиным случился "технический скандал": общались жестами

00:07 24.06.2022

Больше всего не повезло Нарендре Моди



У лидеров стран БРИКС, собравшихся на саммит в прямом эфире, возникли проблемы с коммуникацией. Без помех удалось выступить только президентам России, Китая и Бразилии. У лидера ЮАР исчезла картинка, а у премьер-министра Индии - звук. Всем, включая Владимира Путина, пришлось временно перейти на язык жестов. Однако в реальной жизни проблем у БРИКС нет: все участники заверили, что сотрудничество углубляется, а авторитет "пятерки" на мировой арене неуклонно растет.



В отличие от других международных объединений, участники которых давно проводят встречи в очном формате, БРИКС продолжает оставаться на карантинном режиме. Активно путешествуют по миру только президенты ЮАР и Бразилии. Тогда как лидеры Китая, России и Индии предпочитают находиться на родине и выезжают за рубеж только в исключительных случаях. Владимир Путин принимал участие в саммите БРИКС из резиденции "Завидово", где начиная с четверга гостит Александр Лукашенко. Поскольку общение двух лидеров, как пояснил журналистам Дмитрий Песков, носит неформальный характер, Путину было нетрудно прерваться и в назначенный час выйти на связь с участниками "пятерки".



Мероприятие на правах хозяина открыл председатель КНР Си Цзиньпин. Обычно китайцы очень тщательно готовятся к подобным встречам - продумывают культурную программу, составляют особое меню, выпускают разнообразную сувенирную продукцию. Но сейчас им явно не до этого: страна находится в перманентном локдауне - когда жителей одних городов ненадолго выпускают подышать свежим воздухом, других вновь запирают в четырех стенах. Неудивительно, что Си Цзиньпин в своем выступлении снова говорил о пандемии, а также о других традиционных для Пекина темах - в частности, о строительстве многополярного мира и вреде односторонних санкций. Глава КНР призвал партнеров по БРИКС отказаться от менталитета "холодной войны" и противостояния блоков. "Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", - пояснил историческую миссию "пятерки" Си, хотя в нынешней ситуации его пожелания, прямо скажем, выглядят утопически: Россия от противостояния с НАТО отказываться не собирается и не скрывает этого.



Когда камера показала всех участников саммита, оказалось, что без сувениров все-таки не обошлось. Каждому президенту китайцы прислали чашку в знаменитой технике "цинхуа" (когда белый фарфор расписывают синими красками. - "МК"). У четырех лидеров подарок стоял на столе без дела. И только Владимир Путин, который еще несколько лет назад пристрастился к зеленому чаю, на глазах у всех прихлебывал из расписного бокала. Российский президент выступал четвертым, и к этому времени уже выяснилось, что со связью на онлайн-саммите большие проблемы. Переводчиков практически не было слышно. А изображение президента ЮАР Сирила Рамафозы периодически исчезало с экрана. Владимир Путин заявил, что авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается - это связано с экономическим, политическим и человеческим потенциалом стран-участниц. Транснациональный характер вызовов и угроз, по его словам, требует совместных ответов. Ну а западные страны с помощью финансовых механизмов перекладывают на мир собственные ошибки в макроэкономической политике. "Убеждены, что сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего курса на построение многополярной системы международных отношений", - заявил ВВП, отметив, что такая повестка найдет поддержку у многих государств Азии, Африки и Латинской Америки. Стоит отметить, что накануне российский лидер был более конкретен и объяснил, чем в условиях санкционного давления полезен России БРИКС. Китай и Индия наращивают покупки российской нефти. Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов и поставках китайских автомобилей. Российские IT-технологии востребованы в Индии и Южной Африке, а космические спутники - в Бразилии. На повестке дня - вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют пяти стран. В общем, перспективы, обозначенные российским лидером, действительно хорошие, но вот реальность пока не очень. Экспорт товаров из дружественных стран не растет, а снижается. Что касается нефти, то закупки увеличились в связи с большим дисконтом, который, пользуясь ситуацией, выторговывают для себя китайские и индийские компании.



Последним на саммите выступал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Судя по лицу, он говорил вдохновенно и с увлечением, но, к сожалению, его никому не было слышно. Другие президенты попытались привлечь внимание коллеги к проблеме с микрофоном: Владимир Путин показал на кнопку на столе, Рамафоза потряс наушниками, Болсонару сделал двумя руками знак "стоп". (Один Си продолжал как ни в чем не бывало улыбаться в экран.) Но быстрого эффекта это не дало. Моди говорил в пустоту около 2 минут, пока, наконец, организаторам трансляции удалось на английском языке донести до индийской стороны, что "другие лидеры господина премьер-министра не слышат". Когда со связью разобрались, выяснилось, что Моди тоже беспокоит пандемия, однако он надеется, что взаимное сотрудничество стран БРИКС внесет вклад в глобальное восстановление.



Елена Егорова