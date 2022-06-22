Псевдооппозиция Казахстана создает Фонд возврата активов - Elge Qaitaru

00:13 24.06.2022

Максим Скопин



Абилов создает фонд возврата активов Казахстана



Фонд будет называться Elge Qaitaru, дословно с казахского – "Возврат народу", и пока проходит регистрацию. Учредителями и попечителями выступили, кроме Булата Абилова, Оразалы Ержанов, Сергей Дуванов, Асылбек Абделов и Евгений Жовтис. Orda.kz побывала на презентации в Национальном пресс-клубе.



Бизнесмены, правозащитники и общественники считают, что созданной по инициативе президента Токаева межведомственной комиссии по возврату незаконно выведенных средств и активов недостаточно. Ее работу они считают предвзятой и непрозрачной, поэтому создают свою организацию.



"У меня доверия к госкомиссии нет. Мы знаем избирательных характер власти. Мы знаем, что сейчас кого-то из олигархов арестовывают и сажают, но это избирательный подход. Мы список приблизительный опубликовали, у кого-то еще будут сомнения, что список не полный, а кто, как и каким образом попал - мы обращались к ним, чтобы они дали разъяснения о происхождении богатства", – говорит Булат Абилов.



Чье имущество и как планируют перераспределять



Пока в список Elge Qaitaru попали такие гиганты экономики, как ТОО "Казахмыс", KAZ Minerals, Евразийская Группа (хром, алюминий), АО "АрселорМиталл Темиртау", "Казцинк", Halyk Bank, Jusan bank. Среди экс-чиновников и олигархов – все, кто уже покинули Казахстан по-хорошему либо оказались на скамье подсудимых.



Нурсултан Назарбаев

Карим Масимов

Тимур Кулибаев

Болат Назарбаев

Динара Назарбаева

Дарига Назарбаева

Алия Назарбаева

Самат Абиш

Кайрат Сатыбалды

Кайрат Шарипбаев

Нурали Алиев

Кайрат Боранбаев

Булат Утемуратов

Александр Машкевич

Адильбек Джаксыбеков

Бауржан Байбек

Нурлан Нигматуллин

Ерлан Нигматуллин

Владимир Ким

Эдуард Огай

Кенес Ракишев

Патох Шодиев

Галимжан Есенов

Александр Клебанов

Шухрат Ибрагимов

Рашид Сарсенов

Диас Сулейменов

Данияр Абулгазин

Олег Новачук

Владимир Джуманбаев



Полученные от них средства учредители Elge Qaitaru хотят вернуть на счета фонда, в котором не будет государства или аффилированных с ним лиц. Они должны пойти на образование, здравоохранение и строительство инфраструктуры. То есть фактически активисты собираются конкурировать с правительственным фондом "Қазақстан халқына", созданным после Кровавого января для тех же целей.



Намерения благие, но как будут осуществляться в реальности – пока неясно. Здесь надо, чтобы как в 1917 году не получилось, все отнять и поделить, а предприятия и банки с десятками тысяч работников встанут. Но общественники уверяют, что все пройдет безболезненно для страны.



"Те, кто там трудится, от этого только выиграют. Там будут созданы нормальные профсоюзы, техника безопасности, охрана труда, и люди будут получать достойную зарплату", – парирует Оразалы Ержанов



Имущество хозяев, которые по мнению учредителей фонда, завладели природными ресурсами и советскими гигантами нечестным путем, можно реализовать на открытых аукционах крупным международным инвесторам. Для этого, правда, Казахстану необходимо предпринять немало шагов. В том числе создать эффективную систему судов и неприкосновенной частной собственности. В противном случае это будет больше похоже на передел имущества, и у иностранных инвесторов продажа активов в стране доверия не вызовет.



Как планирует работать фонд?



Фонд будет заниматься сбором информации, направлять в комиссию, извещать об этом журналистов. Первым делом хотят обратиться в Британский парламент, член которого 3 февраля призвала ввести санкции против "клептократической элиты" Казахстана. Лейбористка Маргарет Ходж назвала в качестве кандидатов на ограничения Елбасы, членов его семьи и десятки приближенных персон. В Elge Qaitaru надеются также на поддержку международных организаций, которые борются с отмыванием денег и коррупцией, и на правоохранительные органы республики, которые должны будут принять соответствующие меры, сказал Оразалы Ержанов:



"Мы не может никого посадить, возбудить дело, привлечь к ответственности, пытать кого-либо, у нас нет полномочий, кроме как у общественной организации".



Тут надо помнить, что даже найти, не говоря о том, чтобы вернуть, хорошо спрятанные и отмытые деньги – это работа на годы. И если в Казахстане ей займутся сразу две организации – прекрасно. Главное, чтобы средства вернули, и они нашли своих правильных конечных адресатов, а фонды не вставляли друг другу палки в колеса и не выдвигали необоснованных претензий, зарабатывая политические очки.