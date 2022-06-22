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Куда российская армия двинется после Донбасса
00:10 24.06.2022

Российская армия видит перспективу развития наступления на Украине

Текст: Евгений Крутиков

По мере того, как приближается разгром крупнейшей группировки ВСУ в Донбассе, все чаще звучит классический для последних месяцев вопрос: а дальше что? Какими будут дальнейшие действия российской армии и ополченцев Донбасса? Несмотря на непредсказуемость военных действий, некоторые направления ударов на перспективу все-таки можно предугадать.

Одна из главных загадок текущего дня: по какой причине Киев повторяет "казус Мариуполя" и вместо отвода сил с краматорско-славянского направления, наоборот, накачивает эту группировку новыми частями. Основная версия – внешнеполитическая и только частично военная. Киев считает, что удержание (даже путем больших потерь) текущей линии фронта требуется, чтобы выиграть время для формирования некоей новой армии, полностью вооруженной оружием, поставленным с Запада.

В результате бои за славянско-краматорскую агломерацию могут затянуться даже на фоне нескольких успешных прорывов на соседних участках фронта (Золотое, Авдеевка). Однако рано или поздно эта группировка будет уничтожена. Вот тут-то и возникает пресловутый вопрос: что дальше? Вариантов может быть несколько.

Важнейшая цель специальной военной операции на Украине – устранение всех военно-политических угроз для ДНР, ЛНР и граждан России, проживающих на бывшей территории бывшей Украины. Другая такая цель – денацификация. Что это означает в текущих условиях?

Чтобы Россия могла защитить мирных людей Донбасса и интересы своей безопасности, Украину необходимо лишить всех наступательных вооружений, артиллерии, РСЗО, авиации и флота. Та часть тяжелой техники, которая не будет уничтожена, должна быть поставлена на учет и контроль. В дальнейшем Украина должна быть лишена возможности получать западное вооружение, перевооружаться любым иным способом и содержать наступательные виды оружия.

Только физическое уничтожение наступательного вооружения можно считать устранением угрозы ДНР и ЛНР, а также тем украинцам, русским и русскоязычным в других регионах этой страны. Следовательно, одного уничтожения группировки ВСУ в Донбассе недостаточно, должны последовать новые наступательные операции.

И направления этих операций могут определяться уже не чисто военными соображениями, а в большей степени политическими и социальными. Денацификация в широком смысле этого слова может означать не только устранение неонацистских вооруженных формирований и самой этой идеологии. Это и защита того русскоязычного населения и исторических районов Новороссии и Малороссии. Защита русской культуры, русской идентичности на Украине как таковой.

И это даже при том, что сейчас основными приоритетными целями российских Вооруженных сил остаются узловые населенные пункты, связанные с логистикой, снабжением и тыловым обеспечением. Это побочное явление от стратегии образования котлов, и пока сложно сказать, насколько такие оперативные решения самодостаточны без тактического окружения какой-либо группы противника.

Но есть мнение, что сейчас с учетом роста важности поставок западной техники и вооружений на Украину, занятие принципиальных для логистики крупных населенных пунктов будет необходимо. Некоторое время назад возникали сообщения о том, что может быть возобновлено продвижение на Чернигов и даже на Киев.

Если исходить из оптимистичных оценок, то после уничтожения группировки ВСУ в Донбассе боеспособность украинских частей быстро обрушится. С этой точки зрения логичными направлениями дальнейшего наступления ВС РФ становятся Кривой Рог, до которого один танковый переход, а также Днепропетровск и Запорожье. Отдельная история с Харьковом, вокруг которого интенсификация боевых действий неизбежна при любом варианте развития событий. Ну и основное направление – Николаев и далее Одесса.

Фронт у Николаева остается длительное время стабильным исключительно потому, что ВС РФ не держит сейчас на этом участке значительные силы. Удивительно, что украинское командование в этом районе до сих пор не оставляет идеи контрнаступления на Херсон, что обусловлено скорее всего политическими, а не военными обстоятельствами. Киев полагает, что Херсон на фоне поражения в Донбассе – очень удачный объект для наступления.

Однако пока что попытки украинских контратак через реку Ингулец приводили ВСУ только к большим потерям. Высвобождение же крупных российских сил из Донбасса как раз и позволит перенести акцент наступления на новые направления.

Развитие же наступления на нескольких направлениях от Николаева (на Одессу и еще, скажем, на Кривой Рог) зависит от того, какие силы ВС РФ будут выделены на южный и юго-западный участки фронта из высвободившихся в Донбассе. Кроме того, если операция по занятию Николаева займет небольшое время, то гарнизон Одессы просто не успеет прийти в себя.

Одесское направление важно не только само по себе или по идеологическим и историческим соображениям, но и как создание коридора к Приднестровью. Кроме того, Одесса – хаб для поставок западного вооружения, который требуется закрыть.

Отдельный вопрос – статус освобожденных территорий, который до сих пор остается не до конца ясным. Возможно, он будет окончательно определен только после достижения максимально допустимых военных целей. То есть включая Одессу, Кривой Рог, Сумы, Харьков и Днепропетровск.

Таким образом, политическое решение проблемы может затянуться до конца календарного года. Достижение же результата тактических военных операций сейчас можно оценить в диапазоне от двух месяцев (Славянск и группировка в Донбассе) до четырех (Кривой Рог, Николаев, Запорожье и, возможно, Днепропетровск).

Какой будет военная и политическая реальность на Украине в ближайшие месяцы, во многом непредсказуемо, но некоторые соображения все же можно суммировать. Прежде всего, Киев и некоторая часть его западных симпатизантов делают все возможное для затягивания активных военных действий на земле. Делается это как путем самоубийственного удержания в принципе неудерживаемых позиций, так и путем накачки вооружениями.

Однако после неизбежного поражения группировки ВСУ в Донбассе вся политическая и общественная ситуация на Украине может быть переформатирована в связи с быстрым развитием событий на других фронтах, особенно на южном и юго-западном. Освобождение Николаева и Одессы в этом смысле приобретает особенное значение.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656018600


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